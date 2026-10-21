La rutina completa del maquillaje viral de Hailey Bieber (spoiler: es más fácil de lo que crees)

Los últimos días, hemos visto la misma imagen de Hailey Bieber, una foto que se volvió icónica por su maquillaje, que ahora todas queremos recrear: un look con la piel luminosa, las mejillas rosas y unos labios bien difuminados. Esta foto viene de Quotidien, el programa francés de Yann Barthès, famoso por su buena iluminación. Hailey se presentó ahí el 30 de septiembre para celebrar la llegada de Rhode a Sephora en Europa, y su look se volvió viral casi inmediatamente.
La luz del programa ayuda, pero el maquillaje sin duda hace la mayor parte del trabajo. Por suerte para nosotras, la maquillista de Hailey, Diane Buzzetta, compartió cada producto que usó para este look. Aquí te contamos cómo utilizarlos para lograr el mismo glow de nuestra it girl favorita.
Publicidad
El secreto empieza en la piel
Hidratar antes de maquillar
Diane utilizó los productos de Rhode para casi todo el maquillaje de Hailey, y el skin prep no es la excepción. El primer paso fue el Glazing Mist, una fórmula que aporta luminosidad gracias a ingredientes como la ectoína, las ceramidas y el extracto de magnolia, un ingrediente con propiedades antioxidantes.
Después aplicó el Glazing Milk, el tónico lechoso más viral de la marca, que suaviza la piel y le da vida con ceramidas, vitamina E y un complejo de minerales. La clave para la preparación de la piel está en construir la hidratación por capas ligeras para que la base se funda con la piel.
El acabado glazed de Hailey
Para darle un aspecto fresco a la piel, la maquillista aplicó el Peptide Glazing Fluid, un sérum en gel que le da a Hailey ese acabado glazed tan característico. Para cerrar la rutina de skincare, Diane eligió la Barrier Restore Cream, una crema con manteca de karité, péptidos y ácido hialurónico que hidrata a profundidad y fortalece la barrera de la piel.
Los labios no se quedan atrás; antes de empezar con el maquillaje, los preparó con el Peptide Lip Mask, que los suaviza y les da volumen. La combinación de estos productos hace que todo lo que se aplique después se vea uniforme e hidratado.
Publicidad
El arte de una base natural
La técnica de underpainting
Para la base, Diane utilizó la técnica de underpainting de la maquillista Mary Phillips, que consiste en aplicar el contorno, el corrector y el iluminador antes que la base. Usó la Underpainting Palette en el tono Medium y encima aplicó la Le Skin Foundation en el tono 150, una base de cobertura media con acabado fresco y natural. El resultado fue unas facciones bien definidas, pero sin líneas marcadas, porque la base suavizó todos los productos que estaban debajo.
El acabado pinky que conquistó internet
Para lograr calidez en la piel, Diane aplicó el Pocket Bronze de Rhode en el tono Sunbed, junto con un tono del amado Pocket Blush que todavía no sale a la venta. Rhode suele lanzar una colección cada noviembre para celebrar el cumpleaños de Hailey, así que es posible que veamos este tono en la tienda muy pronto.
Para darle ese glow al maquillaje, aplicó el Highlight Milk en 03 Pearly Warm Bronze y selló todo con el Ultimate Blurring Setting Powder de ONE/SIZE en el tono Ultra Pink, un polvo que difumina la textura de la piel. Al final utilizó el Blush de Beauté de Gucci en 07 True Pink para intensificar el color de las mejillas.
Publicidad
Menos es más en la mirada
Sombra en crema para un acabado natural
Para los ojos, Diane optó por la sencillez: aplicó la Long-Wear Cream Eyeshadow de Makeup by Mario en el tono Taupe, una sombra en crema resistente al sudor y a la humedad. El tono del producto aporta profundidad sin verse pesado y combina perfectamente con el bronzer de la cara. Es mejor si la aplicas con los dedos para que se funda bien con la piel.
La magia del rímel café
El tono café en las pestañas fue clave en este look; la maquillista eligió el rímel Lash Clash de YSL Beauty en Uninhibited Brown, que define y alarga las pestañas, pero mantiene la suavidad. Para las cejas se trabajó con el Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills en Medium Brown, un lápiz de punta ultradelgada que dibuja trazos finos, como si fueran vellos naturales. Después, basta con peinarlas hacia arriba para ese acabado effortless.
Los labios más codiciados
Un toque francés en los labios
El toque final del look está en los labios. Diane comenzó por difuminar el Peptide Lip Shape de Rhode en el tono Twist, un tono cálido que define el contorno. Encima, aplicó el Bisou Balm de Violette FR en el tono Bêtise, un labial que combina el color de un lipstick con la comodidad de un bálsamo. El acabado de este producto es mate y ligero; aplícalo con los dedos en el centro de los labios y llévalo hacia afuera para construir el color poco a poco.
Recrear un makeup de Hailey Bieber nunca fue tan fácil; basta con los productos indicados y una buena preparación de la piel para lograr este look tan viral.