Poncho Herrera prepara el reencuentro de Amarte duele por sus 25 años

El actor reveló que la idea surgió durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara del año pasado, cuando coincidió con Estrella Araiza, Ikunákuri, Daniel y otros colaboradores mientras presentaban Casa de los Espíritus. En medio de la conversación, se dieron cuenta de que 2026 sería un año especial para la película protagonizada por Luis Fernando Peña, Martha Higareda y Poncho Herrera.

“Estábamos ahí y dijimos: ‘Oye, el próximo año se cumplen 25 años de Amarte duele, ¿qué te parece si hacemos algo en el Festival de Cine de Guadalajara?’. Y ella dijo: ‘Me encanta, hagámoslo’”, recordó.



Poncho Herrera (HIDELIZA LOZANO GARDUÑO)

El plan comenzó a tomar forma y, de acuerdo con el actor, ya se pusieron en contacto con los protagonistas para concretar este encuentro que traerá de vuelta algunos de los recuerdos de la cinta.

“Entonces se hizo ya una convocatoria, ya se contactó a Luis Fernando, se contactó a Martha y, pues bueno, ahí estaremos celebrando estos 25 años”, adelantó.

A más de dos décadas de haber compartido pantalla, Poncho Herrera aseguró que conserva una buena relación con sus compañeros de Amarte duele y que el cariño entre ellos sigue intacto.

De hecho, hace poco tuvo oportunidad de reencontrarse con Martha Higareda, con quien colaboró en el programa Encuentros sin Fronteras, de ESPN. Durante esa experiencia también visitó la casa de la actriz y conoció a su familia.



Amarte duele (RRSS)

“Hace poco vi a Martha porque hicimos un programa para ESPN que se llamó Encuentros sin Fronteras y tuvimos la posibilidad de colaborar, estuvimos en su casa, conocimos a su familia. Muy bien, muy bien, la veo muy bien y Marta es lo máximo y sabe perfectamente que yo la quiero y nos queremos mucho”, compartió.

También mantiene contacto con Armando y Luis Fernando Peña, además de Ximena Sariñana. Algunos de ellos viven cerca de él en Tepoztlán, lo que ha facilitado que sigan en contacto a pesar del tiempo que ha pasado desde el rodaje.