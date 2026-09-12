¿Quién es Jack Lowden, el actor que suena fuerte para ser el nuevo James Bond?

La declaración del ganador del Oscar provocó una nueva oleada de especulaciones, pero hay que ser muy claros, ni Jack Lowden ni ningún otro actor ha sido confirmado como el nuevo James Bond. El guionista de la próxima película, Steven Knight, tampoco quiso validar la información de Oldman cuando fue cuestionado por BBC Radio 4.

¿Quién es Jack Lowden?

Jack Lowden nació el 2 de junio de 1990 en Chelmsford, Inglaterra, aunque creció en Escocia y desarrolló buena parte de su identidad profesional en ese país.

Se formó en la Royal Scottish Academy of Music and Drama y comenzó su carrera sobre los escenarios antes de convertirse en uno de los actores jóvenes más reconocidos del Reino Unido.

Su primer gran reconocimiento llegó en el teatro. En 2014 ganó el Premio Olivier como mejor actor de reparto por Ghosts, además del Ian Charleson Award.



El actor Jack Lowden suena como favorito para ser el nuevo James Bond (Pascal Le Segretain/Getty Images)

También destacó en Black Watch, producción del National Theatre of Scotland que marcó uno de sus primeros grandes trabajos profesionales.

La experiencia teatral es un elemento que distingue a Lowden dentro de la lista de candidatos en la que abundan actores provenientes principalmente del cine y la televisión.