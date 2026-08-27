Ricky Martin llena de halagos a Gael García tras trabajar juntos en ‘Hombre al Agua’

Ricky Martin reconoce el talento de Gael García

A través de sus cuenta de Instagram, Ricky Martin compartió un mensaje dedicado a Gael García , en él destacó la oportunidad de trabajar junto a quien considera uno de los talentos más importantes de su generación. Aunque reconoció que su personaje tiene una participación pequeña en la historia, aseguró que la visión del director llevó su trabajo a otro nivel.

Ricky Martin y Gael García en Hombre al Agua (RRSS)

"Como actor y productor ejecutivo, tener la oportunidad de trabajar junto a Gael García Bernal, uno de los actores, guionistas y directores más talentosos de su generación, siempre es un honor", expresó. "Estoy aquí para dar lo mejor de mí en un papel pequeño, pero con Gael, todo alcanza otro nivel. Estoy increíblemente orgulloso de ser parte de Hombre al agua y de este viaje".

Ricky Martin reconoce el talento de Gael García (Instagram)

En la película, Ricky interpreta a Roby, un actor contratado para dar vida a Camilo en una película biográfica impulsada por la esposa del protagonista. La historia sigue a Abel, un empresario mexicano con aspiraciones políticas interpretado por Gael García Bernal, cuya vida cambia después de que un salvavidas cubano lo rescata del mar Caribe.