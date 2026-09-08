Robert Pattinson es la nueva imagen de la elegancia con Jaeger-LeCoultre

Existen dúos que reflejan un estilo único y lleno de sofisticación y, en esta ocasión, es así. Jaeger-LeCoultre le dio la bienvenida a Robert Pattinson como su nuevo Global Ambassador con una colaboración que une el diseño atemporal con la precisión que ha caracterizado a cada uno de sus relojes.
Con una de las carreras más singulares de la industria cinematográfica , Robert Pattinson ha logrado construir una personalidad que refleja una sofisticación que se siente natural y sin esfuerzo. Su trayectoria ha sido guiada por la libertad y la intuición, lo que empata con el savoir-faire de Jaeger-LeCoultre. Por ello se suma a este nuevo capítulo en la historia de la maison: la tradición de la alta relojería se fusiona con el lado más contemporáneo de la elegancia.
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Robert Pattinson es ahora el embajador de Jaeger-LeCoultre
Desde 1833, Jaeger-LeCoultre ha construido su legado en la alta relojería para consolidarse como una de las maisons más reconocidas por su dominio de las complicaciones relojeras y por la precisión en cada uno de sus mecanismos, conocidas como “The Watchmaker of Watchmakers", una manufactura que ha creado más de 1,400 calibres diferentes y que actualmente cuenta con más de 430 patentes.
Ubicada en el Vallée de Joux, cuenta con más de 190 años de experiencia, los cuales se reflejan en el trabajo que existe detrás de cada una de sus piezas. Reúne 82 ateliers, 108 oficios y 235 técnicas con la finalidad de crear relojes que combinan la innovación técnica con la belleza estética y una sofisticación discreta.
Ese legado le ha permitido encontrar una conexión genuina con Pattinson, cuya visión singular, carisma y dependencia creativa lo convierten en el global ambassador ideal para reflejar los valores de la maison.
Para mí, los objetos más cautivadores son aquellos que tienen una verdadera profundidad. Un gran reloj no se trata únicamente de precisión: también se trata de carácter, artesanía y de la historia detrás de cómo fue creado, y Jaeger-LeCoultre siempre ha representado ese tipo de dominio silencioso.
comentó Robert Pattinson, como todo un auténtico admirador de la alta relojería.
Y es que, más allá de crear una pieza que refleje solo una estética sofisticada, la maison busca a través de esta colaboración mostrarnos su lado más contemporáneo para demostrarnos que la elegancia no debe ser estática. El lanzamiento de la nueva campaña de Jaeger-LeCoultre junto al actor está previsto para mediados de septiembre.
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Desde su fundación, la casa relojera ha compartido que la excelencia no es un destino final, sino un proceso continuo de perfeccionamiento, donde el dominio técnico, la innovación y la artesanía conviven en constante diálogo para ser protagonistas en cada uno de sus diseños.
Robert Pattison lleva el Master Control Chronometre Perpetual Calendar, una pieza de relojería con una caja de 39 mm y apenas 9.2 mm de grosor que se complementa con una pulsera de metal integrada y una esfera en tono azul grisáceo con un calendario perpetuo en cuatro subesferas que sin duda reflejan la precisión técnica y la sofisticación discreta de Jaeger-LeCoultre.
Robert Pattinson representa una combinación poco común de profundidad artística, curiosidad y autenticidad y su trayectoria se define por un compromiso inquebrantable con la excelencia y un espíritu independiente que se alinea a la perfección con los valores de nuestra maison.
comentó por su parte, Jérôme Lambert, CEO de Jaeger-LeCoultre.
En este nuevo capítulo de la historia de la maison, la tradición y el diseño contemporáneo se unen para ser uno mismo y, con Robert como parte de su familia, conoceremos una nueva manera para entender y ver a la elegancia.