Anne Hathaway mantuvo en secreto su embarazo durante el tour de ‘El diablo viste a la moda 2’ por una importante razón

Anne Hathaway mantuvo en secreto su embarazo durante la promoción de El diablo viste a la moda 2

La confirmación llega mientras la actriz atraviesa uno de los periodos más activos de su carrera. En los últimos meses, Anne Hathaway recorrió distintos países para promocionar la secuela de El diablo viste a la moda, combinando compromisos internacionales con el inicio de su embarazo.

“Su ética de trabajo es increíble. Es una superheroína”, aseguró una fuente de la industria a la revista People, destacando el ritmo que mantuvo durante la promoción.

El anuncio también pone en contexto la carga profesional que ha sostenido recientemente. Además de la promoción de El diablo viste a la moda 2, la actriz ha encadenado varios estrenos que la mantienen como una de las figuras más activas de Hollywood.

Anne Hathaway (Getty Images)

Tras Mother Mary, la actriz se prepara para el estreno de The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan y prevista para julio. A ello se suman The End of Oak Street y Verity, dentro de un calendario que contempla hasta cinco estrenos en salas durante 2026.

“Está teniendo el mejor año de su carrera y ahora llega un bebé. Es realmente increíble”, añadió la misma fuente.

Anne Hathaway (Getty Images)

Durante la Met Gala del 4 de mayo, Hathaway habló sobre el ritmo de su agenda sin revelar aún su embarazo. En ese contexto, dejó una reflexión sobre su forma de enfrentar la exigencia laboral:

“¿Quién tiene más suerte que nosotros? Cuando empiezo a sentirme un poco cansada, me pregunto: ‘¿Te gusta la razón por la que estás cansada?’. Y lo agradezco porque sé que hay personas que no aman el motivo por el que están cansadas”, contestó.