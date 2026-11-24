Leonardo Aguilar , hijo de Pepe Aguilar , sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a su novia, Adriana Caballero, en la que ella aparece luciendo un llamativo anillo de compromiso. La imagen fue publicada en las historias de Instagram del cantante. En ella, ambos aparecen abrazados y mirándose de frente, mientras que la joven extiende una mano hacia la cámara para mostrar un anillo dorado con una piedra al centro.
Leonardo Aguilar se compromete con Adriana Caballero: quién es la modelo que llegará al altar con el cantante
Leonardo Aguilar se compromete con Adriana Caballero
Aunque Leonardo Aguilar no escribió ninguna dedicatoria ni confirmó directamente que le había pedido matrimonio, la fotografía despertó las felicitaciones y las especulaciones sobre una próxima boda.
El anuncio también llamó la atención porque hace apenas unos días el cantante había dicho públicamente que, pese a estar muy enamorado de Adriana y pensar en ella como su futura esposa, prefería concentrarse en su carrera musical antes de dar ese paso.
El pasado 10 de noviembre, durante una entrevista con el programa Ventaneando, el hijo de Pepe Aguilar habló sobre su relación con Adriana Caballero y sus planes a futuro. En ese momento, dejó claro que el matrimonio no estaba entre sus prioridades inmediatas.
“Primero mi carrera”, respondió cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de llegar al altar. Dos días después, el cantante volvió a referirse a su relación y reiteró que sus sentimientos por Adriana seguían intactos. “Sigo muy enamorado”, dijo, sin adelantar que estuviera preparando una propuesta de matrimonio.
Por eso, la fotografía que compartió recientemente tomó por sorpresa a sus seguidores, pues parece apuntar a que la pareja habría decidido dar un paso importante en su relación.
¿Quién es Adriana Caballero, la novia de Leonardo Aguilar?
Adriana Caballero Fridstein tiene 25 años y es originaria de Villahermosa, Tabasco. Es licenciada en Imagen Pública, cuenta con estudios en teatro musical y actualmente trabaja como consultora en relaciones públicas y asesoría de imagen, además de dirigir su propio negocio en esta área.
También ha participado en certámenes de belleza. En 2024 compitió en Flor Tabasco, donde consiguió colocarse entre las tres finalistas. Ese mismo año fue embajadora del municipio de Centro durante la Feria Tabasco.
Su relación con Leonardo se hizo pública en abril, cuando el cantante compartió una fotografía junto a ella para felicitarla por su cumpleaños. En aquella ocasión, acompañó la imagen con un mensaje cariñoso: “Feliz cumpleaños, mi chaparrita preciosa. Te amo”.
Antes de esa publicación, ya habían circulado fotografías de ambos juntos durante el cumpleaños de Christian Nodal, lo que había despertado las primeras versiones sobre su romance.
Desde entonces, Leonardo y Adriana han mantenido su relación con bastante discreción. Ahora, la imagen en la que ella presume el anillo ha puesto a la pareja en el centro de la conversación y ha abierto la posibilidad de una nueva boda en la familia Aguilar.