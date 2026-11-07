Robert Pattinson y Harry Styles suenan como posibles candidatos para ser el nuevo James Bond

De esta forma, la hasta ahora interminable carrera por sustituir a Daniel Craig en el icónico personaje creado por Ian Fleming vuelve a generar conversación (y publicidad gratuita) entre los fanáticos que han esperado la revelación del nuevo protagonista de la saga; cuya última película protagonizada por Daniel fue Sin Tiempo para Morir, estrenada en 2021.

El tenuoso proceso de selección corresponde a la película número 26 de la franquicia, que dirigirá Denis Villeneuve, cineasta detrás de la saga Dune y de Blade Runner 2049.

Robert Pattinson realizó pruebas de cámara para convertirse en James Bond

La "aparición" de Robert Pattinson en la lista de aspirantes a ser el nuevo agente 007 fue dada a conocer por The Hollywood Reporter.

Pattinson se suma a un grupo de candidatos que incluye a Callum Turner, Jack Lowden y Josh O'Connor. Según los reportes, las pruebas comenzaron en Londres durante las últimas semanas de octubre e incluyeron ejercicios de acción, presencia frente a la cámara y lectura de diálogos.

El interés por Robert Pattinson respondería a su experiencia dentro de grandes franquicias cinematográficas y a que existe un vínculo profesional con el próximo director de Bond, ya que Pattinson trabajó con Denis Villeneuve en Dune: Parte Tres, producción que llegará a los cines en diciembre de 2026.



Robert Pattinson habría realizado pruebas de cámara para ser el nuevo James Bond (Cortesía Jaeger-LeCoultre)

Para Amazon MGM Studios, su experiencia en películas de gran presupuesto y su trayectoria en proyectos de distintos géneros representan elementos que podrían favorecer su candidatura. Sin embargo, ni el estudio ni el actor han confirmado de manera oficial su participación en el proceso.

TheWrap también dio a conocer que Nicholas Hoult realizó pruebas para el papel, lo que amplió el grupo de aspirantes que buscan convertirse en el séptimo actor que encarne oficialmente al agente secreto.