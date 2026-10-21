La rutina completa del maquillaje viral de Hailey Bieber (spoiler: es más fácil de lo que crees)

El secreto empieza en la piel

Hidratar antes de maquillar

Diane utilizó los productos de Rhode para casi todo el maquillaje de Hailey, y el skin prep no es la excepción. El primer paso fue el Glazing Mist, una fórmula que aporta luminosidad gracias a ingredientes como la ectoína, las ceramidas y el extracto de magnolia, un ingrediente con propiedades antioxidantes.

Después aplicó el Glazing Milk, el tónico lechoso más viral de la marca, que suaviza la piel y le da vida con ceramidas, vitamina E y un complejo de minerales. La clave para la preparación de la piel está en construir la hidratación por capas ligeras para que la base se funda con la piel.



Los productos más virales de Rhode. (Glazing Mist, 690 pesos, Rhode, rhodeskin.com/ Glazing Milk, 735 pesos, Rhode, rhodeskin.com)





El acabado glazed de Hailey

Para darle un aspecto fresco a la piel, la maquillista aplicó el Peptide Glazing Fluid, un sérum en gel que le da a Hailey ese acabado glazed tan característico. Para cerrar la rutina de skincare, Diane eligió la Barrier Restore Cream, una crema con manteca de karité, péptidos y ácido hialurónico que hidrata a profundidad y fortalece la barrera de la piel.

Los labios no se quedan atrás; antes de empezar con el maquillaje, los preparó con el Peptide Lip Mask, que los suaviza y les da volumen. La combinación de estos productos hace que todo lo que se aplique después se vea uniforme e hidratado.