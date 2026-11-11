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Espectáculos

Cynthia Rodríguez presume su embarazo en bikini antes de recibir a su hija María

A pocas semanas de convertirse nuevamente en mamá, la conductora compartió una fotografía en bikini con la que dejó ver lo avanzado de su embarazo. Carlos Rivera y ella esperan a su segunda hija.
mié 11 noviembre 2026 10:40 AM
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Cynthia Rodríguez en la recta final de su segundo embarazo.
Cynthia Rodríguez en la recta final de su segundo embarazo. (Instagram)

La llegada de María está cada vez más cerca y Cynthia Rodríguez ha compartido algunos momentos de esta última etapa de su embarazo. La conductora publicó una fotografía frente al espejo en la que aparece con un bikini rosa y deja ver su pancita, mientras se prepara para recibir a la segunda hija que tendrá con Carlos Rivera. Para acompañar la fotografía eligió la canción Dos Corazones, de Cielo y Nube.

Esta no es la primera vez que la conductora comparte una imagen de inspiración veraniega durante su embarazo. Hace poco más de un mes publicó otra fotografía con un look playero y la acompañó con una frase que resumía la ilusión de esta etapa: “Esperando a nuestra princesa”.

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Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebraron el baby shower de María

Mientras se acerca el nacimiento de su hija, Cynthia y Carlos también han compartido con sus seres queridos algunos de los preparativos para darle la bienvenida. El pasado 17 de octubre, la pareja celebró el baby shower de María en Casa Huamantla, el hotel boutique que el cantante tiene en Tlaxcala, su estado natal.

La celebración reunió a familiares y amigos en un "jardín encantado". Cynthia compartió algunos detalles de la decoración, así como del menú, los dulces y el pastel que formaron parte del festejo. Para la ocasión, eligió un vestido rosa de manga larga que resaltaba su embarazo, mientras que Carlos coordinó con ella al llevar un traje gris claro y camisa rosa pálido.

“Baby shower de nuestra princesa María. Felices de recibir tanto amor de nuestra familia y amigos”, escribió la conductora al compartir imágenes de ese día.

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La segunda hija de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

María será la segunda hija de la pareja, que en agosto de 2023 dio la bienvenida a su primer hijo, León. Desde entonces, ambos han compartido algunos momentos de su vida familiar, aunque suelen mantener ciertos aspectos de su intimidad lejos de los reflectores.

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Cynthia Rodríguez

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