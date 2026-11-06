Luis de Llano “se burla de la justicia”: abogados de Sasha Sokol señalan los incumplimientos del productor

En este sentido, advirtió que no considera cumplida la obligación con la publicación de esa grabación y que exigirá que De Llano acate la resolución en todos sus términos.

Abogados de Sasha Sokol señalan incumplimientos de Luis de Llano ante orden judicial

El primer cuestionamiento que señala la defensa de Sasha se refiere al contenido de la disculpa pública. Los abogados recordaron que la justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó la responsabilidad civil del productor y determinó que debía ofrecer una disculpa a Sasha Sokol, además de cumplir otras medidas de reparación.

De acuerdo con el comunicado, el juzgado aprobó previamente el texto que Luis de Llano debía utilizar. Sin embargo, la defensa sostiene que el productor publicó una versión sustancialmente distinta, en la que modificó el sentido del reconocimiento que debía hacer.

Los representantes legales consideran que el mensaje presenta los hechos como una relación entre iguales, en lugar de reconocer la posición de poder y la responsabilidad del productor.



Los abogados de Sasha Sokol señalaron los incumplimientos de Luis de Llano (Carlos Tischler/Shutterstock)

"Luis de Llano no solo está retrasando el cumplimiento de una obligación judicial, sino pretendiendo sustituir el texto aprobado por el Juzgado. La disculpa pública no es una concesión suya, sino un derecho de Sasha", señalaron.

El segundo incumplimiento que expusieron tiene que ver con el procedimiento para difundir la grabación. Según explicaron, la jueza estableció una serie de pasos para evitar que Sasha Sokol enfrentara una nueva revictimización.

El productor debía entregar primero el video al juzgado. Después, la cantante tenía derecho a revisar el contenido y, una vez concluida esa etapa, la autoridad judicial debía autorizar su publicación.

La representación legal afirma que Luis de Llano ignoró esas instrucciones y difundió el material sin completar el procedimiento.