Sasha Sokol se une a sus excompañeros de Timbiriche para deslindarse de la serie sobre el legendario grupo mexicano

La “reunión” de Sasha Sokol con sus excompañeros de Timbiriche finalmente ocurrió, pero no como habrían querido los fans del legendario grupo mexicano.

Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Erik Rubín y Benny Ibarra firmaron un comunicado de manera conjunta para deslindarse del contenido de la serie Timbiriche que se estrena este 9 de octubre en Vix, ya que no fueron tomados en cuenta por la producción.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, señalan en el documento.