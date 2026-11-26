Brad Pitt y Angelina Jolie llegan a un acuerdo en su batalla legal por el viñedo francés

Los representantes de ambos actores confirmaron la noticia a la revista People mediante un comunicado conjunto. Aunque no ofrecieron detalles sobre las condiciones del acuerdo, dejaron claro que su intención es cerrar este capítulo por el bienestar de su familia.

“Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en aras del bienestar de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto”, señala el comunicado.

Además, ambos actores se desmarcaron de las versiones que han circulado en los medios de comunicación sobre el conflicto. “Cualquier comentario que aparezca en los medios de comunicación atribuido a ‘fuentes’ no proviene, del hecho, de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros”, concluyeron.



Brad Pitt y Angelina Jolie (Getty Images)

¿Por qué Brad Pitt y Angelina Jolie estaban enfrentados por Château Miraval?

Aunque Brad Pitt y Angelina Jolie terminaron su relación en 2016 y finalizaron oficialmente su divorcio en diciembre de 2024, la disputa por sus propiedades y negocios en común continuó durante años.

El conflicto por Château Miraval comenzó en 2021, cuando Jolie vendió su participación en la bodega francesa a Tenute del Mondo, división vinícola del Grupo Stoli.

La decisión provocó una reacción legal de Pitt, quien en 2022 presentó una demanda contra su exesposa. El actor argumentó que ambos habían establecido un acuerdo por el que ninguno podía vender su parte del negocio sin la autorización del otro.

Jolie rechazó esa versión y respondió con una contrademanda. En ella acusó al actor de estar "librando una guerra vengativa" en su contra y sostuvo que no necesitaba su aprobación para concretar la venta.

La actriz también se negó a entregar determinados documentos durante el proceso judicial, al invocar el secreto profesional entre abogado y cliente.