Valentino Martin, hijo del cantante Ricky Martin, hizo una publicación en la que reveló que tiene novia, cuyo nombre es Daniela Sofía. El joven, hijo de Ricky Martin, aprovechó el cumpleaños de su pareja para dedicarle un mensaje en Instagram y compartir varias fotografías de los dos.
Ricky Martin ya es suegro, su hijo Valentino grita su amor por su novia
“Feliz cumpleaños, mi nena preciosa”, escribió Valentino, hijo de Ricky Martin, en sus historias, junto a un collage de varios momentos con su novia.
Aunque el joven de 18 años suele mantener su vida sentimental lejos del foco público, los últimos meses ha dado pistas de su relación. En febrero pasado, por ejemplo, publicó una imagen para celebrar San Valentín.
¿Quién es Daniela Sofía, la novia de Valentino Martin?
Daniela mantiene un perfil discreto en redes sociales y se describe como una futura diseñadora de moda. También comparte sus creaciones en una cuenta dedicada a sus trabajos de crochet, uno de sus hobbies.
Hijo de Ricky Martin quiere una carrera propia
Valentino ha obtenido popularidad en redes sociales por sus videos, bailes y publicaciones en las que muestra sus intereses y parte de su día a día. Aunque es hijo de una de las figuras más reconocidas de la música latina, quiere hacerse de un nombre por sus méritos propios.
"Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino", expresó en julio pasado. El adolescente también defendió su derecho a tener opiniones distintas a las de su familia, incluso cuando se trata de futbol.
"¿Cuándo será el día que ustedes por fin se levanten y se den cuenta que mi nombre es Valentino Martin y no Ricky Martin? Lo que yo estoy diciendo es que, por favor no me comparen con mi padre, solo porque nosotros y mi padre amamos a Argentina, no vamos a tener la misma opinión. Yo escogí a España pero no significa que yo odio a Argentina".
Valentino añadió que esas diferencias también existen con su hermano, Matteo: "Yo y mi hermano Matteo también somos tan diferentes, solo porque somos gemelos y nacimos al mismo tiempo, no significa que vamos a ser la misma persona".
Valentino Martin cumplió 18 años el pasado 6 de agosto y comienza a construir una identidad pública propia. Es uno de los mellizos que Ricky Martin tuvo en 2008 y, a diferencia de su hermano Matteo, ha mostrado mayor interés por compartir videos de baile y coreografías.
Conocido también como Tino, el joven ha dejado ver su interés por la danza y el entretenimiento. En octubre de 2025 acompañó a su padre durante un concierto en Chile y subió al escenario para mostrar sus pasos de baile. El momento llamó la atención del público y dejó ver una faceta artística que podría explorar por cuenta propia.