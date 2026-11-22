Robert Pattinson reacciona por primera vez a su elección como el nuevo James Bond

Aunque la velada estaba dedicada a la película, hubo un momento en el que el tema de su llegada a la franquicia del agente 007 no pudo quedar fuera. Edith Bowman, encargada de conducir la sesión de preguntas y respuestas, aprovechó la ocasión para felicitar a Robert Pattinson frente al público.

“Felicidades, estoy seguro de que hablo en nombre de todos los presentes. Nuestro nuevo Bond”.



Robert Pattinson como el nuevo James Bond (Instagram)

La presentadora, sin embargo, dejó claro que no era el momento de profundizar en el tema y propuso reservar esa conversación para otra ocasión.

“Espero que en algún momento en el futuro tengamos la oportunidad de profundizar en ello y hablar al respecto. Pero por ahora, queremos celebrar todo vuestro extraordinario trabajo en esta película”, dijo.

La reacción del actor fue breve, pero no pasó inadvertida. Mientras los asistentes aplaudían, el actor sonrió, se llevó las manos al cabello y respondió con sencillez: "Gracias". Visiblemente halagado, se movió con cierta timidez en su asiento antes de continuar con la presentación.