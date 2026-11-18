Jeff Bezos revela cómo eligieron a Robert Pattinson como James Bond

Durante su participación en la conferencia Silicon Valley & The World, organizada por el medio Semafor en California, el empresario explicó que Amazon MGM Studios comenzó con un grupo amplio de candidatos, pero redujo la lista hasta quedarse con cinco finalistas.

"Llevamos a cabo un proceso muy riguroso y tomamos la decisión final el viernes", explicó Bezos, quien detalló que los aspirantes realizaron pruebas tradicionales de cámara, con vestuario completo, escenarios reales y otros actores.

La evaluación incluyó tres escenas diferentes por intérprete. Después, el equipo se reunió durante varias horas para revisar las grabaciones y decidir quién tenía las cualidades necesarias para asumir uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine.

Jeff Bezos no ocultó que la decisión tuvo un componente personal y que su participación fue más allá de simplemente aprobar una propuesta de los productores. "Estuve muy involucrado", reconoció durante la conferencia.

Robert Pattinson no era la primera opción por una razón: ya era demasiado famoso

Uno de los detalles más llamativos de las declaraciones de Bezos fue que, al principio, el equipo tenía ciertas reservas sobre Robert Pattinson precisamente por su popularidad.

El actor de 40 años ya contaba con una trayectoria consolidada en Hollywood gracias a películas como Harry Potter y el cáliz de fuego, la saga Crepúsculo, Tenet y The Batman. Por eso, los responsables del casting consideraron inicialmente que quizá convenía elegir a alguien menos conocido, siguiendo una tradición de la franquicia.

"Al principio diría que teníamos cierto prejuicio en su contra simplemente porque ya era muy famoso. Pensábamos que quizá deberíamos elegir a alguien un poco menos conocido", explicó Bezos.

Sin embargo, las pruebas de cámara cambiaron por completo esa percepción. Aunque los cinco finalistas eran talentosos, Pattinson destacó de inmediato y consiguió el respaldo del equipo.

"Había algo especial en Rob y en sus interpretaciones. Fue algo indiscutible", recordó el empresario. También destacó que Denis Villeneuve, director de la próxima película, y el resto de los responsables de la selección coincidieron en que el británico era el indicado.

"En las pruebas de selección quedó muy claro: él es James Bond", afirmó Bezos.