La llegada de Robert Pattinson a la saga de James Bond también tuvo una reacción desde la realeza británica. El rey Carlos III y la reina Camila compartieron un mensaje para darle la bienvenida al actor, quien fue anunciado como el nuevo intérprete del agente 007.
El inesperado recibimiento del rey Carlos a Robert Pattinson como el nuevo James Bond
El rey Carlos da la bienvenida a Robert Pattinson como el nuevo James Bond
Después de darse a conocer la noticia, las redes sociales oficiales de los monarcas publicaron una imagen de Robert Pattinson caracterizado como el famoso agente británico, acompañada de un mensaje que no pasó desapercibido:
“Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, Sr. Bond”.
La reacción tiene un significado especial por la relación que la familia real ha mantenido durante décadas con una de las franquicias cinematográficas más reconocidas del Reino Unido. A lo largo de los años, distintos integrantes de la monarquía han asistido a sus estrenos, visitado sus sets de filmación y convivido con los actores que han dado vida al agente secreto.
La familia real británica y su historia con James Bond
La relación comenzó hace varias décadas. En 1967, la reina Isabel II asistió al estreno en Londres de Sólo se vive dos veces, donde conoció a Sean Connery, el primer actor que interpretó a James Bond en el cine.
La monarca mantuvo esa relación con las siguientes generaciones del personaje y recibió a otros intérpretes, entre ellos Pierce Brosnan y Daniel Craig.
La princesa Diana también participó en esta tradición. Junto al entonces príncipe Carlos, acudió a los estrenos de Sólo para tus ojos, en 1981, y Panorama para matar, en 1985.
Años después, los príncipes William y Harry asistieron al estreno de Quantum of Solace, en 2008, donde tuvieron la oportunidad de conocer a Daniel Craig.
Uno de los encuentros más recientes ocurrió en septiembre de 2021, cuando el entonces príncipe Carlos, Camila, el príncipe William y Kate Middleton acudieron a la premiere de Sin tiempo para morir, protagonizada por Craig.
El interés del rey Carlos por la franquicia también quedó demostrado en 2019, cuando visitó los estudios Pinewood, donde se filmaba la película número 25 de James Bond. Durante el recorrido, conoció a Daniel Craig y a otros integrantes del elenco. También pudo mirar de cerca algunos de los carros Aston Martin utilizados en la producción, una marca por la que Carlos ha mostrado admiración desde hace tiempo.
Su visita permitió ver de cerca la relación que mantiene con la saga y su interés por los carros que se han convertido en parte de la identidad del agente 007.