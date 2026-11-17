Carlos Rivera celebra su primera nominación al Grammy

Carlos Rivera compartió la noticia con sus seguidores a través de redes sociales, donde publicó un mensaje en el que dejó ver la emoción que le provoca este reconocimiento. También aprovechó para agradecer a todas las personas que participaron en la creación del disco.

“Dios es grande y misericordioso. No puedo creer esta noticia. Mi primera nominación a los Grammys con un álbum que celebra nuestra cultura y nuestras tradiciones a través de las canciones y sonidos de mariachi”, escribió.



Carlos Rivera (Instagram)

Para Carlos, la nominación tiene un significado especial porque ¡Vida México! es un proyecto que reúne el trabajo de productores, compositores y artistas con quienes quería compartir una producción de esta naturaleza.

“Está construido por el talento de grandes productores y compositores de nuestro país, además de colaborar con artistas que es un sueño juntarlos en un solo álbum”, expresó.

El cantante terminó su mensaje con una frase que refleja lo que representa este paso en su carrera: “Los sueños que se trabajan con el corazón están destinados a cumplirse... ¡QUE NADIE TE DIGA QUE NO PUEDES!”.