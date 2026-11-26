José Eduardo Derbez encontró una manera muy suya de responder a las versiones sobre su vida sentimental. El actor publicó un comunicado ficticio en sus historias de Instagram para aclarar, entre bromas e indirectas, que actualmente está soltero y no tiene una nueva relación.
José Eduardo Derbez se burla de los rumores sobre su vida amorosa y confirma que está soltero
José Eduardo Derbez confirma que está soltero
José Eduardo Derbez dirigió su mensaje a medios de comunicación, familiares, amigos, vecinos y hasta a quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Con su característico sentido del humor, negó estar estrenando romance, tener una novia secreta o buscar pareja.
“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación. Si me ven cenando con alguien, probablemente tenga hambre; si me ven saliendo de un hotel, probablemente estaba hospedado, y si me ven sonriendo al celular, seguramente estoy viendo un meme”, escribió.
El hijo de Victoria Ruffo no dejó pasar la oportunidad de incluir una de sus acostumbradas bromas para describir cómo se encuentra sentimentalmente. En el mismo comunicado, aseguró que su corazón está fuera de servicio, aunque otras partes de su cuerpo siguen funcionando con normalidad.
“Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”, agregó.
También aprovechó para agradecer, con sarcasmo, a quienes están pendientes de sus posibles romances y aseguró que, por ahora, disfruta de las ventajas de no tener una relación. “Por el momento, estoy disfrutando de mi soltería, mi libertad y el maravilloso privilegio de dormir atravesado en la cama”, expresó.
El actor cerró su mensaje con una firma que mantuvo el tono de todo el mensaje: “un hombre soltero, no necesariamente disponible, pero definitivamente sin supervisión”.
José Eduardo Derbez despierta rumores de romance con Mariana Bo
La publicación llega semanas después de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaran su separación luego de casi siete años juntos. La pareja tiene una hija en común, Tessa, quien nació en junio de 2024. Aunque decidieron terminar su relación, ambos han expresado que seguirán presentes en la vida de la pequeña.
Tras la ruptura, el nombre del actor comenzó a relacionarse con el de la DJ Mariana Bo . El pasado 20 de noviembre, la productora musical confirmó que estaba saliendo con él, aunque aclaró que todavía no tenían un noviazgo formal. En ese momento, también habló de la caballerosidad del hijo de Eugenio Derbez y dejó ver que ambos estaban conociéndose.
Sin embargo, un supuesto encuentro entre los dos en un restaurante de la Ciudad de México generó comentarios. De acuerdo con versiones difundidas en el programa Siéntese quien pueda, José Eduardo habría salido por la cocina del establecimiento para evitar a la prensa y presuntamente se habría marchado sin despedirse de Mariana.
La DJ reaccionó a una publicación de El Heraldo de México sobre lo ocurrido con una frase que llamó la atención: “Y yo diciendo que era caballero”, escribió junto a un emoji de risa.
Mientras tanto, Paola Dalay también confirmó que está saliendo con César Romo, aunque precisó que todavía no tienen una relación formal. La influencer aclaró que lo conoció después de terminar con José Eduardo, con lo que descartó que hubiera existido una infidelidad.
Por su parte, José Eduardo ha mantenido una postura conciliadora respecto a su expareja y ha dejado claro que su prioridad es mantener una buena relación por el bienestar de su hija.