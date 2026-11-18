De acuerdo con Molly Rogers, diseñadora de vestuario de El diablo viste a la moda 2, el tercer hijo de Anne Hathaway es una niña. La ganadora del Emmy compartió la noticia en una historia de Instagram, donde felicitó a la actriz por la llegada de su bebé.

“¡Enhorabuena a la orgullosa mamá @annehathaway y a la nueva integrante de la familia… una niña!”, escribió Rogers.

Anne Hathaway anunció su tercer embarazo en junio

Fue el pasado 19 de junio, cuando Anne Hathaway publicó un video en su cuenta deInstagram para revelar que esperaba otro bebé. En las imágenes aparecía con un vestido blanco holgado mientras sonaba “Baby I'm Yours”, de Barbara Lewis.

Al principio, la actriz mantenía los brazos frente al vientre, después los bajó para mostrar su pancita, sonrió, se abrazó y salió del encuadre. Acompañó el video con un breve mensaje: “x Baby, soy tuya x”.



Adam Shulman y Anne Hathaway (Getty Images)

La noticia llegó después de que la actriz mantuviera su embarazo en privado durante la promoción internacional de El diablo viste a la moda 2. Según una fuente cercana citada por People, Anne Hathaway quería disfrutar el lanzamiento de la película y evitar que la atención se desviara del proyecto. También buscaba compartir la noticia en el momento y de la manera que ella eligiera.