Carlos Rivera atraviesa días de emociones encontradas. Mientras celebra su primera nominación al Grammy por el álbum ¡Vida México!, el cantante se prepara para someterse a una microcirugía en Boston, Massachusetts, para corregir una lesión en las cuerdas vocales que lo llevó a cancelar parte de su gira.
Con tal de recuperar su voz, Carlos Rivera será operado por el doctor de Adele y Steven Tyler
Carlos Rivera será operado de las cuerdas vocales
En entrevista para el programa Ventaneando, Carlos Rivera explicó que sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales, aunque aclaró que no tiene nódulos. También contó que ya se recuperó prácticamente de la lesión inicial, pero que el procedimiento es necesario para corregir algunos problemas detectados por su especialista y evitar que vuelva a ocurrir.
“Lo que a mí me pasó es que justamente en la laringología tuve una hemorragia, pero no es que sangras, es que se rompen unos vasitos dentro de las cuerdas, que esto tiene que ver no por mala técnica, no por una mala práctica. Afortunadamente en 25 años que llevo cantando nunca me había pasado, no tengo nódulos, que eso ya es una ganancia enorme”, explicó.
El cantante detalló que, aunque la lesión está prácticamente superada, la operación permitirá que el médico revise con mayor precisión las zonas que requieren atención. Su objetivo es recuperarse por completo y continuar con su carrera sin correr el riesgo de sufrir otra hemorragia.
“Hoy estoy recuperado prácticamente de esa lesión, pero ya con esto ahora sí el doctor puede ver dónde están esos pequeños problemas porque es una microcirugía, y bueno, pues tiene que ser para que no me vuelva a pasar, para que pueda seguir haciendo esto”, comentó.
Durante la entrevista, Carlos también compartió que encontró en Boston al especialista que atendió a Adele y Steven Tyler, quienes atravesaron por una complicación similar
Después de la cirugía, el intérprete deberá permanecer varias semanas sin hablar para permitir que sus cuerdas vocales se recuperen. Aunque tendrá que llevar el proceso con calma, ya tiene una fecha aproximada para regresar a los escenarios.
“Estaré eso sí unas cuantas semanas sin poder hablar para poder recuperar después del procedimiento, y bueno, primero Dios ahora en este fin de año recibir a mi hija, poder hablar, poder cantar, poder hacer lo que pueda, digo no puedo hacer un concierto todavía, pero yo creo que para febrero por ahí estaré de vuelta en los escenarios”, adelantó.
Cynthia Rodríguez no podrá acompañar a Carlos Rivera a Boston
Al preguntarle a Carlos Rivera si su esposa, Cynthia Rodríguez , viajaría con él para estar a su lado durante la operación, en cantante explicó que ella ya no puede volar debido a la etapa avanzada de su embarazo.
“A ella ya no la dejan volar”, respondió. Sin embargo, el cantante no estará solo durante este proceso, pues algunos integrantes de su familia y de su equipo de trabajo lo acompañarán en Boston.
La pareja espera la llegada de su hija, por lo que el cierre de año tendrá un significado especial para ambos. Carlos confía en que podrá recuperarse para disfrutar de ese momento familiar y retomar gradualmente sus actividades.
La cirugía llega justo cuando Carlos Rivera vive uno de los momentos más importantes de su trayectoria. El cantante consiguió su primera nominación al Grammy Americano en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por ¡Vida México!, una producción que tiene un significado muy personal.
El intérprete habló de la emoción que sintió al recibir la noticia y reconoció que no pudo contener las lágrimas. Después de tantos años esperando una oportunidad de este tipo, finalmente su nombre apareció entre los nominados de la Academia de la Grabación.
“Imagínate para mí lo que esto ha sido, este día ha sido impresionante, todo lo que he sentido, he vivido y llorado de alegría, digo, no me lo esperaba”, expresó.
Más allá del reconocimiento profesional, esta nominación tiene un valor especial para el cantante porque el disco nació como un homenaje a su papá. En el disco también quiso recordar a otros integrantes de su familia que ya fallecieron, como sus abuelos: Imagínate lo que significa para mí que el álbum que quise dedicarle a mi papá para honrar su vida terminara en una nominación al Grammy, es tremendo”, compartió.
El proyecto también representa su interés por mantener vivas las tradiciones musicales mexicanas. Carlos recordó que recientemente regresó a Tlaxcala, su tierra natal, donde interpretó algunas de las canciones del álbum y se inauguró el palenque que lleva su nombre.