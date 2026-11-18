Ricky Martin está orgulloso de que su hijo Valentino quiera construir una identidad propia y no vivir a la sombra de su fama.
El cantante habló sobre el mensaje que el joven compartió meses atrás en redes sociales, en el que pidió que dejaran de identificarlo únicamente como su hijo y comenzaran a reconocerlo por su nombre y sus propias habilidades.
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Ricky Martin reacciona a la petición de su hijo Valentino de no ser comparado con él
Durante una entrevista en el programa El flow de la radio, Ricky Martin recordó las palabras de Valentino y dejó claro que, lejos de incomodarle, le gustó que su hijo expresara abiertamente lo que piensa.
“‘El ‘Yo no soy Ricky Martin, yo soy Valentino Martin’ hay que aplaudírselo, me gustó que dijera eso”, comentó el cantante.
Valentino cumplió 18 años en agosto pasado y, un mes antes, publicó un video en el que habló de su deseo de ser reconocido por su propia identidad, sin que su nombre quedara ligado exclusivamente al de su famoso papá.
“Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin”, declaró el joven en ese momento.
El cantante también recordó que, después de la publicación, algunas personas pensaron que Valentino perdería seguidores por expresar su postura. Sin embargo, aseguró que sucedió todo lo contrario y que el joven consiguió más admiradores: “Mucha gente dijo ‘Uff, va a perder fans por decir eso’, pero no, ahora tiene más fans”, comentó entre risas.
Ricky Martin también habló con orgullo de la personalidad de su hijo y de su gusto por el baile y las redes sociales. De hecho, Valentino llamó la atención recientemente al subir al escenario durante uno de los conciertos de su papá en Las Vegas, donde mostró sus habilidades para bailar e incluso hizo una pirueta.
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El consejo de Ricky Martin a sus hijos sobre el apellido familiar
Durante la misma conversación, Ricky Martin también habló de Matteo, Valentino, Lucía y Renn, y de la etapa que atraviesan sus hijos mayores ahora que comienzan a prepararse para entrar a la universidad.
Ricky explicó que suele recordarles que pueden aprovechar el camino que él ha construido durante décadas, incluido el reconocimiento que lleva su apellido. Por eso, los anima a utilizarlo si puede ayudarles a alcanzar sus objetivos.
“Yo les digo siempre ahora que están entrando a las universidades y haciendo las aplicaciones, ‘yo he recorrido un camino para que tú no tengas que recorrer o para que se te haga más fácil a ti recorrerlo, tienes un apellido, ¡úsalo!’”.
Sin embargo, reconoció que sus hijos prefieren conseguir sus propios logros y abrirse paso sin depender de la fama de su papá. Ante esa postura, su respuesta es que no tienen por qué renunciar a una ventaja si puede serles útil.
“Ellos quieren hacer las cosas por ellos, por sus propios, medios. Y yo ‘¡Úsalo! Si te ayuda, úsalo, si no te ayuda, ¡bórralo!’”, expresó.
Finalmente, Ricky Martin dejó claro que quiere que sus cuatro hijos sepan que pueden aprovechar las oportunidades que su trayectoria les ofrece, sin que eso signifique renunciar a construir un camino propio.