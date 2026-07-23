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Espectáculos

¿Quiénes son los hijos de Ricky Martin?

Matteo, Valentino, Lucía y Renn han crecido lejos de los reflectores por la decisión del cantante de proteger su privacidad. Sin embargo, ha compartido algunos detalles sobre sus personalidades
jue 23 julio 2026 03:45 PM
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World Premiere of Apple TV+'s "Palm Royale"
Ricky Martin junto a sus hijos Valentino (a la izquierda) y Matteo (a la derecha). (Getty Images)

Desde que se convirtió en papá en 2008, Ricky Martin ha dejado claro que la familia es su mayor prioridad. Y, aunque suele proteger la privacidad de sus hijos, en distintas entrevistas y publicaciones en redes sociales hemos sido testigos de su crecimiento y de cómo cada uno de ellos va forjando su propio camino.

Valetino, uno de los mellizos mayores, ha compartido con sus casi 120 mil seguidores videos que confirman su talento en el baile, sin embargo, ha sido inevitable que surjan las comparaciones con su famoso papá. Con el fin de poner un diferenciador entre él y el cantante, Valentino posteó un video en el que pide no ser identificado como "El hijo de".

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“Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin. Mi padre es mi padre, yo soy Valentino, ustedes tienen que entender, solo porque soy su hijo, no somos la misma persona. No quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, deben de verme como Valentino... Si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más”, dijo. No obstante, el joven reconoció el gran legado de su papá: “Estoy tan orgulloso de mi padre, de todo lo que ha hecho en la vida", declaró.

LOS HIJOS DE RICKY MARTIN

Matteo Martin

Nació el 5 de agosto de 2008, junto a su hermano gemelo Valentino, mediante gestación subrogada. Hoy tiene 17 años y es considerado el hijo con mayor sensibilidad artística de Ricky Martin. El cantante ha contado que Matteo disfruta de la música, el arte y suele dar opiniones muy sinceras sobre sus proyectos. Incluso ha revelado que, antes del lanzamiento de alguna canción o espectáculo, suele preguntarle qué le parece, pues confía en su criterio.

En los últimos meses ha aparecido junto a su padre en vacaciones familiares y videos compartidos en redes sociales, donde ha llamado la atención por el gran parecido físico con el intérprete de Livin' la Vida Loca.

Valentino Martin

También nació el 5 de agosto de 2008 y comparte con Matteo el haber crecido acompañando a su padre durante giras y compromisos internacionales.

Ricky Martin ha explicado que Valentino tiene una personalidad distinta a la de su hermano: es más extrovertido, disfruta la tecnología, el baile, las redes sociales y la creación de contenido digital. A diferencia de Matteo, suele mostrarse más cómodo frente a la cámara y tiene un carácter muy sociable.

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Valentino Martin (Instagram)

Al igual que su hermano, actualmente tiene 17 años y ambos están por cumplir la mayoría de edad.

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Lucía Martin-Yosef

La primera hija del cantante nació el 24 de diciembre de 2018, también mediante gestación subrogada. Hoy tiene 7 años.

Ricky Martin ha confesado que la llegada de Lucía cambió por completo la dinámica familiar porque siempre soñó con tener una niña. En diversas entrevistas ha contado que la pequeña tiene una personalidad muy fuerte, le gusta bailar y cantar, y suele convertirse en el centro de atención dentro de la familia.

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Jwan Yosef junto a Renn y Lucia (Instagram)

Aunque ocasionalmente aparece en fotografías familiares, sus padres han procurado mantener su identidad y vida cotidiana alejadas de la exposición pública.

Renn Martin-Yosef

El menor de la familia nació el 29 de octubre de 2019 y actualmente tiene 6 años.

Ricky Martin suele describirlo como un niño muy cariñoso, alegre y lleno de energía. Aunque es el hijo que menos ha aparecido públicamente, en algunas publicaciones familiares se le ha visto disfrutando de viajes y reuniones junto a sus hermanos.

Tras el divorcio de Ricky Martin y Jwan Yosef en 2023, Renn continúa siendo criado por ambos padres bajo un esquema de coparentalidad, al igual que su hermana Lucía.

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Tags

Ricky Martin

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