José Eduardo Derbez despierta rumores de romance con la DJ Mariana BO

Una de las primeras imágenes que llamó la atención apareció en las historias de Instagram de la artista. Mariana BO compartió una serie de fotografías de una visita a un campo de tiro, donde posó junto a José Eduardo Derbez . En las imágenes ambos llevaban ropa oscura, lentes de sol y equipo de protección mientras participaban en una práctica al aire libre.

El actor retomó la publicación en su propia cuenta y, días después, la DJ volvió a compartir una imagen en la que aparece con José Eduardo, esta vez durante una noche de fiesta.



José Eduardo Derbez y Mariana BO (Instagram)

La cercanía entre ambos también ha dado pie a comentarios después de que circularon fotografías en las que aparecen abrazados. Sin embargo, hasta ahora ni José Eduardo ni Mariana han confirmado que estén comenzando una relación sentimental.

Los encuentros ocurren después de la ruptura del actor con Paola Dalay, con quien mantuvo una relación de siete años y tiene una hija, Tessa. Por su parte, la influencer ha contado que está conociendo sentimentalmente al futbolista César Romo, aunque aclaró que todavía no lo considera su pareja.