Mía Rubín, emocionada por el regalo que Tarik Othón le dio durante su viaje en Bora Bora

La familia Rubín Legarreta celebran el cumpleaños de Tarik Othón

Antes de viajar a Bora Bora junto a la familia de su novia, Tarik Othón celebró su cumpleaños en la Ciudad de México. Andrea Legarreta y Erik Rubín fueron quienes compartieron algunos detalles del festejo íntimo que organizaron para el joven torero.

La familia Rubín Legarreta celebra el cumpleaños de Tarik Othón (Inatagram)

A través de sus redes sociales, la conductora de Hoy y el cantante dejaron ver algunos momentos de la celebración, que se desarrolló en un ambiente cálido, cercano y completamente familiar al que también se sumó el señor Juan Legarreta, papá de Andrea, y su hija Nina.

“Cumpleaños adelantado de nuestro @tarik_othon_oficial”, escribió la conductora de televisión junto a la fotografía que compartió en sus redes sociales.

Tarik Othon y Mía Rubín (Instagram)

Antes de su cumpleaños, Tarik y Mía compartieron su "secreto" para mantener su relación exitosa a pesar de la distancias (Ella vive en la Ciudad de México y él en Querétaro) y las complicadas agendas de trabajo de ambos: "Yo creo que el espacio es algo muy importante, respetar el espacio de cada quien. Ella es cantante, tiene sus proyectos, tiene que estar en el estudio y yo tengo que estar entrenando, tengo que estar arriba del caballo todo el día", confesó el torero durante un live con el stremear Andriano Zendejas.