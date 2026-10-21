Todas las imágenes del increíble baby shower de María, la hija de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

La exconductora de Venga la Alegría acompañó las imágenes con un mensaje en el que agradeció a sus seres queridos por compartir con ella y con su esposo la próxima llegada de su bebé, quien se convertirá en la hermana menor de León, el primogénito de la pareja que ya tiene tres años.



Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez organizaron un lujoso baby shower por la llegada de su hija, María (Instagram / Cynthia Rodríguez)

“Baby shower de nuestra princesa María. Felices de recibir tanto amor de nuestra familia y amigos”, escribió Cynthia en la publicación.

Flores, mariposas y tonos rosa pastel en el baby shower de María

El jardín elegido para la celebración se convirtió en el escenario de un montaje inspirado en flores y mariposas.

La decoración combinó distintos tonos de rosa con arreglos florales y elementos alusivos a la naturaleza, presentes en las mesas y los espacios destinados a los invitados.



Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez organizaron un lujoso baby shower por la llegada de su hija, María (Instagram / Cynthia Rodríguez)

El pastel también siguió la temática del festejo, al igual que la mesa de dulces, dispuesta como uno de los puntos centrales de la celebración.

Las mesas se decoraron con arreglos y detalles que mantuvieron la misma paleta de colores.



Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez organizaron un lujoso baby shower por la llegada de su hija, María (Instagram / Cynthia Rodríguez)

Uno de los elementos que destacó en el recorrido fue una pequeña sala en la que se colocaron bolsas de regalo personalizadas con la inicial “M”, en referencia al nombre de la bebé. Los obsequios fueron preparados para los asistentes como recuerdo del baby shower.



Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez organizaron un lujoso baby shower por la llegada de su hija, María (Instagram / Cynthia Rodríguez)

Además de mostrar la decoración, Cynthia reconoció el trabajo de las personas que participaron en la organización del evento, desde el montaje del jardín hasta la preparación del menú y los recuerdos para los invitados.

“Gracias Rocío y todo el equipo de @tu_mesa_ideal por el montaje tan hermoso de nuestro jardín de flores y mariposas. El menú delicioso a cargo de nuestro amigo @chef.juanarroyo Los recuerdos para los invitados de @todoferaproductos”, escribió en Instagram.



Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez organizaron un lujoso baby shower por la llegada de su hija, María (Instagram / Cynthia Rodríguez)

La publicación permitió conocer más detalles de la celebración, después de que algunos de los asistentes compartieran fotografías y videos del festejo durante el fin de semana.