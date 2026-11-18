La elección de Robert Pattinson como el próximo James Bond tuvo detrás un proceso de selección mucho más competido de lo que podría imaginarse.
Jeff Bezos, dueño de Amazon MGM, productora que desarrollará el proyecto, contó que estuvo "muy involucrado" en la decisión y que participó en la revisión de las pruebas de cámara de los cinco actores que llegaron a la última etapa del casting.
Jeff Bezos revela cómo eligieron a Robert Pattinson como James Bond y por qué dudaron de él
La elección de Robert Pattinson como el próximo James Bond tuvo detrás un proceso de selección mucho más competido de lo que podría imaginarse.
Jeff Bezos revela cómo eligieron a Robert Pattinson como James Bond
Durante su participación en la conferencia Silicon Valley & The World, organizada por el medio Semafor en California, el empresario explicó que Amazon MGM Studios comenzó con un grupo amplio de candidatos, pero redujo la lista hasta quedarse con cinco finalistas.
"Llevamos a cabo un proceso muy riguroso y tomamos la decisión final el viernes", explicó Bezos, quien detalló que los aspirantes realizaron pruebas tradicionales de cámara, con vestuario completo, escenarios reales y otros actores.
La evaluación incluyó tres escenas diferentes por intérprete. Después, el equipo se reunió durante varias horas para revisar las grabaciones y decidir quién tenía las cualidades necesarias para asumir uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine.
Jeff Bezos no ocultó que la decisión tuvo un componente personal y que su participación fue más allá de simplemente aprobar una propuesta de los productores. "Estuve muy involucrado", reconoció durante la conferencia.
Robert Pattinson no era la primera opción por una razón: ya era demasiado famoso
Uno de los detalles más llamativos de las declaraciones de Bezos fue que, al principio, el equipo tenía ciertas reservas sobre Robert Pattinson precisamente por su popularidad.
El actor de 40 años ya contaba con una trayectoria consolidada en Hollywood gracias a películas como Harry Potter y el cáliz de fuego, la saga Crepúsculo, Tenet y The Batman. Por eso, los responsables del casting consideraron inicialmente que quizá convenía elegir a alguien menos conocido, siguiendo una tradición de la franquicia.
"Al principio diría que teníamos cierto prejuicio en su contra simplemente porque ya era muy famoso. Pensábamos que quizá deberíamos elegir a alguien un poco menos conocido", explicó Bezos.
Sin embargo, las pruebas de cámara cambiaron por completo esa percepción. Aunque los cinco finalistas eran talentosos, Pattinson destacó de inmediato y consiguió el respaldo del equipo.
"Había algo especial en Rob y en sus interpretaciones. Fue algo indiscutible", recordó el empresario. También destacó que Denis Villeneuve, director de la próxima película, y el resto de los responsables de la selección coincidieron en que el británico era el indicado.
"En las pruebas de selección quedó muy claro: él es James Bond", afirmó Bezos.
¿Quiénes competían con Robert Pattinson por el papel de James Bond?
Aunque Jeff Bezos no mencionó los nombres de los otros cuatro finalistas durante su intervención, The Hollywood Reporter, identificó a los actores que habrían llegado a la última ronda.
Entre ellos estaban Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult, quienes realizaron las mismas pruebas que Robert Pattinson para convencer al equipo de producción.
La elección también llamó la atención porque varios de estos intérpretes habían sido mencionados durante meses en las quinielas sobre quién podría sustituir a Daniel Craig, quien dejó el personaje después de Sin tiempo para morir.
¿Quiénes son los otros actores que han dado vida a James Bond?
Finalmente, Robert Pattinson se quedó con el papel y se convirtió en el séptimo actor en interpretar oficialmente a James Bond en la pantalla grande, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.