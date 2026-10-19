Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez festejan la llegada de María en un lujoso baby shower repleto de amigos

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez festejan la llagada de María con un baby shower

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, además de su hijo León, prepararon una fiesta en un jardín acondicionado con una gran carpa, mesas decoradas y detalles personalizados con el nombre de su pequeña, cuyo nacimiento está previsto para 2027.

Las imágenes y videos de la reunión comenzaron a circular en redes sociales gracias a algunos de los asistentes, quienes compartieron detalles de la celebración, desde la decoración floral hasta los juegos que organizaron para festejar a la bebé.



Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, Christian Lara y Roberto Ruiz (Instagram)

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la decoración. El espacio lució arreglos florales en tonos rosa, lila y blanco, una combinación que también estuvo presente en las mesas y en distintos rincones del jardín. Como parte de los detalles alusivos a la bebé, los futuros papás colocaron una enorme letra “M” dorada, en referencia al nombre de María. Los arreglos florales sirvieron también como escenario para las fotografías de la pareja y sus invitados.

En las mesas destacaron la cristalería y los recuerdos personalizados con el nombre de la bebé, detalles que dieron un toque especial a la reunión. Entre los invitados que aparecieron en las imágenes difundidas en redes sociales estuvieron Anahí y Manuel Velasco, así como Kristal Silva, Christian Lara, Roberto Ruiz y Mauricio Mancera.