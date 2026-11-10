Omar García Harfuch confirma que buscan extraditar a Inés Gómez Mont a México: “Se están haciendo los trámites”

Omar García Harfuch confirma que buscan extraditar a Inés Gómez Mont a México

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el funcionario explicó que las autoridades mexicanas tienen conocimiento de la detención de la exconductora y que la FGR está a cargo de las gestiones para concretar su regreso al país.

“Sabemos que está detenida allá y que la FGR está haciendo los trámites para traer a México”, señaló García Harfuch al ser cuestionado sobre el caso.

Sin embargo, el titular de la SSPC aclaró que todavía no cuenta con información sobre el mecanismo que utilizarían las autoridades para trasladarla, es decir, si se trataría de un proceso de extradición o de deportación.

“Desconozco, pero solicitamos a la FGR que informe”, respondió ante la pregunta. Por el momento, el regreso de Gómez Mont dependerá de las determinaciones de las autoridades estadounidenses y de los procedimientos que se encuentren en curso.

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre de 2026 en Florida, Estados Unidos, debido a su situación migratoria. En México, la conductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, de acuerdo con la información confirmada por la fiscal general, Ernestina Godoy.

