Ángela Aguilar y Christian Nodal celebran seis años de 'Dime cómo quieres' con su más romántico dueto

Fue Christian quien publicó el video y lo acompañó con un mensaje en el que recordó lo que significó aquella colaboración y cómo ha evolucionado desde su lanzamiento.

“Han pasado 6 añitos de ‘Dime Cómo Quieres’. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón”, escribió el sonorense.



Ángela respondió a la publicación con un breve pero cariñoso mensaje: “Gracias por tanto. Por todo. Siempre”, acompañado de dos corazones rojos.

La canción que marcó el comienzo de su historia

Cuando ‘Dime cómo quieres’ se lanzó el 12 de noviembre de 2020, ambos artistas ya tenían una trayectoria consolidada dentro del regional mexicano. La colaboración reunió por primera vez sus voces en una canción de mariachi con tintes de humor y coquetería, en la que Nodal interpreta a un hombre que intenta conquistar a una joven que no está dispuesta a dejarse impresionar fácilmente.