Ricky Martin reacciona a la petición de su hijo Valentino de no ser comparado con él

Durante una entrevista en el programa El flow de la radio, Ricky Martin recordó las palabras de Valentino y dejó claro que, lejos de incomodarle, le gustó que su hijo expresara abiertamente lo que piensa.

“‘El ‘Yo no soy Ricky Martin, yo soy Valentino Martin’ hay que aplaudírselo, me gustó que dijera eso”, comentó el cantante.

Valentino cumplió 18 años en agosto pasado y, un mes antes, publicó un video en el que habló de su deseo de ser reconocido por su propia identidad, sin que su nombre quedara ligado exclusivamente al de su famoso papá.

“Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin”, declaró el joven en ese momento.



Ricky Martin junto a sus hijos Valentino (a la izquierda) y Matteo (a la derecha). (Getty Images)

El cantante también recordó que, después de la publicación, algunas personas pensaron que Valentino perdería seguidores por expresar su postura. Sin embargo, aseguró que sucedió todo lo contrario y que el joven consiguió más admiradores: “Mucha gente dijo ‘Uff, va a perder fans por decir eso’, pero no, ahora tiene más fans”, comentó entre risas.

Ricky Martin también habló con orgullo de la personalidad de su hijo y de su gusto por el baile y las redes sociales. De hecho, Valentino llamó la atención recientemente al subir al escenario durante uno de los conciertos de su papá en Las Vegas, donde mostró sus habilidades para bailar e incluso hizo una pirueta.