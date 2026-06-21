Anne Hathaway confirmó el viernes que está esperando a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La actriz, que ya es mamá de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, dio a conocer la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.
Anne Hathaway mantuvo en secreto su embarazo durante el tour de ‘El diablo viste a la moda 2’ por una importante razón
Anne Hathaway mantuvo en secreto su embarazo durante la promoción de El diablo viste a la moda 2
La confirmación llega mientras la actriz atraviesa uno de los periodos más activos de su carrera. En los últimos meses, Anne Hathaway recorrió distintos países para promocionar la secuela de El diablo viste a la moda, combinando compromisos internacionales con el inicio de su embarazo.
“Su ética de trabajo es increíble. Es una superheroína”, aseguró una fuente de la industria a la revista People, destacando el ritmo que mantuvo durante la promoción.
El anuncio también pone en contexto la carga profesional que ha sostenido recientemente. Además de la promoción de El diablo viste a la moda 2, la actriz ha encadenado varios estrenos que la mantienen como una de las figuras más activas de Hollywood.
Tras Mother Mary, la actriz se prepara para el estreno de The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan y prevista para julio. A ello se suman The End of Oak Street y Verity, dentro de un calendario que contempla hasta cinco estrenos en salas durante 2026.
“Está teniendo el mejor año de su carrera y ahora llega un bebé. Es realmente increíble”, añadió la misma fuente.
Durante la Met Gala del 4 de mayo, Hathaway habló sobre el ritmo de su agenda sin revelar aún su embarazo. En ese contexto, dejó una reflexión sobre su forma de enfrentar la exigencia laboral:
“¿Quién tiene más suerte que nosotros? Cuando empiezo a sentirme un poco cansada, me pregunto: ‘¿Te gusta la razón por la que estás cansada?’. Y lo agradezco porque sé que hay personas que no aman el motivo por el que están cansadas”, contestó.
El estilo que ayudó a Anne Hathaway a mantener su embarazo en secreto
Tras conocerse la noticia, Page Six revisó sus recientes apariciones públicas y destacó el uso de prendas holgadas y siluetas amplias durante la gira promocional.
En Ciudad de México, el 30 de marzo, lució una falda negra de Schiaparelli con blazer a juego, y por la noche cambió a un vestido amplio de Stella McCartney. En las semanas siguientes optó por diseños de Valentino, Balenciaga, Susan Fang y Versace, todos con cortes fluidos o estratégicamente estructurados.
En Nueva York, un conjunto de Michael Kors Collection con cinturón de hebilla dorada de Khaite ayudó a disimular los cambios físicos, mientras que en el desfile de Louis Vuitton Cruise 2027, a finales de mayo, algunos asistentes ya habrían notado una ligera pancita.
En una entrevista con People, Anne Hathaway explicó por qué prefiere comunicar este tipo de noticias directamente en sus redes sociales.
“Vi que alguien me tomaba fotos y creo que, en ese punto, la gente ya sabía que estaba embarazada”, contó. “Hablé con Adam sobre esto y pensé: ‘Tal vez esta sea una buena forma de usar las redes sociales’. Si de todos modos va a suceder, prefiero compartir algo que se sienta más personal y que venga de mí, en lugar de que sea algo que ocurre fuera de mi control”.