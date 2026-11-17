La familia real británica y su historia con James Bond

La relación comenzó hace varias décadas. En 1967, la reina Isabel II asistió al estreno en Londres de Sólo se vive dos veces, donde conoció a Sean Connery, el primer actor que interpretó a James Bond en el cine.

La monarca mantuvo esa relación con las siguientes generaciones del personaje y recibió a otros intérpretes, entre ellos Pierce Brosnan y Daniel Craig.

La princesa Diana también participó en esta tradición. Junto al entonces príncipe Carlos, acudió a los estrenos de Sólo para tus ojos, en 1981, y Panorama para matar, en 1985.

Rey Carlos y Daniel Craig (Instagram)

Años después, los príncipes William y Harry asistieron al estreno de Quantum of Solace, en 2008, donde tuvieron la oportunidad de conocer a Daniel Craig.

Uno de los encuentros más recientes ocurrió en septiembre de 2021, cuando el entonces príncipe Carlos, Camila, el príncipe William y Kate Middleton acudieron a la premiere de Sin tiempo para morir, protagonizada por Craig.

El interés del rey Carlos por la franquicia también quedó demostrado en 2019, cuando visitó los estudios Pinewood, donde se filmaba la película número 25 de James Bond. Durante el recorrido, conoció a Daniel Craig y a otros integrantes del elenco. También pudo mirar de cerca algunos de los carros Aston Martin utilizados en la producción, una marca por la que Carlos ha mostrado admiración desde hace tiempo.

Su visita permitió ver de cerca la relación que mantiene con la saga y su interés por los carros que se han convertido en parte de la identidad del agente 007.