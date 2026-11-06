Victoria Federica de Marichalar y Borbón, sobrina del rey de España, visita la CDMX y estuvo en estos 'hotspots'

Por si su paso por algunos restaurantes, cantinas, museos y otros sitios de interés histórico no fueran lo suficientemente significativo, hay que señalar que Victoria Federica estuvo muy bien acompañada, ya que en una de las imágenes aparece junto a su novio, Jorge Navalpotro, con quien oficializó su relación en marzo pasado.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón visita la Ciudad de México (Instagram)





De la Basílica de Guadalupe al Castillo de Chapultepec: el recorrido de Victoria Federica por CDMX

Uno de los lugares que tuvo un mayor impacto en Victoria Federica fue, sin duda, su visita fue la Basílica de Guadalupe, ya que compartió una fotografía tomada desde las bandas móviles que circulan a los pies de la imagen de la Guadalupana y acompañó la imagen con un mensaje en el que expresó su impresión por el ambiente del lugar: "Buenos días, la paz de estar aquí es increíble".

El itinerario de la hija de la infanta Elena también incluyó el Castillo de Chapultepec, uno de los edificios históricos más emblemáticos de la capital del país.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón visita la Ciudad de México (Instagram)



Desde sus terrazas, Victoria Federica compartió una panorámica en la que destacan el Bosque de Chapultepec y la Torre Virreyes, coloquialmente conocida como "El Dorito", como la bautizaron los chilangos.