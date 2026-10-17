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Espectáculos

Harry Styles dedica una canción inédita a su amigo Liam Payne a dos años de la muerte del ex One Direction

Harry Styles recordó a Liam Payne, su compañero de One Direction, durante un concierto en Nueva York con “What Is Enough”, una canción inédita que escribió tras su muerte.
sáb 17 octubre 2026 03:57 PM
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Harry Styles y Liam Payne
La amistad de Harry Styles y Liam Payne siguió más allá de One Direction (Getty Images)

Harry Styles rindió homenaje a Liam Payne con una canción inédita durante su concierto del viernes 16 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, justo cuando se cumplieron dos años de la muerte del cantante británico.

Antes de interpretar “What Is Enough”, Harry explicó que escribió el tema en memoria de su amigo poco después de su fallecimiento, ocurrido en Buenos Aires, Argentina, en 2024.

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La interpretación formó parte de la residencia de 30 conciertos que el cantante realiza en el recinto neoyorquino como parte de su gira Together, Together.

Harry Styles recuerda a Liam Payne con una canción que escribió tras su muerte

Antes de comenzar a cantar, Harry Styles se dirigió al público para explicar por qué esa fecha tenía un significado especial para él.

El artista de 32 años reconoció la influencia de las personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera y recordó que Liam formaba parte de ese grupo.

“Y hace dos años, en este mismo día, perdí a uno de esos amigos”, dijo ante los asistentes, de acuerdo con People.

El intérprete de "As It Was" también reconoció que algunas personas del público podrían haber experimentado una pérdida similar.

De manera breve y emotiva, Harry presentó la canción hablando de la importancia de acompañarse durante los momentos difíciles.

@laurjacksonn this was beautiful #harrystyles #harrystylesmsg #togethertogethertour #togethertogether ♬ original sound - lauren

“Realmente, se trata de cuidarnos unos a otros. Voy a tocar una canción que escribí para mi amigo hace unos dos años, si les parece bien”, dijo.

Titulada "What Is Enough", la canción que Harry Styles dedicó a Liam Payne no se había presentado públicamente antes de esta actuación y Harry la interpretó en formato acústico.

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La letra de ‘What Is Enough’ habla de la pérdida y el duelo

Los versos de la canción ofrecen algunas de las referencias más directas al dolor que Harry Styles experimentó tras la muerte de Liam Payne.

Entre las líneas que trascendieron de la interpretación destacan las imágenes del cielo, las estrellas y una carta que el cantante escribe para después quemarla.

“I'm not wise enough, but I wrote you a letter just to burn it up, and watch it rise like you're in the sky”, canta Styles.

En español se traduce como: “No soy lo suficientemente sabio, pero te escribí una carta para quemarla y verla elevarse, como si estuvieras en el cielo”.

En otro fragmento, la composición aborda la experiencia de despedir a un amigo: “I could tell you what it's like to bury friends on a Wednesday night, gathered in the garden 'round a fire”.

Funeral For Singer Liam Payne, Former Member Of One Direction
Harry Styles en el funeral de Liam Payne (Dan Kitwood/Getty Images)

La traducción es: “Podría contarte lo que se siente enterrar a amigos un miércoles por la noche, reunidos en el jardín alrededor de una fogata”.

Las referencias adquieren un significado particular porque Payne murió el miércoles 16 de octubre de 2024 y su funeral se celebró en noviembre de ese año.

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Harry Styles habló de su duelo por Liam Payne antes de estrenar la canción

La interpretación de "What is Enough" también dio continuidad a las reflexiones que Harry Styles compartió en marzo de 2026, cuando habló por primera vez con mayor amplitud sobre la muerte de Liam Payne en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music.

En aquella ocasión, el cantante explicó que le resultó complicado procesar una pérdida personal mientras el público esperaba conocer sus sentimientos y ver cómo los expresaba.

Harry Styles: Together, Together Tour 2026 - Amsterdam
Durante su residencia en Nueva York, Harry Styles aprovechó para rendir homenaje a Liam Payne (Getty Images)

En la entrevista, reconoció la dificultad de que otras personas se sintieran con derecho a interpretar su duelo.

“Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que es tan parecido a ti en tantos aspectos”, señaló.

El novio de Zoë Kravitz también recordó a Liam como una persona de buen corazón, que deseaba destacar y hacer las cosas bien. La muerte de su compañero lo llevó a reflexionar sobre sus propias prioridades y sobre la manera en que quería vivir.

En esa charla, Harry expresó una idea que ayuda a entender la decisión de compartir hasta ahora una canción que escribió durante los primeros meses del duelo.

“Creo que la mejor manera de honrar a tus amigos que mueren es vivir tu vida al máximo”, concluyó el cantante.

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Harry Styles

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