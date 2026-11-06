Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, subasta la falda que usó en el GP de México inspirada en la obra de Diego Rivera

La prenda, que combina arte mexicano y diseño contemporáneo, comenzó a recibir ofertas de 900 dólares (alrededor de 17 mil pesos mexicanos), pero el interés de los compradores elevó la puja hasta los 10 mil dólares, más de 185 mil pesos, de acuerdo con distintos reportes.

La iniciativa coincidió con la decisión de Checo Pérez de subastar también algunos de los objetos que utilizó durante el fin de semana de Fórmula 1 en la Ciudad de México.

La falda de Carola Martínez reproduce una obra de Diego Rivera y fue creada por Bananas Box

La prenda que puso a subasta Carola Martínez tiene como referencia la pintura Vendedora de alcatraces, del muralista mexicano Diego Rivera.



Carola puso la falda de la Vendedora de alcatraces en subasta (Cortesía @carolamartinezsalido)

La obra, realizada en 1941, representa a una mujer junto a una enorme cesta de flores y forma parte de las imágenes más reconocibles del artista.

El diseño de la falda estuvo a cargo de Bananas Box, firma mexicana de asesoría de imagen y styling fundada por la estilista Maru Méndez.

La creación también contó con la colaboración de la diseñadora Kristin Mallison, de acuerdo con información publicada por Revista Clase.

Para confeccionar la falda utilizaron un tapiz de algodón con la reproducción de la obra de Rivera. El diseño incorpora una abertura lateral y flecos en la parte inferior.



El estilo de Carola impactó en el Gran Premio de la Ciudad de México (Cortesía Getty Images)

Carola combinó la prenda con una blusa blanca de manga tres cuartos, botas altas cafés y accesorios de diseñadores mexicanos. La propuesta buscó llevar una referencia del patrimonio artístico nacional al paddock de la Fórmula 1.