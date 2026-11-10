José Eduardo Derbez confirma que nunca quiso casarse con Paola Dalay

José Eduardo Derbez explica por qué nunca quiso casarse con Paola Dalay

En una entrevista que le concedió a un grupo de reporteros, José Eduardo Derbez recordó que, aunque mantuvieron un noviazgo de siete años y tuvieron una hija, Tessa, nunca estuvo entre sus planes llegar al altar.

Según explicó el actor, Paola conocía su posición y aceptó continuar la relación sabiendo que él no buscaba casarse: "Yo hablé con ella desde que iniciamos la relación de que, pues no, no iba por ahí y se aceptó".

El actor reconoció que quizá para Paola sí era importante dar ese paso y que pudo haber sido algo que le habría gustado compartir con él. Sin embargo, insistió en que fue transparente desde el principio sobre lo que quería.