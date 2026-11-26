En un inesperado giro en su largo conflicto legal, Brad Pitt y Angelina Jolie llegaron a un acuerdo extrajudicial por Château Miraval, la propiedad vitivinícola francesa que adquirieron durante su relación y cuya disputa continuó incluso después de finalizar su divorcio.
Brad Pitt y Angelina Jolie llegan a un acuerdo en su batalla legal por el viñedo francés
Brad Pitt y Angelina Jolie llegan a un acuerdo en su batalla legal por el viñedo francés
Los representantes de ambos actores confirmaron la noticia a la revista People mediante un comunicado conjunto. Aunque no ofrecieron detalles sobre las condiciones del acuerdo, dejaron claro que su intención es cerrar este capítulo por el bienestar de su familia.
“Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en aras del bienestar de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto”, señala el comunicado.
Además, ambos actores se desmarcaron de las versiones que han circulado en los medios de comunicación sobre el conflicto. “Cualquier comentario que aparezca en los medios de comunicación atribuido a ‘fuentes’ no proviene, del hecho, de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros”, concluyeron.
¿Por qué Brad Pitt y Angelina Jolie estaban enfrentados por Château Miraval?
Aunque Brad Pitt y Angelina Jolie terminaron su relación en 2016 y finalizaron oficialmente su divorcio en diciembre de 2024, la disputa por sus propiedades y negocios en común continuó durante años.
El conflicto por Château Miraval comenzó en 2021, cuando Jolie vendió su participación en la bodega francesa a Tenute del Mondo, división vinícola del Grupo Stoli.
La decisión provocó una reacción legal de Pitt, quien en 2022 presentó una demanda contra su exesposa. El actor argumentó que ambos habían establecido un acuerdo por el que ninguno podía vender su parte del negocio sin la autorización del otro.
Jolie rechazó esa versión y respondió con una contrademanda. En ella acusó al actor de estar "librando una guerra vengativa" en su contra y sostuvo que no necesitaba su aprobación para concretar la venta.
La actriz también se negó a entregar determinados documentos durante el proceso judicial, al invocar el secreto profesional entre abogado y cliente.
La disputa también involucró acusaciones sobre su matrimonio
El enfrentamiento por la bodega adquirió otra dimensión cuando el equipo legal de Angelina Jolie aseguró que Brad Pitt se había negado a comprar su participación después de que ella rechazara firmar un acuerdo de confidencialidad.
De acuerdo con documentos judiciales citados en el caso, ese convenio supuestamente estaba "diseñado para forzar su silencio sobre sus abusos y su encubrimiento".
Estas acusaciones están relacionadas con el incidente ocurrido durante un vuelo en jet privado en 2016, que marcó un punto de quiebre en el matrimonio de los actores.
Durante aquel viaje, Pitt supuestamente agredió verbal y físicamente a integrantes de su familia. Las autoridades investigaron lo ocurrido, pero no presentaron cargos contra el actor. Jolie, por su parte, decidió no presentar cargos.
Brad Pitt y Angelina Jolie prolongaron el conflicto durante años
Pese a que el divorcio quedó formalizado en diciembre de 2024, los procedimientos relacionados con Château Miraval siguieron adelante.
En agosto de 2026, el equipo legal de Brad Pitt retomó sus esfuerzos para obtener documentos financieros y patrimoniales de Angelina Jolie, como parte de la disputa por la venta de la participación de la actriz en la bodega.
Meses antes, en junio, el actor había conseguido una victoria legal en un procedimiento separado relacionado con el Grupo Stoli. Brad sostenía que algunos inversionistas de la compañía distribuidora de vinos y licores tenían información directa sobre la operación mediante la cual Angelina vendió su parte del negocio.
Ahora, con el acuerdo extrajudicial anunciado por sus representantes, los actores ponen fin a este capítulo de su enfrentamiento legal. Sin embargo, no se dieron a conocer los términos del arreglo ni si contempla otras diferencias pendientes entre ambos.