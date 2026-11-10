Después de que Paola Dalay reconociera que uno de los motivos de su separación de José Eduardo Derbez fue que él nunca quiso casarse, el actor habló sobre su postura frente al matrimonio y explicó que fue un tema que ambos conversaron desde el comienzo de su relación.
José Eduardo Derbez confirma que nunca quiso casarse con Paola Dalay
José Eduardo Derbez explica por qué nunca quiso casarse con Paola Dalay
En una entrevista que le concedió a un grupo de reporteros, José Eduardo Derbez recordó que, aunque mantuvieron un noviazgo de siete años y tuvieron una hija, Tessa, nunca estuvo entre sus planes llegar al altar.
Según explicó el actor, Paola conocía su posición y aceptó continuar la relación sabiendo que él no buscaba casarse: "Yo hablé con ella desde que iniciamos la relación de que, pues no, no iba por ahí y se aceptó".
El actor reconoció que quizá para Paola sí era importante dar ese paso y que pudo haber sido algo que le habría gustado compartir con él. Sin embargo, insistió en que fue transparente desde el principio sobre lo que quería.
José Eduardo Derbez habla de las críticas contra Paola Dalay
Durante la entrevista, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo también fue cuestionado sobre los comentarios que han circulado en redes sociales contra su expareja. Algunos usuarios han señalado a Paola de ser una mujer interesada, de haberle sido infiel y de haberse relacionado con él por formar parte de la familia Derbez.
Al preguntarle si le molestaban esas versiones, José Eduardo dijo que no les presta atención, aunque consideró que a Paola podrían afectarle más: “A mí no, a ella sí, claramente, yo supongo, pero pues, repito, la gente habla muchas cosas y muchas tonterías en redes sociales y de repente nada más es tirar hate por tirar hate”, expresó.
Más allá de los comentarios, el actor aseguró que entre ellos se mantiene una relación cordial y que han podido hablar sobre los cambios que vienen después de su separación: “Hay mucho respeto y mucho amor y mucha comunicación en lo que va a pasar con los dos”, explicó.
Así se organizarán José Eduardo y Paola Dalay para cuidar a Tessa
Uno de los temas que ambos han tenido que resolver es la dinámica familiar que tendrán a partir de ahora. José Eduardo confirmó que están organizándose para que Tessa pase tiempo con cada uno, sin que por el momento existan desacuerdos que los lleven a buscar una solución por la vía legal.
“Estamos en eso para organizarnos, pero no tenemos problema con eso, de repente se va con ella, de repente se va conmigo”, detalló.
También habló de un acuerdo que considera importante para cuidar la estabilidad emocional de su hija. Tanto él como Paola deberán ser cuidadosos al momento de presentarle a una nueva pareja. La intención es que Tessa conviva con alguien cuando la relación sea formal y no tenga que acostumbrarse a conocer distintas personas.
“Pues lo que se platicó fue si vas a presentarle a alguien a nuestra hija o yo, que sea alguien, que sepas que ya va en serio, porque no es un juego de ahora viene uno y ahora viene otro, sino decir: ‘Oye, este ya está en serio, llevamos un tiempo, ya está estable, ahora sí es momento y que sepas que es una persona confiable, con valores’”, explicó el actor.