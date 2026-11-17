Mariana Bo no descarta futuro romance con José Eduardo Derbez

En entrevista con Ventaneando, Mariana confirmó que ha salido en varias ocasiones con el actor, pero dejó claro que por ahora son buenos amigos y que ambos disfrutan pasar tiempo juntos, sin descartar lo que pueda ocurrir más adelante.

“Lo invité a mi cumpleaños, hizo una cena, fue bien lindo, me regaló un detalle top y me invitó, pasaron como unos días y me dijo: ‘Oye, vamos a tirar’. Yo nunca he tirado, nunca he hecho esa práctica de tiro, fue una experiencia muy cool”, contó sobre uno de los planes que compartieron recientemente.

La DJ también explicó que su amistad con José Eduardo se ha fortalecido con el tiempo, aunque inicialmente tenía más cercanía con su hermano Vadhir debido a sus intereses musicales.

“José Eduardo es muy lindo, es un gran amigo. Yo era más amiga de Vadhir antes por la música y eso”, comentó.

Mariana confirmó que también han salido de fiesta y que recientemente volvieron a coincidir en una reunión. Aunque no quiso definir qué podría pasar entre ellos en el futuro, insistió en que actualmente está soltera y disfruta conocer personas.

“La cena, pues nos fuimos ahí de fiesta un rato, justo lo vi, ¿cuándo fue? ¿Antier?, salimos también. Sí, de fiesta”.

“Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool. La neta, yo estoy soltera, me gusta divertirme, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, está loco igual que yo”, agregó.

Incluso, la productora musical reveló que ya invitó al actor a uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, pues le gusta rodearse de personas espontáneas y dispuestas a vivir nuevas experiencias.

“Ya lo invité a Tomorrowland. A mí me gusta ese tipo de gente que te dice que sí a todo”, expresó.

La cercanía entre ambos comenzó a llamar la atención después de que Mariana compartiera imágenes de una salida a un campo de tiro, en las que aparece acompañada de José Eduardo. El actor retomó algunas de las fotografías en sus historias de Instagram y posteriormente circularon otras imágenes en las que se les vio abrazados y disfrutando de una noche de fiesta.

Las publicaciones se viralizaron debido al reciente anuncio de la separación del actor y Paola Dalay, madre de su hija Tessa . La expareja confirmó el 1 de noviembre que había decidido terminar su relación, después de meses de especulaciones sobre una posible crisis sentimental. Ambos explicaron que la decisión se había tomado desde tiempo atrás y aseguraron que mantendrían una relación de respeto y cariño por el bienestar de su pequeña.

Por ello, las apariciones de José Eduardo con Mariana Bo fueron interpretadas por algunos usuarios como el inicio de un nuevo romance. No obstante, la DJ aclaró que, al menos por ahora, los une una amistad y que no existe una confirmación de noviazgo.

Más allá de la atención que ha recibido por sus salidas con el actor, Mariana Bo cuenta con una trayectoria propia dentro de la música electrónica internacional. La mexicana es DJ, productora musical y violinista, y ha construido un proyecto que combina instrumentos clásicos con sonidos electrónicos.