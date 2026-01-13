Publicidad

Mía Rubín, emocionada por el regalo que Tarik Othón le dio durante su viaje en Bora Bora

El romántico gesto de Tarik Othón hacia Mía Rubín quedó captado en un video que enterneció a sus seguidores, mostrando el beso, la sorpresa y el emotivo detalle del viaje.
mar 13 enero 2026 01:30 PM
Mía Rubín y el torero Tarik Othón se dieron una escapada romántica a uno de los rincones más paradisíacos del planeta: la Polinesia Francesa.

Desde la víspera de Año Nuevo, la joven pareja ha disfrutado de los imponentes paisajes de Bora Bora para dar la bienvenida a 2026, compartiendo momentos de descanso, complicidad y celebración en este exclusivo destino turístico.

Tarik Othón le hizo un regalo muy especial a Mía Rubín

En las imágenes que Mía Rubín y Tarik Othón compartieron en sus respectivas redes sociales se les puede ver disfrutando de las playas de aguas turquesa, recorriendo la isla y comprando souvenirs; sin embargo, entre sus publicaciones también dejaron ver momentos de complicidad y romance que no pasaron desapercibidos.

La cantante compartió un video de un paseo de la mano con su novio por un muelle. En un momento, él se detiene frente a ella, le da un tierno beso y luego la sorprende al regalarle un elegante collar de perlas.

@gossipteenoficial Mía Rubin comparte el romántico regalo de Tarik Othon en sus vacaciones  #miarubin #andrealegarreta #tarikothon #erikrubin ♬ sonido original - Gossip Teen

“Este viaje, mi niño me sorprendió con el regalo más hermoso y especial de todos, te amo”, escribió Mía sobre su video.

Tal como en sus viajes por Argentina, París o Grecia, la pareja ha compartido con sus seguidores distintas sesiones de fotos juntos, en las que no solo presumen su amor, sino también la impresionante belleza del destino que visitan.

La familia Rubín Legarreta celebran el cumpleaños de Tarik Othón

Antes de viajar a Bora Bora junto a la familia de su novia, Tarik Othón celebró su cumpleaños en la Ciudad de México. Andrea Legarreta y Erik Rubín fueron quienes compartieron algunos detalles del festejo íntimo que organizaron para el joven torero.

A través de sus redes sociales, la conductora de Hoy y el cantante dejaron ver algunos momentos de la celebración, que se desarrolló en un ambiente cálido, cercano y completamente familiar al que también se sumó el señor Juan Legarreta, papá de Andrea, y su hija Nina.

“Cumpleaños adelantado de nuestro @tarik_othon_oficial”, escribió la conductora de televisión junto a la fotografía que compartió en sus redes sociales.

Antes de su cumpleaños, Tarik y Mía compartieron su "secreto" para mantener su relación exitosa a pesar de la distancias (Ella vive en la Ciudad de México y él en Querétaro) y las complicadas agendas de trabajo de ambos: "Yo creo que el espacio es algo muy importante, respetar el espacio de cada quien. Ella es cantante, tiene sus proyectos, tiene que estar en el estudio y yo tengo que estar entrenando, tengo que estar arriba del caballo todo el día", confesó el torero durante un live con el stremear Andriano Zendejas.

