¿Mía Rubín termino su relación Tarik Othón? La cantante revela por qué han dejado de aparecer juntos

Mía Rubín y Tarik Othón no terminaron

A su llegada a Beliween, la fiesta de Halloween organizada por Belinda , la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín fue cuestionada sobre su estatus amoroso. Ahí, Mía respondió a las versiones que apuntaban a que ella y el rejoneador Tarik Othón habían terminado su noviazgo.

“Hay muchos rumores siempre de todo”, comentó ante la prensa. La cantante, de 21 años, explicó que la decisión de mostrarse menos juntos no tiene que ver con una separación, sino con el deseo de cuidar una parte de su vida que, hasta ahora, habían compartido abiertamente.

“Últimamente hemos buscado un poco más de privacidad porque creo que en el pasado hemos dejado que pues no sé… creo que mucha gente pues entra a nuestra relación”, señaló.

Mía Rubín y Tarik Othón buscan más privacidad

Mía reconoció que tanto ella como Tarik llegaron a sentirse incómodos al compartir tantos detalles de su noviazgo con el público. Por ello, decidieron cambiar la manera en que muestran su relación, sin que esto signifique que hayan dejado de estar juntos.

“Por mi parte y por parte de él ya no nos sentíamos tan cómodos compartiendo (nuestra relación), entonces decidimos llevarlo un poco más leve”, explicó.

La cantante también habló de lo complicado que puede ser mantener una vida privada cuando se pertenece al mundo del espectáculo, una situación que ambos han tenido que aprender a manejar.

“Fue una decisión importante para también nosotros tener cierta privacidad dentro de lo que cabe, porque es un medio que realmente no te deja tener mucha privacidad. Entonces para nosotros era importante”, aseguró.

Finalmente, Mía fue contundente al referirse a las versiones que circulan sobre su supuesta soltería: “Son rumores nada más. Sí, son rumores”.