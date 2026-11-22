Robert Pattinson tuvo su primera aparición pública desde que se dio a conocer que será el nuevo James Bond. El actor británico asistió el viernes por la noche a una proyección privada de La Odisea, celebrada en el Odeon Luxe del West End de Londres, donde compartió escenario con algunos de sus compañeros de reparto, entre ellos Tom Holland.
Robert Pattinson reacciona por primera vez a su elección como el nuevo James Bond
Robert Pattinson reacciona por primera vez a su elección como el nuevo James Bond
Aunque la velada estaba dedicada a la película, hubo un momento en el que el tema de su llegada a la franquicia del agente 007 no pudo quedar fuera. Edith Bowman, encargada de conducir la sesión de preguntas y respuestas, aprovechó la ocasión para felicitar a Robert Pattinson frente al público.
“Felicidades, estoy seguro de que hablo en nombre de todos los presentes. Nuestro nuevo Bond”.
La presentadora, sin embargo, dejó claro que no era el momento de profundizar en el tema y propuso reservar esa conversación para otra ocasión.
“Espero que en algún momento en el futuro tengamos la oportunidad de profundizar en ello y hablar al respecto. Pero por ahora, queremos celebrar todo vuestro extraordinario trabajo en esta película”, dijo.
La reacción del actor fue breve, pero no pasó inadvertida. Mientras los asistentes aplaudían, el actor sonrió, se llevó las manos al cabello y respondió con sencillez: "Gracias". Visiblemente halagado, se movió con cierta timidez en su asiento antes de continuar con la presentación.
Robert Pattinson se impuso a otros candidatos para ser James Bond
La elección de Robert Pattinson representa un nuevo paso en una carrera que ya incluye personajes de grandes franquicias. Además de su próximo trabajo como 007, el actor interpreta a Batman, otro de los héroes más reconocidos del cine.
De acuerdo con los reportes sobre el proceso de selección, Robert se incorporó en una etapa avanzada de las audiciones y habría recibido un millón de dólares por presentarse a la prueba. Esta incluyó la lectura de tres escenas en un set de filmación construido para la ocasión.
Entre los actores que también fueron considerados para el papel estaban Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O'Connor y Jack Lowden. Finalmente, Pattinson fue elegido para tomar el relevo del personaje.
Jeff Bezos, propietario de Amazon, compañía que asumió el control de la franquicia en 2022, aseguró que participó activamente en el proceso de selección y que, después de revisar las audiciones, Pattinson era la opción evidente. El propio actor calificó el papel como "el honor de su vida".