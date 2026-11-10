El futuro legal de Inés Gómez Mont en Estados Unidos podría dar un giro en los próximos días. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza los trámites correspondientes para trasladar a México a la conductora, quien se encuentra detenida en territorio estadounidense por su situación migratoria.
Omar García Harfuch confirma que buscan extraditar a Inés Gómez Mont a México: “Se están haciendo los trámites”
Omar García Harfuch confirma que buscan extraditar a Inés Gómez Mont a México
Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el funcionario explicó que las autoridades mexicanas tienen conocimiento de la detención de la exconductora y que la FGR está a cargo de las gestiones para concretar su regreso al país.
“Sabemos que está detenida allá y que la FGR está haciendo los trámites para traer a México”, señaló García Harfuch al ser cuestionado sobre el caso.
Sin embargo, el titular de la SSPC aclaró que todavía no cuenta con información sobre el mecanismo que utilizarían las autoridades para trasladarla, es decir, si se trataría de un proceso de extradición o de deportación.
“Desconozco, pero solicitamos a la FGR que informe”, respondió ante la pregunta. Por el momento, el regreso de Gómez Mont dependerá de las determinaciones de las autoridades estadounidenses y de los procedimientos que se encuentren en curso.
Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre de 2026 en Florida, Estados Unidos, debido a su situación migratoria. En México, la conductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, de acuerdo con la información confirmada por la fiscal general, Ernestina Godoy.
Las acusaciones contra Inés Gómez Mont
Los mandamientos judiciales están relacionados con investigaciones por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Uno de los casos se relaciona con una investigación por el presunto desvío de más de 2 mil 900 millones de pesos mediante empresas fantasma o factureras vinculadas con contratos públicos del sistema penitenciario federal. Las indagatorias también contemplan posibles operaciones de lavado de dinero.
A estas acusaciones se suma una investigación por presunta defraudación fiscal equiparada, relacionada con la supuesta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a distintos ejercicios fiscales.
La FGR informó que desde septiembre de 2025 había solicitado la detención provisional de la presentadora con fines de extradición. Además, advirtió que, en caso de que las autoridades estadounidenses determinen deportarla, ejecutará las órdenes de aprehensión que existen en su contra.
Hasta este martes 10 de noviembre, no se ha anunciado una fecha oficial para el traslado de Inés Gómez Mont a México ni se ha confirmado que la extradición haya sido autorizada. Mientras tanto, la conductora permanece bajo custodia en Estados Unidos, a la espera de que se defina su situación migratoria y el procedimiento que permitirá a las autoridades mexicanas continuar con los procesos judiciales en su contra.