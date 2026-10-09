Ricky Martin ya es suegro, su hijo Valentino grita su amor por su novia

“Feliz cumpleaños, mi nena preciosa”, escribió Valentino, hijo de Ricky Martin, en sus historias, junto a un collage de varios momentos con su novia.

Aunque el joven de 18 años suele mantener su vida sentimental lejos del foco público, los últimos meses ha dado pistas de su relación. En febrero pasado, por ejemplo, publicó una imagen para celebrar San Valentín.



Valentino Martin (Instagram)

¿Quién es Daniela Sofía, la novia de Valentino Martin?

Daniela mantiene un perfil discreto en redes sociales y se describe como una futura diseñadora de moda. También comparte sus creaciones en una cuenta dedicada a sus trabajos de crochet, uno de sus hobbies.

Hijo de Ricky Martin quiere una carrera propia

Valentino ha obtenido popularidad en redes sociales por sus videos, bailes y publicaciones en las que muestra sus intereses y parte de su día a día. Aunque es hijo de una de las figuras más reconocidas de la música latina, quiere hacerse de un nombre por sus méritos propios.

"Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino", expresó en julio pasado. El adolescente también defendió su derecho a tener opiniones distintas a las de su familia, incluso cuando se trata de futbol.

"¿Cuándo será el día que ustedes por fin se levanten y se den cuenta que mi nombre es Valentino Martin y no Ricky Martin? Lo que yo estoy diciendo es que, por favor no me comparen con mi padre, solo porque nosotros y mi padre amamos a Argentina, no vamos a tener la misma opinión. Yo escogí a España pero no significa que yo odio a Argentina".

Valentino añadió que esas diferencias también existen con su hermano, Matteo: "Yo y mi hermano Matteo también somos tan diferentes, solo porque somos gemelos y nacimos al mismo tiempo, no significa que vamos a ser la misma persona".