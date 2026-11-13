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Espectáculos

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebran seis años de 'Dime cómo quieres' con su más romántico dueto

La pareja retomó el dueto que marcó un momento importante en sus carreras y que, con el paso del tiempo, también quedó ligado a la historia de amor que hoy comparten.
vie 13 noviembre 2026 11:53 AM
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Angela Aguilar y Christian Nodal en Dime como quieras. (Especial)

Seis años después de lanzar Dime cómo quieres, Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a interpretar juntos la canción que marcó el inicio de una historia que con el tiempo trascendió la música.

Para celebrar el aniversario del tema, los cantantes compartieron una nueva versión acústica, grabada en la intimidad de su casa. En el video, que rápidamente se hizo viral, aparecen sentados uno frente al otro mientras cantan el éxito que estrenaron en noviembre de 2020.

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Fue Christian quien publicó el video y lo acompañó con un mensaje en el que recordó lo que significó aquella colaboración y cómo ha evolucionado desde su lanzamiento.

“Han pasado 6 añitos de ‘Dime Cómo Quieres’. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón”, escribió el sonorense.

Ángela respondió a la publicación con un breve pero cariñoso mensaje: “Gracias por tanto. Por todo. Siempre”, acompañado de dos corazones rojos.

La canción que marcó el comienzo de su historia

Cuando ‘Dime cómo quieres’ se lanzó el 12 de noviembre de 2020, ambos artistas ya tenían una trayectoria consolidada dentro del regional mexicano. La colaboración reunió por primera vez sus voces en una canción de mariachi con tintes de humor y coquetería, en la que Nodal interpreta a un hombre que intenta conquistar a una joven que no está dispuesta a dejarse impresionar fácilmente.

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El tema fue compuesto por Christian Nodal y Edgar Barrera y rápidamente se convirtió en uno de los duetos más populares del género. Su video oficial acumula cientos de millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en una de las colaboraciones más reconocidas de ambos cantantes.

En aquel momento, la química entre ellos llamó la atención de sus seguidores, aunque su relación sentimental se haría pública hasta junio de 2024. Entonces, Ángela habló sobre el vínculo que los unía y aseguró que no se trataba de una historia completamente nueva, sino de una relación que había tenido una pausa.

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Christian Nodal Ángela Aguilar

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