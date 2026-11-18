Carlos Rivera será operado de las cuerdas vocales

En entrevista para el programa Ventaneando, Carlos Rivera explicó que sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales, aunque aclaró que no tiene nódulos. También contó que ya se recuperó prácticamente de la lesión inicial, pero que el procedimiento es necesario para corregir algunos problemas detectados por su especialista y evitar que vuelva a ocurrir.

“Lo que a mí me pasó es que justamente en la laringología tuve una hemorragia, pero no es que sangras, es que se rompen unos vasitos dentro de las cuerdas, que esto tiene que ver no por mala técnica, no por una mala práctica. Afortunadamente en 25 años que llevo cantando nunca me había pasado, no tengo nódulos, que eso ya es una ganancia enorme”, explicó.

El cantante detalló que, aunque la lesión está prácticamente superada, la operación permitirá que el médico revise con mayor precisión las zonas que requieren atención. Su objetivo es recuperarse por completo y continuar con su carrera sin correr el riesgo de sufrir otra hemorragia.

“Hoy estoy recuperado prácticamente de esa lesión, pero ya con esto ahora sí el doctor puede ver dónde están esos pequeños problemas porque es una microcirugía, y bueno, pues tiene que ser para que no me vuelva a pasar, para que pueda seguir haciendo esto”, comentó.



Carlos Rivera (Instagram)

Durante la entrevista, Carlos también compartió que encontró en Boston al especialista que atendió a Adele y Steven Tyler, quienes atravesaron por una complicación similar

Después de la cirugía, el intérprete deberá permanecer varias semanas sin hablar para permitir que sus cuerdas vocales se recuperen. Aunque tendrá que llevar el proceso con calma, ya tiene una fecha aproximada para regresar a los escenarios.

“Estaré eso sí unas cuantas semanas sin poder hablar para poder recuperar después del procedimiento, y bueno, primero Dios ahora en este fin de año recibir a mi hija, poder hablar, poder cantar, poder hacer lo que pueda, digo no puedo hacer un concierto todavía, pero yo creo que para febrero por ahí estaré de vuelta en los escenarios”, adelantó.