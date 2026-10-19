Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez cuentan los días para recibir a María, su segunda hija, y celebraron su próxima llegada con un baby shower al que asistieron familiares y amigos. Entre los invitados estuvieron Anahí y su esposo, Manuel Velasco, quienes acompañaron a la pareja en esta etapa de su vida familiar.
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez festejan la llegada de María en un lujoso baby shower repleto de amigos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez festejan la llagada de María con un baby shower
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, además de su hijo León, prepararon una fiesta en un jardín acondicionado con una gran carpa, mesas decoradas y detalles personalizados con el nombre de su pequeña, cuyo nacimiento está previsto para 2027.
Las imágenes y videos de la reunión comenzaron a circular en redes sociales gracias a algunos de los asistentes, quienes compartieron detalles de la celebración, desde la decoración floral hasta los juegos que organizaron para festejar a la bebé.
Uno de los elementos que más llamó la atención fue la decoración. El espacio lució arreglos florales en tonos rosa, lila y blanco, una combinación que también estuvo presente en las mesas y en distintos rincones del jardín. Como parte de los detalles alusivos a la bebé, los futuros papás colocaron una enorme letra “M” dorada, en referencia al nombre de María. Los arreglos florales sirvieron también como escenario para las fotografías de la pareja y sus invitados.
En las mesas destacaron la cristalería y los recuerdos personalizados con el nombre de la bebé, detalles que dieron un toque especial a la reunión. Entre los invitados que aparecieron en las imágenes difundidas en redes sociales estuvieron Anahí y Manuel Velasco, así como Kristal Silva, Christian Lara, Roberto Ruiz y Mauricio Mancera.
Los detalles del baby shower de la hija de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Además de la decoración, la celebración contó con un menú especial para los invitados. Las fotografías de la carta permitieron conocer algunos de los platillos que se sirvieron durante la reunión, con opciones que combinaron ingredientes tradicionales y preparaciones más elaboradas.
Entre las entradas se ofrecieron croquetas de chicharrón con queso manchego y mayonesa de chiles toreados, así como coliflor rostizada con aderezo de la casa, queso cotija y crumble de guajillo. Como plato principal, los invitados pudieron disfrutar salmón con costra de pistache, acompañado de puré rústico trufado y verduras orgánicas rostizadas. El postre también tuvo un detalle distintivo: fresas con chocolate oscuro, chocolate blanco y láminas de oro de 24 quilates.
La reunión también incluyó dinámicas para entretener a los invitados. Una de ellas fue una adaptación del programa de televisión 100 mexicanos dijeron, que para la ocasión recibió el nombre de “100 mamis dijeron”.
La celebración familiar ocurre mientras Carlos Rivera se prepara para someterse a una intervención quirúrgica programada para noviembre, por la que suspenderá temporalmente las actividades que requieran uso o esfuerzo de la voz.
Antes del procedimiento, el cantante mantiene previstas sus presentaciones del 23 de octubre en el Palenque de Tlaxcala y del 2 de noviembre en Guadalajara, ya que ambas se realizarán antes de la cirugía. En cambio, el concierto programado para el 26 de noviembre en Querétaro fue cancelado.