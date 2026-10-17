Harry Styles dedica una canción inédita a su amigo Liam Payne a dos años de la muerte del ex One Direction

La interpretación formó parte de la residencia de 30 conciertos que el cantante realiza en el recinto neoyorquino como parte de su gira Together, Together.

Harry Styles recuerda a Liam Payne con una canción que escribió tras su muerte

Antes de comenzar a cantar, Harry Styles se dirigió al público para explicar por qué esa fecha tenía un significado especial para él.

El artista de 32 años reconoció la influencia de las personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera y recordó que Liam formaba parte de ese grupo.

“Y hace dos años, en este mismo día, perdí a uno de esos amigos”, dijo ante los asistentes, de acuerdo con People.

El intérprete de "As It Was" también reconoció que algunas personas del público podrían haber experimentado una pérdida similar.

De manera breve y emotiva, Harry presentó la canción hablando de la importancia de acompañarse durante los momentos difíciles.

“Realmente, se trata de cuidarnos unos a otros. Voy a tocar una canción que escribí para mi amigo hace unos dos años, si les parece bien”, dijo.

Titulada "What Is Enough", la canción que Harry Styles dedicó a Liam Payne no se había presentado públicamente antes de esta actuación y Harry la interpretó en formato acústico.