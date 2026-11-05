Sasha Sokol rechaza la disculpa de Luis de Llano y anuncia que irá por la vía penal

Sasha Sokol explica por qué la disculpa de Luis de Llano no cumple con la sentencia

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la exintegrante de Timbiriche cuestionó el contenido del video en el que De Llano reconoció su responsabilidad civil por daño moral y ofreció disculpas por sus declaraciones sobre la relación que mantuvieron durante la década de los 80, cuando ella tenía 14 años y él 39.

“Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, escribió Sokol, quien explicó que la resolución judicial estableció condiciones específicas para que el productor reconociera públicamente su responsabilidad.

En su posicionamiento, Sasha Sokol detalló que el texto aprobado por las autoridades debía reconocer expresamente que, cuando ella tenía 14 años, no podía consentir una relación con un adulto de 39 años.

También debía reconocer la relación asimétrica que existía entre ambos, así como la posición de poder que Luis de Llano ejercía sobre ella, pues en aquel momento era su productor y representante artístico.



La cantante señaló que otro de los puntos que debían quedar establecidos era que sus padres no fueron cómplices de lo ocurrido. Sin embargo, aseguró que ninguno de estos elementos aparece en el video que publicó el productor.

“Que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, señaló.

La inconformidad de Sokol no se limita al contenido del mensaje. La artista también recordó que Luis de Llano tiene prohibido mencionarla públicamente, salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada por las autoridades.

Por ello, consideró que la difusión del video constituye una nueva falta a las disposiciones judiciales.

