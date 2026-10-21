Cynthia Rodríguez compartió nuevas imágenes del baby shower de María, su segunda hija con Carlos Rivera. La celebración reunió a familiares y amigos en un jardín decorado con flores, mariposas y detalles en tonos rosa pastel, como mostró la cantante en un video publicado este miércoles en Instagram.
Todas las imágenes del increíble baby shower de María, la hija de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
La exconductora de Venga la Alegría acompañó las imágenes con un mensaje en el que agradeció a sus seres queridos por compartir con ella y con su esposo la próxima llegada de su bebé, quien se convertirá en la hermana menor de León, el primogénito de la pareja que ya tiene tres años.
“Baby shower de nuestra princesa María. Felices de recibir tanto amor de nuestra familia y amigos”, escribió Cynthia en la publicación.
Flores, mariposas y tonos rosa pastel en el baby shower de María
El jardín elegido para la celebración se convirtió en el escenario de un montaje inspirado en flores y mariposas.
La decoración combinó distintos tonos de rosa con arreglos florales y elementos alusivos a la naturaleza, presentes en las mesas y los espacios destinados a los invitados.
El pastel también siguió la temática del festejo, al igual que la mesa de dulces, dispuesta como uno de los puntos centrales de la celebración.
Las mesas se decoraron con arreglos y detalles que mantuvieron la misma paleta de colores.
Uno de los elementos que destacó en el recorrido fue una pequeña sala en la que se colocaron bolsas de regalo personalizadas con la inicial “M”, en referencia al nombre de la bebé. Los obsequios fueron preparados para los asistentes como recuerdo del baby shower.
Además de mostrar la decoración, Cynthia reconoció el trabajo de las personas que participaron en la organización del evento, desde el montaje del jardín hasta la preparación del menú y los recuerdos para los invitados.
“Gracias Rocío y todo el equipo de @tu_mesa_ideal por el montaje tan hermoso de nuestro jardín de flores y mariposas. El menú delicioso a cargo de nuestro amigo @chef.juanarroyo Los recuerdos para los invitados de @todoferaproductos”, escribió en Instagram.
La publicación permitió conocer más detalles de la celebración, después de que algunos de los asistentes compartieran fotografías y videos del festejo durante el fin de semana.
Joy Huerta y otras famosas felicitan a Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera por la llegada de su hija María
Las imágenes del baby shower de María también recibieron mensajes de amigas de Cynthia Rodríguez, entre ellas Mariana Seoane, Kristal Silva y Joy, quienes expresaron su cariño por la familia y celebraron la próxima llegada de la bebé.
“¡Qué bendición haber compartido otro momento tan lleno de gracia! Los amo!”, escribió Mariana Seoane.
Kristal Silva dedicó un mensaje a su amiga y a los dos hermanos que pronto compartirán su vida familiar. “Un sueño. María la más afortunada de tener a los mejores papis y al hermano más cariñoso que podrá tener. Tq amiga”.
Joy Huerta, por su parte, destacó la felicidad de Cynthia en esta etapa. “Ay amiga, estás radiante, qué felicidad por ustedes! Te quiero!”, escribió.
María será la segunda hija de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
La llegada de María ampliará la familia que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez formaron con el nacimiento de León, su primer hijo, en agosto de 2023.
La pareja ha preferido mantener la mayor parte de su vida familiar en privado, aunque en distintas ocasiones ha compartido con sus seguidores algunos momentos relacionados con el crecimiento de León.
Con las nuevas imágenes del baby shower, Cynthia mostró detalles de la celebración organizada antes del nacimiento de su segunda hija y agradeció las muestras de cariño de sus familiares, amigos y seguidores.
Con información de Agencia México