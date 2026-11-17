Carlos Rivera recibió una de las noticias más importantes de su trayectoria: por primera vez está nominado a los premios Grammy. El cantante mexicano buscará llevarse el gramófono dorado en la edición 2027 gracias a ¡Vida México!, su álbum dedicado a los sonidos del mariachi y a las tradiciones musicales del país.
Carlos Rivera celebra su primera nominación al Grammy: 'Que nadie te diga que no puedes'
Carlos Rivera celebra su primera nominación al Grammy
Carlos Rivera compartió la noticia con sus seguidores a través de redes sociales, donde publicó un mensaje en el que dejó ver la emoción que le provoca este reconocimiento. También aprovechó para agradecer a todas las personas que participaron en la creación del disco.
“Dios es grande y misericordioso. No puedo creer esta noticia. Mi primera nominación a los Grammys con un álbum que celebra nuestra cultura y nuestras tradiciones a través de las canciones y sonidos de mariachi”, escribió.
Para Carlos, la nominación tiene un significado especial porque ¡Vida México! es un proyecto que reúne el trabajo de productores, compositores y artistas con quienes quería compartir una producción de esta naturaleza.
“Está construido por el talento de grandes productores y compositores de nuestro país, además de colaborar con artistas que es un sueño juntarlos en un solo álbum”, expresó.
El cantante terminó su mensaje con una frase que refleja lo que representa este paso en su carrera: “Los sueños que se trabajan con el corazón están destinados a cumplirse... ¡QUE NADIE TE DIGA QUE NO PUEDES!”.
Cynthia Rodríguez felicita a Carlos Rivera por su primera nominación al Grammy
Entre los mensajes que recibió Carlos Rivera después de anunciar su nominación, uno de los más especiales fue el de su esposa, Cynthia Rodríguez . La conductora celebró el reconocimiento y le dedicó unas palabras en las que destacó el esfuerzo que el cantante ha puesto en su carrera.
“¡Qué emoción! Te lo mereces mi amor, que Dios siga cumpliendo cada uno de tus sueños”, escribió en su felicitación.
Más tarde, Cynthia compartió un mensaje más extenso en el que expresó el orgullo que siente por su esposo y habló del significado de ¡Vida México! como un proyecto que refleja su cariño por el país y sus raíces.
“¡Mi amor, qué orgullo tan inmenso siento por ti! Sé cuánto soñaste este momento, cuánto has trabajado y todo el corazón que has puesto en cada paso de tu carrera. ¡Vida México! es mucho más que un álbum. Es tu amor por nuestras raíces, nuestra música y nuestras tradiciones. Un proyecto hecho con el alma que hoy recibe este reconocimiento tan especial", escribió.
“¡Qué felicidad verte cumplir tus sueños! Te mereces esto y tantas bendiciones más. ¡Larga vida a ti, a tu música y a esa forma tan tuya de llevar a México en el corazón! Que tu voz siga emocionando al mundo y que la vida me regale el privilegio de verte cumplir muchos sueños más. ¡Te amo y te admiro infinitamente!”, agregó la conductora.
Carlos Rivera está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por ¡Vida México!. En esta misma terna aparecen otros artistas mexicanos y representantes de la música regional. Entre sus competidores están Peso Pluma y Tito Double P, nominados por Dinastía (Deluxe); Lupita Infante, por Aunque Me Duela, su disco publicado en mayo de este año, y Grupo Frontera, por Lo que me falta por llorar.