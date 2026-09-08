Alexandra Leclerc se une a Rhode: estos son los productos que crearon juntos y nos obsesionan

Alexandra Leclerc: la cara y la mente creativa

No podría haber una mejor opción que Alexandra Leclerc para trabajar con Rhode. Su relación con la marca no es nueva: empezó como una fan, después se convirtió en embajadora, luego fue la cara de varias campañas y ahora se une como creadora; un paso que hace de este lanzamiento algo mucho más especial.



Alexandra Leclerc, la cara y la mente creativa detrás de este lanzamiento. (Vía Instagram (@alexandramalenaleclerc))





El mini que todas quieren

El mini blush es el producto que más ha dado de qué hablar; es un Pocket Pearl, una versión aperlada del amado Pocket Blush. Viene en tres tonos que Alexandra nombró como lo que más ama: Monet, por el arte; Monaco, por su hogar; y Gemini, por su signo. Y lo mejor de esto es que vamos a poder tener un blush listo para vivir dentro de la bolsa.



El Pocket Pearl llega en tres tonos aperlados: Monet, Monaco y Gemini. (Vía rhodeskin.com)





El accesorio de la temporada

Nada nos gana más que un buen statement piece, y el llavero que no sale de nuestro feed es justo eso. Un gancho muy Rhode pensado para colgar ese mini donde quieras, desde tu bolsa hasta las llaves. Este producto nació de una necesidad muy de Alexandra, que vive entre aviones y maletas; confesó que ama todo lo mini, y estamos seguras de que se convertirá en el accesorio que todas quieren presumir.