La salida del centro migratorio ocurrió después de una audiencia ante un juez de inmigración. De acuerdo con información publicada por EL PAÍS, Gómez Mont dejó de aparecer en los registros públicos de personas detenidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este martes 24 de noviembre.

Su detención ocurrió el pasado 30 de octubre en Florida y estuvo relacionada con su situación migratoria en Estados Unidos, no con la ejecución de las órdenes de aprehensión mexicanas. La exconductora permanecía en el Broward Transitional Center, un centro de detención para personas sujetas a procedimientos migratorios.

La liberación bajo fianza no significa que los procesos en México hayan terminado ni que las autoridades estadounidenses hayan resuelto de manera definitiva su situación migratoria. Por ahora, Gómez Mont consiguió salir del centro mientras continúa el procedimiento correspondiente.



¿Por qué fue detenida Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La detención de la conductora se produjo después de que las autoridades migratorias estadounidenses revisaran su situación en ese país. Según la resolución de un juez federal de Florida sobre el recurso presentado por su defensa, Gómez Mont, quien tiene nacionalidad mexicana y española, ingresó a Estados Unidos en julio de 2021 sin pasar por una inspección migratoria.

El 31 de octubre, un día después de su detención, su defensa presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal para impugnar las condiciones de su arresto y solicitar su liberación. El abogado John Patrick Pratt también buscó impedir que fuera trasladada a otro centro migratorio o fuera del país mientras se revisaba su situación.

Sin embargo, el 5 de noviembre el juez federal Jeffrey Kuntz negó la solicitud de liberación mediante ese recurso. Su resolución no significó que Gómez Mont perdiera la posibilidad de solicitar una audiencia migratoria para pedir una fianza; por el contrario, el magistrado señaló que debía recurrir a ese procedimiento específico para solicitar una revisión de su detención.

La audiencia migratoria fue el paso que finalmente le permitió salir del centro tras cubrir la fianza correspondiente.

Las tres órdenes de aprehensión que enfrenta en México

Mientras se resolvía su situación en Estados Unidos, en México la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, confirmó que Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes.

El 2 de noviembre, la fiscal explicó que una de ellas fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos corresponden a presuntos delitos de defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas personales recursos provenientes de un supuesto esquema de desvío y triangulación de dinero público mediante empresas fantasma. La investigación está relacionada con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, responsable de los centros penitenciarios federales.