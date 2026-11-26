José Eduardo Derbez confirma que está soltero

José Eduardo Derbez dirigió su mensaje a medios de comunicación, familiares, amigos, vecinos y hasta a quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Con su característico sentido del humor, negó estar estrenando romance, tener una novia secreta o buscar pareja.

“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación. Si me ven cenando con alguien, probablemente tenga hambre; si me ven saliendo de un hotel, probablemente estaba hospedado, y si me ven sonriendo al celular, seguramente estoy viendo un meme”, escribió.



El hijo de Victoria Ruffo no dejó pasar la oportunidad de incluir una de sus acostumbradas bromas para describir cómo se encuentra sentimentalmente. En el mismo comunicado, aseguró que su corazón está fuera de servicio, aunque otras partes de su cuerpo siguen funcionando con normalidad.

“Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”, agregó.

También aprovechó para agradecer, con sarcasmo, a quienes están pendientes de sus posibles romances y aseguró que, por ahora, disfruta de las ventajas de no tener una relación. “Por el momento, estoy disfrutando de mi soltería, mi libertad y el maravilloso privilegio de dormir atravesado en la cama”, expresó.

El actor cerró su mensaje con una firma que mantuvo el tono de todo el mensaje: “un hombre soltero, no necesariamente disponible, pero definitivamente sin supervisión”.