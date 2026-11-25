Mía Rubín atraviesa una etapa de cambios personales y profesionales después de terminar su relación con el rejoneador Tarik Othón . Lejos de mostrarse afectada por su nueva situación sentimental, la cantante aseguró que hoy se siente más feliz, segura y plena, y que este proceso le ha permitido descubrir quién quiere ser tanto en su vida personal como en su carrera.
Mía Rubín habla de su nueva vida de soltera y revela qué pasó con Aquiles, el caballo que le regaló Tarik Othón
Mía Rubín habla de su nueva vida de soltera
En un encuentro con la prensa, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín habló de la transformación que ha vivido durante los últimos meses, de la importancia que tiene la terapia en su vida y de los proyectos musicales con los que busca definir su identidad como artista.
“Bueno, pero más allá de estar soltera o no, han habido cambios muy grandes dentro de mí, una transformación que he tenido estos últimos meses, de encontrarme, de ver quién quiero ser yo, qué quiero transmitir no nada más como cantante sino como artista”, expresó.
Mía Rubín explicó que esta nueva etapa le ha permitido sentirse cómoda con quien es y disfrutar de su presente sin preocuparse por las expectativas de los demás. Para ella, el bienestar que experimenta ahora va más allá de su estado sentimental.
“Y la verdad es que nunca he estado más feliz en mi vida porque nunca me he sentido más segura y más feliz y más plena y más bonita en mi vida. Y no lo digo de una manera engreída, sino que lo digo de una manera donde me siento plena y feliz y donde no debo explicaciones a nadie y eso me tiene muy contenta, estar contenta con cómo estoy ahorita”, compartió.
Parte de ese proceso ha sido mantener la terapia como una herramienta para cuidar su salud emocional. Incluso aprovechó la conversación para recomendarla, sin importar si se está atravesando por un momento complicado.
“Tomando terapia siempre, sin importar lo que pase, vayan a terapia siempre porque es importante saber cómo manejar las cosas, estén pasando por algo o no, siempre es súper importante la terapia”, aconsejó.
Mía Rubín aclara qué pasó con Aquiles, el caballo que le regaló Tarik Othón
Además de hablar de su vida personal y sus proyectos, Mía Rubín respondió una pregunta que surgió después de su separación: ¿qué pasó con Aquiles, el caballo que recibió como regalo de Tarik Othón durante su noviazgo?
La cantante aclaró que el animal sigue con ella y que actualmente vive en un rancho en México. También dejó ver el cariño que le tiene, al explicar que lo considera parte de su familia.
“Pues sigue ahí, mi caballo es mi bebé, es mi mascota. Lo tengo en un rancho”, respondió cuando le preguntaron por Aquiles.
El caballo fue uno de los regalos más especiales que recibió durante su relación. En mayo de 2024, cuando celebraban su primer aniversario como pareja, Tarik Othón sorprendió a la cantante con este obsequio.
Mía y Tarik hicieron pública su relación en mayo de 2023 y, después de más de tres años juntos, confirmaron su separación en 2026. La cantante explicó que fue una decisión de ambos y descartó que una tercera persona hubiera intervenido en el rompimiento.
Ahora, mientras disfruta de esta nueva etapa, Mía está enfocada en construir el camino que quiere seguir como cantante. Hace poco lanzó Replay, sencillo con el que busca mostrar una faceta distinta y acercarse al concepto de artista pop que tiene en mente.