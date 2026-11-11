Cynthia Rodríguez presume su embarazo en bikini antes de recibir a su hija María

La llegada de María está cada vez más cerca y Cynthia Rodríguez ha compartido algunos momentos de esta última etapa de su embarazo. La conductora publicó una fotografía frente al espejo en la que aparece con un bikini rosa y deja ver su pancita, mientras se prepara para recibir a la segunda hija que tendrá con Carlos Rivera. Para acompañar la fotografía eligió la canción Dos Corazones, de Cielo y Nube.

Esta no es la primera vez que la conductora comparte una imagen de inspiración veraniega durante su embarazo. Hace poco más de un mes publicó otra fotografía con un look playero y la acompañó con una frase que resumía la ilusión de esta etapa: “Esperando a nuestra princesa”.