¿Quiénes son los hijos de Ricky Martin?

“Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin. Mi padre es mi padre, yo soy Valentino, ustedes tienen que entender, solo porque soy su hijo, no somos la misma persona. No quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, deben de verme como Valentino... Si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más”, dijo. No obstante, el joven reconoció el gran legado de su papá: “Estoy tan orgulloso de mi padre, de todo lo que ha hecho en la vida", declaró.

LOS HIJOS DE RICKY MARTIN

Matteo Martin

Nació el 5 de agosto de 2008, junto a su hermano gemelo Valentino, mediante gestación subrogada. Hoy tiene 17 años y es considerado el hijo con mayor sensibilidad artística de Ricky Martin. El cantante ha contado que Matteo disfruta de la música, el arte y suele dar opiniones muy sinceras sobre sus proyectos. Incluso ha revelado que, antes del lanzamiento de alguna canción o espectáculo, suele preguntarle qué le parece, pues confía en su criterio.

En los últimos meses ha aparecido junto a su padre en vacaciones familiares y videos compartidos en redes sociales, donde ha llamado la atención por el gran parecido físico con el intérprete de Livin' la Vida Loca.



Valentino Martin

También nació el 5 de agosto de 2008 y comparte con Matteo el haber crecido acompañando a su padre durante giras y compromisos internacionales.

Ricky Martin ha explicado que Valentino tiene una personalidad distinta a la de su hermano: es más extrovertido, disfruta la tecnología, el baile, las redes sociales y la creación de contenido digital. A diferencia de Matteo, suele mostrarse más cómodo frente a la cámara y tiene un carácter muy sociable.

Valentino Martin (Instagram)

Al igual que su hermano, actualmente tiene 17 años y ambos están por cumplir la mayoría de edad.