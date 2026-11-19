Luis de Llano recibe otras 36 horas de arresto por incumplir sentencia

La nueva determinación fue dada a conocer a través de un comunicado del equipo legal de la cantante. Sus representantes aclararon que no fue Sasha Sokol quien rechazó el mensaje del productor, sino la propia autoridad judicial la que determinó que la disculpa no se ajustaba a lo ordenado.

"Estas determinaciones aclaran un punto fundamental: no es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia", señaló la defensa.

De acuerdo con el comunicado, el juzgado también reiteró que el productor deberá ofrecer una disculpa pública en los términos exactos establecidos en la resolución judicial. Para los abogados de Sasha, esta medida forma parte de la reparación a la que tiene derecho la cantante y debe reconocer los hechos que quedaron acreditados durante el juicio.

Los representantes legales de Sasha informaron que la jueza también desestimó los argumentos de inconstitucionalidad y de riesgo de autoincriminación que Luis de Llano presentó para justificar su negativa a cumplir con la resolución.



Luis de Llano reapareció públicamente y prefirió no hablar del caso que enfrenta con Sasha Sokol. (Clasos/LatinContent via Getty Images)

La defensa detalló que el productor ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos con los que ha intentado modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia. Hasta ahora, ninguno de los recursos resueltos le ha dado la razón y el juzgado le ha requerido en 13 ocasiones que acate la condena.

Además, recordaron que el productor ya había recibido distintas medidas de apremio por incumplir las disposiciones judiciales, entre ellas multas y un arresto impuesto el 2 de septiembre de 2026.

Ahora, ante la negativa de cumplir con la disculpa en los términos ordenados, el juzgado determinó imponerle otras 36 horas de arresto. La representación legal de la cantante también advirtió que la conducta del productor podría tener consecuencias penales.

"Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla", se expresó el comunicado. La defensa de Sasha Sokol reiteró que continuará exigiendo el cumplimiento de la sentencia, cuya resolución quedó confirmada por la Suprema Corte en junio de 2025.