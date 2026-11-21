Las cantidades colocan al protagonista de The Batman entre las apuestas más costosas de la nueva etapa de la saga. Según The Mirror y Daily Mail, Pattinson recibió alrededor de un millón de dólares únicamente por participar en la audición. A esa cantidad se sumaría un contrato de entre 76 y 98 millones de dólares.

Amazon MGM Studios no ha confirmado ninguna de las cifras luego de que el pasado 16 de noviembre revelara la identidad del nuevo James Bond. Sin embargo, ahora sabemos que hasta el CEO de Amazon, Jeff Bezos, estuvo estrechamente ligado al proceso de selección.

Robert Pattinson recibió un millón de dólares por audicionar para James Bond

La cifra de un millón de dólares por una audición que dio a conocer The Mirror de manera extraoficial y el tamaño de estrella que al final eligió el estudio para continuar con la saga del agente 007 se sumaron al muy mediático proceso en el que una larga lista de actores sonó para encarnar el papel.

El actor que saltó a la fama mundial con la saga Crepúsculo habría recibido esa cantidad por las pruebas de cámara para el personaje, antes de conseguir oficialmente el papel, debido a la premura con que habría sido convocado.



Robert Pattinson cobró un millón de dólares por audicionar para James Bond, aseguran (Lia Toby/Getty Images for BFI)

Por otra parte, Pattinson tampoco figuraba entre los primeros nombres que circularon para sustituir a Daniel Craig. La lista inicial incluyó a los actores británicos Aaron Taylor-Johnson, Jack Lowden, Callum Turner y Josh O'Connor. Posteriormente, Nicholas Hoult y Pattinson se habrían incorportado a las pruebas.

Un dato importante sobre la "candidatura" de Robert Pattinson lo reveló el periodista Matthew Belloni, de Puck, quien dio a conocer detalles de las condiciones ofrecidas a los actores.

Según él, los otros aspirantes debían comprometerse a participar en cuatro películas, mientras que Pattinson habría negociado una participación de tres entregas a cambio de una remuneración considerablemente mayor.

Las estimaciones sobre el salario de Pattinson por interpretar a James Bond sitúan su remuneración total entre 76 y 98 millones de dólares por las tres películas contempladas en el acuerdo.