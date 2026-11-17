A pocos días de que se hiciera pública su separación de Paola Dalay , José Eduardo Derbez volvió a llamar la atención por su vida personal. Esta vez, debido a las fotografías que han circulado junto a la DJ y productora musical Mariana BO, con quien ha compartido algunas salidas que despertaron rumores de un posible romance.
José Eduardo Derbez desata rumores de romance con la DJ Mariana BO tras su separación de Paola Dalay
José Eduardo Derbez despierta rumores de romance con la DJ Mariana BO
Una de las primeras imágenes que llamó la atención apareció en las historias de Instagram de la artista. Mariana BO compartió una serie de fotografías de una visita a un campo de tiro, donde posó junto a José Eduardo Derbez . En las imágenes ambos llevaban ropa oscura, lentes de sol y equipo de protección mientras participaban en una práctica al aire libre.
El actor retomó la publicación en su propia cuenta y, días después, la DJ volvió a compartir una imagen en la que aparece con José Eduardo, esta vez durante una noche de fiesta.
La cercanía entre ambos también ha dado pie a comentarios después de que circularon fotografías en las que aparecen abrazados. Sin embargo, hasta ahora ni José Eduardo ni Mariana han confirmado que estén comenzando una relación sentimental.
Los encuentros ocurren después de la ruptura del actor con Paola Dalay, con quien mantuvo una relación de siete años y tiene una hija, Tessa. Por su parte, la influencer ha contado que está conociendo sentimentalmente al futbolista César Romo, aunque aclaró que todavía no lo considera su pareja.
¿Quién es Mariana BO, la DJ relacionada con José Eduardo Derbez?
Detrás del nombre artístico Mariana BO está Sandra Mariana Borrego Robles, DJ, productora musical y violinista originaria de Culiacán, Sinaloa. Su propuesta se distingue por combinar instrumentos en vivo, principalmente el violín y la batería, con sonidos electrónicos.
Desde sus primeros años mostró interés por la música y solía elegir el papel de baterista. Esa inclinación continúa presente en sus presentaciones a través del finger drumming, una técnica que consiste en ejecutar ritmos con los dedos sobre controladores digitales.
Más adelante estudió violín clásico en el Instituto Sinaloense de Cultura. Esa formación musical se convirtió en una parte importante de su identidad artística y en uno de los elementos que diferencian sus presentaciones.
Su sonido recorre géneros como el hard techno, el psytrance y el acid techno. Entre sus referentes musicales ha mencionado a artistas como Indira Paganotto, Nico Moreno y Sara Landry.
Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en julio de 2022, cuando se convirtió en la primera mujer mexicana en presentarse en Tomorrowland, el reconocido festival de música electrónica que se celebra en Bélgica. Ese mismo año alcanzó el puesto número 34 del listado Top 100 DJs de la revista DJ Mag, un reconocimiento que impulsó su proyección internacional.
A lo largo de su carrera también ha participado en festivales como Electric Daisy Carnival (EDC), tanto en México como en Las Vegas, Ultra Music Festival y Sunburn, en India. En su discografía destacan producciones como Memento Mori, Kotodama, Vivaldi y Cantus.