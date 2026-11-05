Inés Gómez Mont seguirá detenida en Florida: juez rechaza recurso con el que buscaba su libertad

Inés Gómez Mont pierde recurso para recuperar su libertad en Estados Unidos

De acuerdo con información publicada por Reforma, la decisión se tomó este jueves 5 de noviembre. Jeffrey Kuntz, juez de la Corte para el Distrito Sur de Florida, consideró que la solicitud presentada por Inés Gómez Mont el pasado 31 de octubre no era la vía adecuada para conseguir su liberación.

El juez determinó que Gómez Mont debe solicitar una audiencia ante un juez migratorio, quien sí tiene facultades para analizar una petición de libertad bajo fianza. Estos funcionarios, sin embargo, forman parte de la estructura administrativa migratoria y no del Poder Judicial estadounidense.



Inés Gómez Mont (Instagram)

Por el momento, la conductora permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Broward Transitional Center, un centro de detención para inmigrantes ubicado en Florida. Su nombre continúa apareciendo en el registro oficial de la dependencia.

Con el recurso de habeas corpus, la conductora también buscaba impedir que las autoridades la trasladaran a otro centro de detención. En su solicitud incluyó información sobre el tratamiento médico de una de sus hijas, con el argumento de que necesitaba permanecer en la zona de Miami.

Después del rechazo de este primer recurso, su defensa tendrá que solicitar una audiencia ante un juez migratorio. En ese procedimiento se analizará si cumple con los requisitos para obtener la libertad bajo fianza mientras continúa el proceso relacionado con su estancia en Estados Unidos.