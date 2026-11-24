Leonardo Aguilar se compromete con Adriana Caballero

Aunque Leonardo Aguilar no escribió ninguna dedicatoria ni confirmó directamente que le había pedido matrimonio, la fotografía despertó las felicitaciones y las especulaciones sobre una próxima boda.

El anuncio también llamó la atención porque hace apenas unos días el cantante había dicho públicamente que, pese a estar muy enamorado de Adriana y pensar en ella como su futura esposa, prefería concentrarse en su carrera musical antes de dar ese paso.



Leonardo Aguilar y Adriana Caballero (Instagram)

El pasado 10 de noviembre, durante una entrevista con el programa Ventaneando, el hijo de Pepe Aguilar habló sobre su relación con Adriana Caballero y sus planes a futuro. En ese momento, dejó claro que el matrimonio no estaba entre sus prioridades inmediatas.

“Primero mi carrera”, respondió cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de llegar al altar. Dos días después, el cantante volvió a referirse a su relación y reiteró que sus sentimientos por Adriana seguían intactos. “Sigo muy enamorado”, dijo, sin adelantar que estuviera preparando una propuesta de matrimonio.

Por eso, la fotografía que compartió recientemente tomó por sorpresa a sus seguidores, pues parece apuntar a que la pareja habría decidido dar un paso importante en su relación.