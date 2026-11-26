El próximo año se cumplirán 25 años del estreno de Amarte duele, una de las películas mexicanas que marcó a toda una generación, y Poncho Herrera adelantó que ya comenzaron los preparativos para reunir a parte del elenco y celebrar este aniversario.
Poncho Herrera prepara el reencuentro de 'Amarte duele' por sus 25 años
Poncho Herrera prepara el reencuentro de Amarte duele por sus 25 años
El actor reveló que la idea surgió durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara del año pasado, cuando coincidió con Estrella Araiza, Ikunákuri, Daniel y otros colaboradores mientras presentaban Casa de los Espíritus. En medio de la conversación, se dieron cuenta de que 2026 sería un año especial para la película protagonizada por Luis Fernando Peña, Martha Higareda y Poncho Herrera.
“Estábamos ahí y dijimos: ‘Oye, el próximo año se cumplen 25 años de Amarte duele, ¿qué te parece si hacemos algo en el Festival de Cine de Guadalajara?’. Y ella dijo: ‘Me encanta, hagámoslo’”, recordó.
El plan comenzó a tomar forma y, de acuerdo con el actor, ya se pusieron en contacto con los protagonistas para concretar este encuentro que traerá de vuelta algunos de los recuerdos de la cinta.
“Entonces se hizo ya una convocatoria, ya se contactó a Luis Fernando, se contactó a Martha y, pues bueno, ahí estaremos celebrando estos 25 años”, adelantó.
A más de dos décadas de haber compartido pantalla, Poncho Herrera aseguró que conserva una buena relación con sus compañeros de Amarte duele y que el cariño entre ellos sigue intacto.
De hecho, hace poco tuvo oportunidad de reencontrarse con Martha Higareda, con quien colaboró en el programa Encuentros sin Fronteras, de ESPN. Durante esa experiencia también visitó la casa de la actriz y conoció a su familia.
“Hace poco vi a Martha porque hicimos un programa para ESPN que se llamó Encuentros sin Fronteras y tuvimos la posibilidad de colaborar, estuvimos en su casa, conocimos a su familia. Muy bien, muy bien, la veo muy bien y Marta es lo máximo y sabe perfectamente que yo la quiero y nos queremos mucho”, compartió.
También mantiene contacto con Armando y Luis Fernando Peña, además de Ximena Sariñana. Algunos de ellos viven cerca de él en Tepoztlán, lo que ha facilitado que sigan en contacto a pesar del tiempo que ha pasado desde el rodaje.
Poncho Herrera se sometió a una tercera operación de rodilla
En medio de los planes para celebrar el aniversario de la película, Poncho Herrera también habló sobre su estado de salud. El actor se encuentra recuperándose de una tercera intervención en la rodilla y, aunque todavía debe ser cuidadoso, ya puede caminar y continúa con sus sesiones de fisioterapia.
El actor reconoció que las primeras operaciones no tuvieron los resultados que esperaba, pero aseguró que esta vez se siente encaminado y que su prioridad es cumplir con las indicaciones médicas para recuperarse por completo.
“Bien, estoy bien, digo, no me puedo, perdónenme, no me puedo, tengo que ser muy prudente, pero afortunadamente puedo caminar, estoy con la fisioterapia, siendo muy disciplinado, y no hay más, ser constante”, comentó.
Sobre la evolución de su rodilla, agregó: “Creo que no me dejaron muy bien las primeras veces, pero ya esta tercera, creo que vamos por buen camino”.
Poncho Herrera celebra el regreso de Maite Perroni a las telenovelas
Durante el encuentro con la prensa, Poncho Herrera también fue sorprendido con la noticia del regreso de Maite Perroni a las telenovelas. El actor, quien compartió con ella una de las etapas más importantes de su carrera en RBD, se mostró contento por esta nueva oportunidad profesional de su excompañera.
“No lo sabía, no lo sabía, me lo acabas de decir tú. Qué maravilla. Además, creo que hace poquito tuve la posibilidad de ver unas imágenes de Maite, se ve guapísima, es una madre increíble, entonces me da muchísimo gusto por ella”, dijo.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de regresar él mismo a los melodramas, Herrera aseguró que no descarta ningún género ni proyecto, siempre que encuentre una historia que valga la pena.
“No, yo nunca estoy cerrado, el trabajo dignifica, lo importante es que sea un buen proyecto y me encanta por Maite, me da mucho gusto”, señaló.
El actor también habló del cariño que el público mantiene por RBD, agrupación que surgió de la telenovela Rebelde y que, pese al paso de los años, sigue presente en la vida de sus seguidores.
Para Poncho, el lugar que el proyecto ocupa en la memoria de la gente es algo que agradece y que demuestra el impacto que tuvo en quienes lo acompañaron desde sus inicios.
“Me encanta, me encanta, además la gente lo recuerda con mucho cariño y es un proyecto que lo tiene en un espacio muy especial y pues eso siempre se agradece”, expresó.