Carola Martínez, esposa 'Checo' Pérez , puso en subasta la falda que utilizó durante el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, una pieza inspirada en la obra de Diego Rivera que llamó la atención durante su aparición en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, subasta la falda que usó en el GP de México inspirada en la obra de Diego Rivera
La prenda, que combina arte mexicano y diseño contemporáneo, comenzó a recibir ofertas de 900 dólares (alrededor de 17 mil pesos mexicanos), pero el interés de los compradores elevó la puja hasta los 10 mil dólares, más de 185 mil pesos, de acuerdo con distintos reportes.
La iniciativa coincidió con la decisión de Checo Pérez de subastar también algunos de los objetos que utilizó durante el fin de semana de Fórmula 1 en la Ciudad de México.
La falda de Carola Martínez reproduce una obra de Diego Rivera y fue creada por Bananas Box
La prenda que puso a subasta Carola Martínez tiene como referencia la pintura Vendedora de alcatraces, del muralista mexicano Diego Rivera.
La obra, realizada en 1941, representa a una mujer junto a una enorme cesta de flores y forma parte de las imágenes más reconocibles del artista.
El diseño de la falda estuvo a cargo de Bananas Box, firma mexicana de asesoría de imagen y styling fundada por la estilista Maru Méndez.
La creación también contó con la colaboración de la diseñadora Kristin Mallison, de acuerdo con información publicada por Revista Clase.
Para confeccionar la falda utilizaron un tapiz de algodón con la reproducción de la obra de Rivera. El diseño incorpora una abertura lateral y flecos en la parte inferior.
Carola combinó la prenda con una blusa blanca de manga tres cuartos, botas altas cafés y accesorios de diseñadores mexicanos. La propuesta buscó llevar una referencia del patrimonio artístico nacional al paddock de la Fórmula 1.
Checo Pérez también subastó su casco y su traje de competencia
La iniciativa de Carola coincidió con el anuncio de Checo Pérez, quien puso en subasta dos artículos especiales del Gran Premio de México 2026: el casco conmemorativo y el Nomex que utilizó durante la competencia.
La carrera tuvo un significado particular para el piloto de Cadillac, pues representó su participación número 300 en la Fórmula 1.
Con lo que se recaude, se apoyarán los proyectos de la Fundación Checo Pérez. Las ofertas iniciales fueron de 1.7 millones de pesos por el casco y 1.8 millones por el traje de competencia.
La convocatoria para participar en estas subastas se difundió a través de la cuenta oficial de Instagram de la fundación y estableció como fecha de cierre el sábado 7 de noviembre.