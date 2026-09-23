Revelan que George Clooney apoyó al hijo de Cindy Crawford a superar sus adicciones; ya está con la familia

La muerte de Presley Gerber dejó al descubierto una de las amistades más sólidas y discretas de Hollywood: la de George Clooney con la familia de Cindy Crawford y Rande Gerber. Dos días después del fallecimiento del modelo de 27 años, George y Amal Clooney fueron fotografiados llegando a la casa de Kaia Gerber en Los Ángeles para acompañar a sus amigos en el duelo.
Tras la difusión de las imágenes, se hizo público que su relación que comenzó mucho antes de que Presley naciera por lo que el actor es una figura casi familiar para los hijos de Cindy y Rande.
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La amistad de George Clooney con la familia de Cindy Crawford
La amistad entre George Clooney y Rande Gerber comenzó a mediados de los años noventa en Nueva York. Rande era propietario del Whiskey Lounge del Hotel Paramount cuando Clooney entró al bar mientras filmaba una película. Compartieron un tequila y, como el propio empresario ha contado en varias ocasiones, esa conversación fue el inicio de una amistad que terminaría marcando sus vidas.
Con el paso de los años, la relación trascendió los negocios y se convirtió en una verdadera familia. Cuando Rande se casó con Cindy Crawford en 1998 y nacieron Presley y Kaia, George ya era un visitante habitual en su casa. Vacaciones en México e Italia, cenas, cumpleaños y celebraciones hicieron que los niños crecieran viendo al actor como parte de su círculo más íntimo, casi como un "tío".
Casamigos, el proyecto de George Clooney y el esposo de Cindy Crawford
Aunque el público suele relacionar a Clooney y Rande por la creación de Casamigos Tequila, la empresa que fundaron junto a Mike Meldman en 2013 y vendieron a Diageo en 2017, quienes los conocen aseguran que su amistad siempre estuvo por encima del negocio.
También Amal Clooney inició una estrecha relación con Cindy Crawford. La supermodelo ha contado públicamente que admira a la abogada por su inteligencia y que las cuatro figuras han mantenido durante años una tradición de vacaciones y dobles citas que sobrevivió incluso después de vender Casamigos.
George apoyó a Presley en sus años más difíciles
La conexión de Clooney con Presley no terminó cuando el joven creció. Fuentes cercanas al actor revelaron que George mantuvo contacto con él durante los periodos en los que enfrentó problemas de salud mental y adicciones, ofreciéndole apoyo y pláticas constantes.
Según esas mismas fuentes, tras el arresto de Presley por conducir bajo los efectos del alcohol en 2018, Clooney le dio un consejo que nunca olvidó: que fuera cuidadoso con las decisiones que tomaba y entendiera las consecuencias de su exposición pública. Con el tiempo, también le habría enviado mensajes y cartas recordándole que podía contar con él.
“George haría cualquier cosa por la familia de Rande”, aseguró una fuente cercana al actor al describir el vínculo que mantuvo con Presley hasta los últimos meses de su vida.
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La muerte de Presley Gerber
Presley Gerber falleció el 20 de septiembre a los 27 años mientras permanecía en un centro de rehabilitación en Santa Mónica. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó su muerte y realizó la autopsia, aunque la causa oficial continúa pendiente de los resultados toxicológicos. La policía mantiene abierta una investigación y, hasta ahora, no ha emitido una conclusión definitiva sobre las circunstancias del deceso.
Fuentes cercanas a la familia describen a Cindy Crawford y Rande Gerber como “devastados” y aseguran que ambos estuvieron muy involucrados en el proceso de recuperación de su hijo durante los últimos años.