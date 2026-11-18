Anne Hathaway y Adam Shulman ya son papás de tres. La actriz de 43 años recibió a su tercer hijo, de acuerdo con información publicada por TMZ y confirmada por fuentes cercanas a la revista People. El bebé se suma a la familia que la pareja formó con Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. Aunque la intérprete había mantenido los detalles de su embarazo lejos de los reflectores durante varios meses, en junio decidió compartir la noticia con sus seguidores.
Anne Hathaway le da la bienvenida a su tercer hijo con Adam Shulman
De acuerdo con Molly Rogers, diseñadora de vestuario de El diablo viste a la moda 2, el tercer hijo de Anne Hathaway es una niña. La ganadora del Emmy compartió la noticia en una historia de Instagram, donde felicitó a la actriz por la llegada de su bebé.
“¡Enhorabuena a la orgullosa mamá @annehathaway y a la nueva integrante de la familia… una niña!”, escribió Rogers.
Anne Hathaway anunció su tercer embarazo en junio
Fue el pasado 19 de junio, cuando Anne Hathaway publicó un video en su cuenta deInstagram para revelar que esperaba otro bebé. En las imágenes aparecía con un vestido blanco holgado mientras sonaba “Baby I'm Yours”, de Barbara Lewis.
Al principio, la actriz mantenía los brazos frente al vientre, después los bajó para mostrar su pancita, sonrió, se abrazó y salió del encuadre. Acompañó el video con un breve mensaje: “x Baby, soy tuya x”.
La noticia llegó después de que la actriz mantuviera su embarazo en privado durante la promoción internacional de El diablo viste a la moda 2. Según una fuente cercana citada por People, Anne Hathaway quería disfrutar el lanzamiento de la película y evitar que la atención se desviara del proyecto. También buscaba compartir la noticia en el momento y de la manera que ella eligiera.
Anne Hathaway habló de cómo se preparaba su familia para la llegada del bebé
En octubre, durante una entrevista en CBS Mornings, Anne Hathaway contó que tanto ella como su familia estaban emocionados por la llegada del nuevo integrante, aunque por el momento quería disfrutar la dinámica que habían construido con sus dos hijos.
“Estamos encantados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar del hecho de seguir siendo una familia de cuatro”, dijo.
La actriz también reconoció que la llegada del bebé cambiaría la vida de todos, especialmente la de Jonathan y Jack: “Porque todo va a cambiar para nosotros, pero sobre todo va a cambiar para nuestros hijos. Y estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral”, continuó.
Anne explicó que sus hijos ya son mayores y que la familia llevaba tiempo acostumbrada a funcionar como una unidad de cuatro integrantes. “Así que estoy disfrutando mucho de lo que significa estar en esta unidad, porque mis hijos son mayores, ¿sabes? Tienen 10 y casi 7 años, así que llevamos un tiempo en esta unidad. Y toco madera, espero que todo salga bien con esta, porque eso va a cambiar”.
Anne Hathaway se sorprendió al quedar embarazada nuevamente
Después de hacer público su embarazo, la actriz también habló sobre la noticia en Late Night with Seth Meyers. Durante la conversación, contó que estaba viviendo una experiencia muy especial, aunque reconoció que no esperaba que volviera a suceder.
“¡Dios mío! Es increíble. Es increíble”, le dijo al conductor. “Quiero decir, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que funcionara”, añadió.
Entre risas, Anne recordó que la noticia los tomó por sorpresa y que incluso tenían una manera particular de referirse a ese embarazo: “Nos sorprendió tanto que las cosas salieran así, que a esto lo llamamos nuestro tiro ganador en el último segundo”, concluyó.