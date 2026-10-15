Carlos Rivera anuncia que la situación con sus cuerdas vocales no mejora: será operado

Carlos Rivera será sometido a cirugía de cuerdas vocales

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el cantante Carlos Rivera compartió detalles sobre su estado de salud y explicó las razones por las que tuvo que posponer varios conciertos que tenía programados para octubre y noviembre.

Según relató, los primeros malestares comenzaron en julio, cuando se encontraba de gira por España. En ese momento, empezó a notar que su voz estaba más ronca de lo habitual y que tenía dificultades para cantar durante sus presentaciones.

“Tuve una lesión en mis cuerdas vocales. Esta lesión me complicó los últimos conciertos a la hora de cantar, yo no sabía por qué estaba más ronco de lo normal (...) Me fui a revisar y encontraron que tenía esta lesión en la cuerda izquierda”, explicó.

Tras recibir el diagnóstico, los médicos le recomendaron mantener reposo vocal durante varias semanas para intentar que la lesión sanara sin necesidad de una intervención quirúrgica. Por esta razón, el cantante tuvo que posponer sus presentaciones en Colombia, Guatemala y El Salvador, además de permanecer sin hablar durante las últimas dos semanas, siguiendo las indicaciones de los especialistas.

“Me prohibieron hablar durante las últimas dos semanas, no podía generar sonido para no lastimar y ver si de esa manera me recuperaba”, compartió.

Sin embargo, después de acudir a una nueva revisión médica, el artista recibió la noticia de que la lesión no había presentado la mejoría esperada. Ante este panorama, deberá someterse a una microcirugía para tratar el problema.

Rivera explicó que la intervención requiere cuidados especiales, debido a la delicadeza de las cuerdas vocales y a la importancia de proteger su voz durante la recuperación.

“Lleva mucho cuidado, especialmente por ser la parte más delicada de un cuerpo humano. El tema aquí es que va a ser a mediados de noviembre y esto me imposibilita poder hacer los dos conciertos de Ecuador, Costa Rica, Monterrey y Querétaro”, señaló.

Debido a la cirugía y al tiempo de recuperación que necesitará, Carlos Rivera anunció cambios en su agenda de noviembre. Las presentaciones programadas para el 7 de noviembre en Guayaquil, Ecuador; el 14 de noviembre en San José, Costa Rica, y el 28 de noviembre en Monterrey, México, serán pospuestas.

En el caso del concierto que tenía previsto para el 26 de octubre en el palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, el cantante informó que fue cancelado definitivamente, debido a que no existe la posibilidad de reprogramarlo.

A pesar de los problemas de salud, el intérprete confirmó que todavía podrá cumplir con algunas de sus presentaciones antes de someterse a la cirugía, siempre que mantenga los cuidados necesarios y siga las indicaciones médicas.

“Con mucha terapia vocal y mucho cuidado, puedo hacer los conciertos”, aseguró.