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Espectáculos

¿Quién es Jack Lowden, el actor que suena fuerte para ser el nuevo James Bond?

Gary Oldman respaldó a su compañero de 'Slow Horses' como candidato a James Bond, y es que Jack Lowden tiene una sólida carrera en cine, televisión y teatro.
sáb 12 septiembre 2026 02:04 PM
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El actor Jack Lowden es uno de los favoritos para convertirse en el nuevo James Bond
El actor Jack Lowden es uno de los favoritos para convertirse en el nuevo James Bond (Amy Sussman/Getty Images)

El nombre de Jack Lowden ganó fuerza en la carrera por convertirse en el nuevo James Bond después de que Gary Oldman, su compañero en la serie Slow Horses, hablara abiertamente de la posibilidad de verlo como el próximo 007.

En una entrevista con el programa canadiense The Morning Show, Oldman mencionó que el nuevo Bond ya fue elegido, aunque Amazon MGM todavía no revela su identidad. Al referirse a Lowden, dijo que está entre los nombres de la lista y cerró con un respaldo inequívoco: “mis dedos están cruzados por Jack”.

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La declaración del ganador del Oscar provocó una nueva oleada de especulaciones, pero hay que ser muy claros, ni Jack Lowden ni ningún otro actor ha sido confirmado como el nuevo James Bond. El guionista de la próxima película, Steven Knight, tampoco quiso validar la información de Oldman cuando fue cuestionado por BBC Radio 4.

¿Quién es Jack Lowden?

Jack Lowden nació el 2 de junio de 1990 en Chelmsford, Inglaterra, aunque creció en Escocia y desarrolló buena parte de su identidad profesional en ese país.

Se formó en la Royal Scottish Academy of Music and Drama y comenzó su carrera sobre los escenarios antes de convertirse en uno de los actores jóvenes más reconocidos del Reino Unido.

Su primer gran reconocimiento llegó en el teatro. En 2014 ganó el Premio Olivier como mejor actor de reparto por Ghosts, además del Ian Charleson Award.

El actor Jack Lowden suena como favorito para ser el nuevo James Bond
El actor Jack Lowden suena como favorito para ser el nuevo James Bond (Pascal Le Segretain/Getty Images)

También destacó en Black Watch, producción del National Theatre of Scotland que marcó uno de sus primeros grandes trabajos profesionales.

La experiencia teatral es un elemento que distingue a Lowden dentro de la lista de candidatos en la que abundan actores provenientes principalmente del cine y la televisión.

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De ‘Dunkirk’ a ‘Slow Horses’: la trayectoria de Jack Lowden

La carrera cinematográfica de Jack Lowden tuvo un gran empuje en 2017, cuando Christopher Nolan lo eligió para interpretar a un piloto de la Royal Air Force en Dunkirk, junto a Tom Hardy y Mark Rylance.

Después llegaron papeles como el de Morrissey en England Is Mine, el protagonista del thriller Calibre, Lord Darnley en Mary Queen of Scots y Siegfried Sassoon en Benediction, película de Terence Davies.

El actor Jack Lowden suena como favorito para ser el nuevo James Bond
El actor Jack Lowden suena como favorito para ser el nuevo James Bond (Amy Sussman/Getty Images)

Por Calibre obtuvo un BAFTA escocés y por Benediction ganó otro reconocimiento de la misma institución, además del Trophée Chopard en Cannes.

Pero fue River Cartwright, el agente del MI5 que interpreta en Slow Horses, el personaje que lo acercó de manera más evidente al universo del espionaje.

La serie de Apple TV+ lo puso frente a Gary Oldman, quien interpreta al irreverente Jackson Lamb. Lowden recibió una nominación al Emmy por su trabajo en la serie y consolidó una dupla profesional que ahora dio pie a los rumores sobre James Bond.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el actor aparece relacionado con el personaje. En 2022, cuando ya circulaban versiones sobre su posible elección como 007, Lowden restó importancia a la especulación y señaló que, hasta donde sabía, no era el próximo Bond.

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Gary Oldman le echa porras a Jack Lowden para ser el nuevo 007

Esta semana, Gary Oldman ocupó titulares al "postular" a su compañero Jack Lowden al codiciado papel del agente secreto más famoso del cine.

Y las "porras" de Oldman no se limitaron a decir que Lowden sería una buena opción. Al ser cuestionado sobre los rumores, el intérprete de Drácula explicó que su compañero de Slow Horses estaría en la lista de candidatos y afirmó que, según lo que él sabe, Amazon MGM ya tomó una decisión sobre el nuevo Bond.

Gary Oldman dice que su colega Jack Lowden tiene todo para poder convertirse en el nuevo James Bond
Gary Oldman dice que su colega Jack Lowden tiene todo para poder convertirse en el nuevo James Bond (Matt Winkelmeyer/Getty Images for TIFF)

“Han hecho su elección, pero todavía no lo han anunciado”, dijo Oldman antes de expresar su deseo de que el elegido sea Lowden y, posteriormente, aclarar que sus palabras fueron sacadas de contexto.

La declaración tuvo especial impacto porque Oldman trabaja desde hace años con Lowden y conoce de primera mano su capacidad como actor.

Además, el contexto de Slow Horses juega a favor del escocés. Lowden ya interpreta a un agente de inteligencia británico, aunque River Cartwright está muy lejos del sofisticado espía creado por Ian Fleming.

El actor Jack Lowden suena como favorito para ser el nuevo James Bond
El actor Jack Lowden suena como favorito para ser el nuevo James Bond (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

Se trata, por el contrario, de un personaje más joven, vulnerable y propenso a equivocarse, pero que también ha demostrado capacidad para desenvolverse en situaciones de alto riesgo. Así que podríamos decir que ya tuvo un buen "boot camp".

Actores que suenan para ser el nuevo James Bond

Jack Lowden no es el único nombre que circula como candidato para ser el nuevo James Bond. Durante los últimos años, medios especializados, casas de apuestas y los propios fans han colocado a distintos actores en la carrera por suceder a Daniel Craig, quien interpretó a Bond por última vez en No Time to Die (2021).

Aaron Taylor-Johnson
Aaron Taylor-Johnson ha sido uno de los actores más mencionados para ser el nuevo Bond (Getty Images)

Entre los nombres que más han aparecido están:

  • Aaron Taylor-Johnson, uno de los candidatos que durante más tiempo encabezó las especulaciones.
  • Theo James, cuyo perfil y edad lo mantienen como una opción recurrente.
Henry Cavill
Henry Cavill ha sido favorito de los fans de 007 para ser el nuevo James Bond (Jeff Spicer/Getty Images)

  • Henry Cavill, eterno favorito de los seguidores de Bond y uno de los nombres más asociados al personaje.
  • Callum Turner, actor británico que también ha ganado fuerza en las quinielas recientes.
  • Jacob Elordi, una alternativa más joven que ha aparecido con frecuencia en las listas de posibles candidatos.
  • Paul Mescal, otro de los actores mencionados recientemente.
  • Jack O'Connell, quien también figura entre los nombres que los medios han relacionado con el papel.
  • Harris Dickinson, cuyo nombre ganó espacio en las especulaciones de 2026.
  • Louis Partridge, una de las opciones más jóvenes mencionadas por distintos medios.

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