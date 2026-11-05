El productor Luis de Llano Macedo publicó un video en el que pide perdón a Sasha Sokol y reconoce su responsabilidad civil por daño moral. El mensaje cumple parte de la sentencia confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luis de Llano ofrece disculpa pública a Sasha Sokol
Luis de Llano ofrece disculpa pública a Sasha Sokol
En el video, que se publicó en YouTube bajo el canal Cumplimiento Luis de Llano y en redes, De Llano dijo de forma textual: “Soy Luis Miguel de Llano Macedo, aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery”. Después agregó: “Uno, reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas de asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los años 80, acatando de forma plena la resolución definitiva dictada por el Juzgado Sexagésimo Segundo Civil, la Séptima Sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
También reconoció que sus palabras de 2022 fueron inexactas. Dijo: “Dos, reconozco absolutamente que mis declaraciones en la entrevista concedida el 6 marzo de 2022 en el programa La Entrevista de Yordi Rosado, transmitido por la plataforma YouTube, así como las de mi comunicado del 30 de marzo de 2022 publicado en mis redes sociales, fueron desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal de usted, Sasha Sokol Cuillery”.
Cerró con: “Tres, reitero ante la sociedad mexicana mi solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery. Asumo totalmente la responsabilidad civil derivada de mi sentencia y me comprometo formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre su persona en ningún medio de comunicación o red social y así manifiesto mi voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad”.
El video termina con: “Mi encarecida solicitud de perdón público se da en un acatamiento voluntario e incondicional a las medidas decretadas por la jueza del Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México y en cabal cumplimiento del resolutivo en la sentencia civil definitiva del expediente 642/2022. Gracias”.
Las acusaciones de Sasha Sokol contra Luis de Llano
Sasha Sokol contó en marzo de 2022 que mantuvo una relación con De Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, durante la época de Timbiriche. Presentó una demanda civil por daño moral. En 2023 un juzgado lo condenó. El 25 de junio de 2025 la Primera Sala de la Suprema Corte confirmó por unanimidad la sentencia y negó el amparo del productor.
La resolución ordenó disculpa pública, indemnización, un curso especializado y que no vuelva a mencionar a la cantante. Sokol ha dicho que donará la indemnización a una organización que apoya a víctimas de abuso.
De Llano retrasó el cumplimiento. En agosto de 2026 dijo ante medios que había amparos y que “el tiempo es el que va a decidir las cosas”, aunque señaló estar en la mejor disposición.
El pasado 2 de septiembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo detuvieron en Polanco por dos órdenes de arresto de 15 horas cada una por desacato. Pasó cerca de 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas San Fernando, en Tlalpan, y salió el 4 de septiembre.
Sasha Sokol ha repetido en redes que la sentencia es definitiva y que la justicia se completa cuando se cumple. En junio de 2026 escribió: “Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública. Luis quiere prolongar su impunidad”.
En octubre de 2026 la serie Timbiriche de ViX estrenó y abordó el caso como parte central de la trama. Seis integrantes originales, entre ellos Sasha, firmaron un comunicado en el que dijeron que no participaron, no fueron consultados ni autorizaron el uso de su imagen. Más tarde señalaron que la producción distorsiona hechos y revictimiza.