Luis de Llano “se burla de la justicia”: abogados de Sasha Sokol señalan los incumplimientos del productor
La defensa de Sasha Sokol señaló tres incumplimientos de Luis de Llano en la disculpa pública que difundió y advirtió que exigirá que respete la sentencia y el procedimiento establecidos por un juzgado.
Los abogados de Sasha Sokol señalaron tres incumplimientos de Luis de Llanoen la disculpa pública que el productor difundió recientemente, por la sentencia por daño moral que la cantante obtuvo en su contra.
En un comunicado publicado en las redes sociales de la cantante, su defensa sostuvo que el mensaje no respeta el contenido aprobado por un juzgado, que el video se difundió sin seguir el procedimiento establecido y que el productor mantiene una conducta de desobediencia a las órdenes judiciales.
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En este sentido, advirtió que no considera cumplida la obligación con la publicación de esa grabación y que exigirá que De Llano acate la resolución en todos sus términos.
Abogados de Sasha Sokol señalan incumplimientos de Luis de Llano ante orden judicial
El primer cuestionamiento que señala la defensa de Sasha se refiere al contenido de la disculpa pública. Los abogados recordaron que la justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó la responsabilidad civil del productor y determinó que debía ofrecer una disculpa a Sasha Sokol, además de cumplir otras medidas de reparación.
De acuerdo con el comunicado, el juzgado aprobó previamente el texto que Luis de Llano debía utilizar. Sin embargo, la defensa sostiene que el productor publicó una versión sustancialmente distinta, en la que modificó el sentido del reconocimiento que debía hacer.
Los representantes legales consideran que el mensaje presenta los hechos como una relación entre iguales, en lugar de reconocer la posición de poder y la responsabilidad del productor.
"Luis de Llano no solo está retrasando el cumplimiento de una obligación judicial, sino pretendiendo sustituir el texto aprobado por el Juzgado. La disculpa pública no es una concesión suya, sino un derecho de Sasha", señalaron.
El segundo incumplimiento que expusieron tiene que ver con el procedimiento para difundir la grabación. Según explicaron, la jueza estableció una serie de pasos para evitar que Sasha Sokol enfrentara una nueva revictimización.
El productor debía entregar primero el video al juzgado. Después, la cantante tenía derecho a revisar el contenido y, una vez concluida esa etapa, la autoridad judicial debía autorizar su publicación.
La representación legal afirma que Luis de Llano ignoró esas instrucciones y difundió el material sin completar el procedimiento.
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Defensa de Sasha recuerda el arresto de Luis de Llano y sus antecedentes ante la justicia
El tercer señalamiento se relaciona con los antecedentes de incumplimiento del productor.
Los abogados de Sasha Sokol recordaron que las autoridades ya le impusieron distintas medidas de apremio por no acatar las disposiciones judiciales, entre ellas multas y un arresto aplicado el 2 de septiembre de 2026.
Para la defensa, la publicación de la disculpa sin respetar las instrucciones del juzgado representa un nuevo desafío a las resoluciones de los tribunales.
En el comunicado, los representantes de la cantante cuestionaron que el productor pretenda dar por cumplida su obligación mediante un mensaje que, desde su perspectiva, no corresponde a lo ordenado por las autoridades.
"Con la difusión de estos videos, Luis de Llano se burla de la justicia e intenta confundir a la sociedad", afirmaron.
La defensa también adelantó que exigirá el cumplimiento de la resolución judicial y recordó que las sentencias firmes deben acatarse en los términos establecidos por los tribunales.
"Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia", concluyeron.
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¿Por qué Luis de Llano debe ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol?
La nueva respuesta de los abogados ocurre después de que Luis de Llano difundiera un video en el que ofreció una disculpa pública a Sasha Sokol, como parte de las obligaciones derivadas de la sentencia por daño moral.
El procedimiento legal se originó por las declaraciones que el productor hizo sobre la cantante durante una entrevista con Yordi Rosado en 2022. En aquella conversación, De Llano habló del vínculo que mantuvieron durante la década de los 80, cuando Sasha tenía 14 años y él 39.
La intérprete cuestionó que el productor presentara los hechos como una relación sentimental. En ese momento, ella formaba parte de Timbiriche, mientras que De Llano ocupaba una posición de poder dentro de la industria musical.
Tras las declaraciones, Sasha emprendió acciones legales por daño moral.
En mayo de 2023, un juzgado civil resolvió a favor de la cantante y condenó al productor a cumplir distintas medidas de reparación. Luis de Llano impugnó la resolución, pero en junio de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó su solicitud de amparo, por lo que la sentencia quedó firme.
Desde entonces, el productor debía cumplir con las disposiciones judiciales, entre ellas ofrecer una disculpa pública bajo los términos establecidos por el juzgado.
Con el nuevo comunicado, la defensa de Sasha Sokol dejó claro que el desacuerdo no se limita a que Luis de Llano haya publicado un video para disculparse. El reclamo se centra en que el contenido y la difusión de ese mensaje respeten las condiciones que determinaron las autoridades judiciales.
Criterio editorial: La versión conserva los hechos, fechas y señalamientos del cable original, pero distingue las afirmaciones de los abogados de las resoluciones judiciales. Esto es importante para evitar presentar como hechos acreditados las acusaciones que corresponden a la postura de la defensa. También mantiene el contexto del caso sin repetir innecesariamente los argumentos del comunicado.