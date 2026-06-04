rhode llegará a México muy pronto

Los productos que debes tener ya en tu carrito

Si somos honestas, amamos todo lo que hace Hailey, pero hay algunas cosas que nos gustan más que otras. Por eso, nos dimos a la tarea de elegir los productos que sí o sí tienes que probar, y te los dejamos aquí.

Peptide Glazing Fluid

Uno de los productos estrella y que nos obsesionan por completo. Es el suero ideal para preparar tu piel antes de cualquier maquillaje o para uno de esos días donde buscas que tu skincare resalte sobre cualquier otra cosa. Un solo pump es suficiente para ese glazed effect que amamos.

Peptide Lip Shade

No hay mejor lip liner, créenos. Dura todo el día, los tonos dan ese toque de "tus labios pero mejor" y el pigmento es ideal para un effortless look. ¿Nuestro favorito? El tono balanced, pues es un café oscuro pero divino, y que favorece muchísimo.

Peptide Lip Treatment

La razón por la cual rhode se hizo viral de primera. Amamos que hay diferentes tonos, con olor o sin él, con color o no, por lo que solo es cuestión de que encuentres el que más te gusta. Recientemente fue reformulado, así que te recomendamos que si ya lo probaste y tuviste alguna falla, lo vuelvas a pedir porque es un must.

Los productos más virales en el Internet y que debes tener en tu carrito. (via Instagram (@rhode))

Pocket Blush

El pigmento es increíble y los tonos nos obsesionan por completo, son profundos y se sienten como una segunda piel, cero pesados. El tono preferido de muchas es toasted teddy, pues es un terracotta quemado que nos fascina y que se ve muy lindo en distintas pieles.

Glazing Mist

Una bruma muy refrescante, que le da un glow inexplicable a la piel y un boost de hidratación en cuestión de segundos. Es el producto perfecto para traer en la bolsa y reaplicar en varios momentos, y verte linda mientras lo haces.

Lip Case

Hailey ha roto el Internet varias veces, pero nunca como cuando anunció que lanzaría una funda de celular diseñada para sostener tu lip balm, vayas a donde vayas. La protagonista de miles de mirror selfies, y el elemento perfecto para fanáticas de la marca.