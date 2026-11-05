Luis de Llano ofrece disculpa pública a Sasha Sokol

En el video, que se publicó en YouTube bajo el canal Cumplimiento Luis de Llano y en redes, De Llano dijo de forma textual: “Soy Luis Miguel de Llano Macedo, aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery”. Después agregó: “Uno, reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas de asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los años 80, acatando de forma plena la resolución definitiva dictada por el Juzgado Sexagésimo Segundo Civil, la Séptima Sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

También reconoció que sus palabras de 2022 fueron inexactas. Dijo: “Dos, reconozco absolutamente que mis declaraciones en la entrevista concedida el 6 marzo de 2022 en el programa La Entrevista de Yordi Rosado, transmitido por la plataforma YouTube, así como las de mi comunicado del 30 de marzo de 2022 publicado en mis redes sociales, fueron desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal de usted, Sasha Sokol Cuillery”.



Cerró con: “Tres, reitero ante la sociedad mexicana mi solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery. Asumo totalmente la responsabilidad civil derivada de mi sentencia y me comprometo formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre su persona en ningún medio de comunicación o red social y así manifiesto mi voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad”.

El video termina con: “Mi encarecida solicitud de perdón público se da en un acatamiento voluntario e incondicional a las medidas decretadas por la jueza del Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México y en cabal cumplimiento del resolutivo en la sentencia civil definitiva del expediente 642/2022. Gracias”.