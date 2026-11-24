¿Quién es Adriana Caballero Fridstein, la prometida de Leonardo Aguilar?

Adriana Caballero Fridstein tiene 25 años y es originaria de Villahermosa, Tabasco. Estudió la licenciatura en Imagen Pública y complementó su formación con estudios de teatro musical.



Adriana Caballero Fridstein, prometida de Leonoardo Aguilar (Instagram)

Actualmente trabaja como consultora en imagen y publicidad y dirige su propio negocio llamado Imagen a la Carta.

A través de este negocio ofrece servicios personalizados para ayudar a sus clientes a definir y desarrollar una imagen acorde con su personalidad y estilo de vida.

Entre sus servicios se encuentran asesorías de colorimetría, análisis de guardarropa, estudios de morfología facial y corporal, así como acompañamiento para realizar compras de ropa y accesorios.



Adriana Caballero Fridstein, prometida de Leonoardo Aguilar (Instagram)

También cuenta con formación especializada en imagen y estilismo, que incluye capacitación de Elle Education en Madrid, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

A diferencia de Leonardo, cuya carrera musical lo ha mantenido desde temprana edad en contacto con los medios de comunicación, Adriana ha mantenido un perfil más reservado en redes sociales.

Sin embargo, su trabajo y algunos de sus proyectos profesionales pueden conocerse a través de la cuenta de Instagram de Imagen a la Carta.