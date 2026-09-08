Alexandra Leclerc se une a Rhode: estos son los productos que crearon juntos y nos obsesionan

Si hay algo que nos encanta, son los nuevos lanzamientos y más si se trata de Rhode, la marca de belleza más viral del momento.
Hailey Bieber lo volvió a hacer: entre productos miniatura, nuevo Spotwear, un llavero que nos tiene obsesionadas y un nuevo lip tint con un aroma que ya queremos probar, la modelo nos tiene preparadas otras sorpresas.
Además, este lanzamiento viene con una nueva cara, Alexandra Leclerc, y eso lo hace todavía más especial. Y no tendremos que esperar mucho:la cita es el 15 de septiembre en rhodeskin.com. Te contamos todos los detalles de este nuevo lanzamiento.
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Alexandra Leclerc: la cara y la mente creativa
No podría haber una mejor opción que Alexandra Leclerc para trabajar con Rhode. Su relación con la marca no es nueva: empezó como una fan, después se convirtió en embajadora, luego fue la cara de varias campañas y ahora se une como creadora; un paso que hace de este lanzamiento algo mucho más especial.
El mini que todas quieren
El mini blush es el producto que más ha dado de qué hablar; es un Pocket Pearl, una versión aperlada del amado Pocket Blush. Viene en tres tonos que Alexandra nombró como lo que más ama: Monet, por el arte; Monaco, por su hogar; y Gemini, por su signo. Y lo mejor de esto es que vamos a poder tener un blush listo para vivir dentro de la bolsa.
El accesorio de la temporada
Nada nos gana más que un buen statement piece, y el llavero que no sale de nuestro feed es justo eso. Un gancho muy Rhode pensado para colgar ese mini donde quieras, desde tu bolsa hasta las llaves. Este producto nació de una necesidad muy de Alexandra, que vive entre aviones y maletas; confesó que ama todo lo mini, y estamos seguras de que se convertirá en el accesorio que todas quieren presumir.
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Un clásico renovado
Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, Rhode anuncia un nuevo formato de sus amados Spotwear: pimple patches en forma de fresas. Después de su lanzamiento en plena temporada de Coachella, junto con su esposo Justin Bieber, nos dejó fascinadas y ahora los presenta en un nuevo formato que ya queremos probar.
El toque final: un aroma que no vimos venir
Para cerrar este esperado lanzamiento, la marca anunció una nueva fórmula con un aroma muy inesperado: Sweet Apple. Un lip tint que Alexandra eligió personalmente: el color, el brillo y el olor. Este producto pinta para convertirse en el favorito de quienes aman los productos para labios con aroma, esos que, una vez que los pruebas, no puedes soltar.
Todo apunta a que estamos frente al lanzamiento del año, uno del que seguiremos hablando por mucho tiempo. Con esto podemos confirmar que Rhode y Alexandra Leclerc se entienden a la perfección: con cada pista que suelta, la marca nos tiene más obsesionadas.