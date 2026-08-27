Ricky Martin vuelve a la pantalla grande con un proyecto que también marca su encuentro profesional con Gael García . El cantante puertorriqueño forma parte de Hombre al Agua, la nueva película dirigida por el mexicano, en la que además participa como productor ejecutivo.
Ricky Martin llena de halagos a Gael García tras trabajar juntos en ‘Hombre al Agua’
Ricky Martin reconoce el talento de Gael García
A través de sus cuenta de Instagram, Ricky Martin compartió un mensaje dedicado a Gael García , en él destacó la oportunidad de trabajar junto a quien considera uno de los talentos más importantes de su generación. Aunque reconoció que su personaje tiene una participación pequeña en la historia, aseguró que la visión del director llevó su trabajo a otro nivel.
"Como actor y productor ejecutivo, tener la oportunidad de trabajar junto a Gael García Bernal, uno de los actores, guionistas y directores más talentosos de su generación, siempre es un honor", expresó. "Estoy aquí para dar lo mejor de mí en un papel pequeño, pero con Gael, todo alcanza otro nivel. Estoy increíblemente orgulloso de ser parte de Hombre al agua y de este viaje".
En la película, Ricky interpreta a Roby, un actor contratado para dar vida a Camilo en una película biográfica impulsada por la esposa del protagonista. La historia sigue a Abel, un empresario mexicano con aspiraciones políticas interpretado por Gael García Bernal, cuya vida cambia después de que un salvavidas cubano lo rescata del mar Caribe.
Gael García Bernal dirige su tercera película
Hombre al Agua es una comedia dramática dirigida por Gael García y escrita y producida por Diego Luna. La película fue filmada en Mérida, Yucatán, y cuenta también con las actuaciones de Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel García Rulfo y Jorge Salinas.
La cinta, producida por La Corriente del Golfo, tendrá presencia internacional antes de llegar a las salas mexicanas. Su estreno está previsto en la sección Spotlight del Festival de Cine de Venecia, además de una función especial en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
El estreno comercial en México está programado para el 24 de septiembre de 2026.
La carrera como actor de Ricky Martin
Para Ricky Martin , este proyecto representa además una nueva oportunidad para continuar desarrollando su faceta como actor, una profesión que ha combinado con su carrera musical a lo largo de los años.
En televisión, el puertorriqueño ha participado en producciones como The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Palm Royale, Glee, Dreamland y American Dad, entre otras producciones.
El primer proyecto importante en la actuación de Ricky Martin fue la película para televisión y serie Por siempre amigos en 1986, junto a sus compañeros del grupo Menudo, y poco después consolidó su faceta como actor juvenil en México con la telenovela Alcanzar una estrella II, donde también formó parte del grupo ficticio Muñecos de Papel junto a Sasha Sokol, Bibi Gaytán, Pedro Fernández, Angélica Rivera y Erik Rubín.
Ahora, más de tres décadas después de aquella producción mexicana, el cantante regresa al cine con Hombre al Agua, esta vez de la mano de Gael García y con una participación que también le permite involucrarse detrás de cámaras como productor ejecutivo.