Mía Rubín habla de su nueva vida de soltera

En un encuentro con la prensa, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín habló de la transformación que ha vivido durante los últimos meses, de la importancia que tiene la terapia en su vida y de los proyectos musicales con los que busca definir su identidad como artista.

“Bueno, pero más allá de estar soltera o no, han habido cambios muy grandes dentro de mí, una transformación que he tenido estos últimos meses, de encontrarme, de ver quién quiero ser yo, qué quiero transmitir no nada más como cantante sino como artista”, expresó.

Mía Rubín explicó que esta nueva etapa le ha permitido sentirse cómoda con quien es y disfrutar de su presente sin preocuparse por las expectativas de los demás. Para ella, el bienestar que experimenta ahora va más allá de su estado sentimental.



Mía Rubín (Instagram)

“Y la verdad es que nunca he estado más feliz en mi vida porque nunca me he sentido más segura y más feliz y más plena y más bonita en mi vida. Y no lo digo de una manera engreída, sino que lo digo de una manera donde me siento plena y feliz y donde no debo explicaciones a nadie y eso me tiene muy contenta, estar contenta con cómo estoy ahorita”, compartió.

Parte de ese proceso ha sido mantener la terapia como una herramienta para cuidar su salud emocional. Incluso aprovechó la conversación para recomendarla, sin importar si se está atravesando por un momento complicado.

“Tomando terapia siempre, sin importar lo que pase, vayan a terapia siempre porque es importante saber cómo manejar las cosas, estén pasando por algo o no, siempre es súper importante la terapia”, aconsejó.