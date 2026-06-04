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Belleza

rhode llegará a México muy pronto

Pronto podrás tener en tus manos todos los productos de rhode, pues la marca de Hailey Bieber llegará a México.
vie 05 junio 2026 10:15 PM
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La marca de Hailey llegará pronto a México y nos tiene muy emocionadas. (via Instagram (@rhode))

Con el efecto glazed donut en la piel, blush que resalta la forma natural en la que nos sonrojamos, nuevos iluminadores líquidos perfectos para cualquier evento y labios llenos de brillo, Hailey Bieber nos acaba de dar una noticia que nos tiene emocionadas a otro nivel.

No, está no es una falsa alarma, es completamente real. La espera terminó y por fin, podremos tener en nuestras manos los productos de rhode, pues la marca hará envíos a México. Te contamos todos los detalles y los productos must-have que debes tener en tu carrito para pedir a partir de este 9 de junio.

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La llegada más emocionante

Desde que Hailey lanzó rhode en 2022, las reglas para el skincare y el maquillaje como lo conocíamos cambiaron por completo. En cuestión de minutos cada producto se volvió viral, desde la Glazing Milk, hasta la Barrier Butter, y obviamente, el Peptide Lip Treatment, pues todo revolucionó la industria con sus fórmulas centralizadas en péptidos, un ingrediente que se enfoca en la producción de colágeno y elastina.

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Hailey es la mente maestra detrás de rhode, que cada vez se expande a más países. (via Instagram (@rhode))

Desde sus inicios, la marca ha generado una demanda global con lanzamientos en cápsulas, y en 2025, después de que e.l.f cosmetics la comprara por mil millones de dólares, entró a Sephora, aunque no a todas las tiendas globales. Al ser una de las marcas de beauty más deseadas del mundo, rhode acaba de anunciar que se expandirá al mercado mexicano, pues será el primer país en Latinoamérica en tener envíos directos de rhodeskin.com a partir del 9 de junio a las 11 a.m.

Junto con esta gran noticia, Hailey también anunció nuevos productos, entre ellos, una gama de bronzers que crearon junto con la influencer Golloria, que se ha vuelto viral por su serie "darkest shade", donde se dedica a probar los tonos más oscuros de maquillaje. Adicional también sacaron un iluminador con la fórmula de la icónica Glazing Milk, para elevar tu look y verte aún más glowy.

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Los productos que debes tener ya en tu carrito

Si somos honestas, amamos todo lo que hace Hailey, pero hay algunas cosas que nos gustan más que otras. Por eso, nos dimos a la tarea de elegir los productos que sí o sí tienes que probar, y te los dejamos aquí.

Peptide Glazing Fluid
Uno de los productos estrella y que nos obsesionan por completo. Es el suero ideal para preparar tu piel antes de cualquier maquillaje o para uno de esos días donde buscas que tu skincare resalte sobre cualquier otra cosa. Un solo pump es suficiente para ese glazed effect que amamos.

Peptide Lip Shade
No hay mejor lip liner, créenos. Dura todo el día, los tonos dan ese toque de "tus labios pero mejor" y el pigmento es ideal para un effortless look. ¿Nuestro favorito? El tono balanced, pues es un café oscuro pero divino, y que favorece muchísimo.

Peptide Lip Treatment
La razón por la cual rhode se hizo viral de primera. Amamos que hay diferentes tonos, con olor o sin él, con color o no, por lo que solo es cuestión de que encuentres el que más te gusta. Recientemente fue reformulado, así que te recomendamos que si ya lo probaste y tuviste alguna falla, lo vuelvas a pedir porque es un must.

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Los productos más virales en el Internet y que debes tener en tu carrito. (via Instagram (@rhode))

Pocket Blush
El pigmento es increíble y los tonos nos obsesionan por completo, son profundos y se sienten como una segunda piel, cero pesados. El tono preferido de muchas es toasted teddy, pues es un terracotta quemado que nos fascina y que se ve muy lindo en distintas pieles.

Glazing Mist
Una bruma muy refrescante, que le da un glow inexplicable a la piel y un boost de hidratación en cuestión de segundos. Es el producto perfecto para traer en la bolsa y reaplicar en varios momentos, y verte linda mientras lo haces.

Lip Case
Hailey ha roto el Internet varias veces, pero nunca como cuando anunció que lanzaría una funda de celular diseñada para sostener tu lip balm, vayas a donde vayas. La protagonista de miles de mirror selfies, y el elemento perfecto para fanáticas de la marca.

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Una funda de celular perfecta para las girlies que quieren retocar su gloss con frecuencia. (via Instagram (@rhode))
Incluir péptidos en la rutina de skincare
Por qué incluir péptidos en tu rutina de skincare: ¿moda o un hábito que debe quedarse? Lo mejor que puedes hacer para tu piel es tener la rutina adecuada e incluir los productos que benefician a tu piel, y uno de ellos son los péptidos.

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Tags

Rhode Beauty Hailey Bieber

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