Revelan que George Clooney apoyó al hijo de Cindy Crawford a superar sus adicciones; ya está con la familia

La amistad de George Clooney con la familia de Cindy Crawford

La amistad entre George Clooney y Rande Gerber comenzó a mediados de los años noventa en Nueva York. Rande era propietario del Whiskey Lounge del Hotel Paramount cuando Clooney entró al bar mientras filmaba una película. Compartieron un tequila y, como el propio empresario ha contado en varias ocasiones, esa conversación fue el inicio de una amistad que terminaría marcando sus vidas.

Con el paso de los años, la relación trascendió los negocios y se convirtió en una verdadera familia. Cuando Rande se casó con Cindy Crawford en 1998 y nacieron Presley y Kaia, George ya era un visitante habitual en su casa. Vacaciones en México e Italia, cenas, cumpleaños y celebraciones hicieron que los niños crecieran viendo al actor como parte de su círculo más íntimo, casi como un "tío".

Casamigos, el proyecto de George Clooney y el esposo de Cindy Crawford

Aunque el público suele relacionar a Clooney y Rande por la creación de Casamigos Tequila, la empresa que fundaron junto a Mike Meldman en 2013 y vendieron a Diageo en 2017, quienes los conocen aseguran que su amistad siempre estuvo por encima del negocio.

También Amal Clooney inició una estrecha relación con Cindy Crawford. La supermodelo ha contado públicamente que admira a la abogada por su inteligencia y que las cuatro figuras han mantenido durante años una tradición de vacaciones y dobles citas que sobrevivió incluso después de vender Casamigos.



Cindy Crawford, Rande Gerber, George Clooney y Amal Clooney. (Getty Images)

George apoyó a Presley en sus años más difíciles

La conexión de Clooney con Presley no terminó cuando el joven creció. Fuentes cercanas al actor revelaron que George mantuvo contacto con él durante los periodos en los que enfrentó problemas de salud mental y adicciones, ofreciéndole apoyo y pláticas constantes.

Según esas mismas fuentes, tras el arresto de Presley por conducir bajo los efectos del alcohol en 2018, Clooney le dio un consejo que nunca olvidó: que fuera cuidadoso con las decisiones que tomaba y entendiera las consecuencias de su exposición pública. Con el tiempo, también le habría enviado mensajes y cartas recordándole que podía contar con él.



Cindy Crawford, Rande Gerber, George Clooney y Amal Clooney. (Getty Images)

“George haría cualquier cosa por la familia de Rande”, aseguró una fuente cercana al actor al describir el vínculo que mantuvo con Presley hasta los últimos meses de su vida.