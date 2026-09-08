Robert Pattinson es la nueva imagen de la elegancia con Jaeger-LeCoultre

Robert Pattinson es ahora el embajador de Jaeger-LeCoultre

Desde 1833, Jaeger-LeCoultre ha construido su legado en la alta relojería para consolidarse como una de las maisons más reconocidas por su dominio de las complicaciones relojeras y por la precisión en cada uno de sus mecanismos, conocidas como “The Watchmaker of Watchmakers", una manufactura que ha creado más de 1,400 calibres diferentes y que actualmente cuenta con más de 430 patentes.

Ubicada en el Vallée de Joux, cuenta con más de 190 años de experiencia, los cuales se reflejan en el trabajo que existe detrás de cada una de sus piezas. Reúne 82 ateliers, 108 oficios y 235 técnicas con la finalidad de crear relojes que combinan la innovación técnica con la belleza estética y una sofisticación discreta.



Ese legado le ha permitido encontrar una conexión genuina con Pattinson, cuya visión singular, carisma y dependencia creativa lo convierten en el global ambassador ideal para reflejar los valores de la maison.

Para mí, los objetos más cautivadores son aquellos que tienen una verdadera profundidad. Un gran reloj no se trata únicamente de precisión: también se trata de carácter, artesanía y de la historia detrás de cómo fue creado, y Jaeger-LeCoultre siempre ha representado ese tipo de dominio silencioso. comentó Robert Pattinson, como todo un auténtico admirador de la alta relojería.

La elegancia natural de Robert Pattinson ha conquistado al savoir-faire de la alta relojería (Cortesía Jaeger-LeCoultre)

Y es que, más allá de crear una pieza que refleje solo una estética sofisticada, la maison busca a través de esta colaboración mostrarnos su lado más contemporáneo para demostrarnos que la elegancia no debe ser estática. El lanzamiento de la nueva campaña de Jaeger-LeCoultre junto al actor está previsto para mediados de septiembre.