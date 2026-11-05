La polémica que detonó el retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración y prometió contar su versión

El conflicto escaló antes del partido contra Dinamarca. Después de conocer que tampoco sería titular en ese encuentro, Cristianio Ronaldo dejó la concentración portuguesa en Copenhague, tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Pedro Proença.

El propio jugador confirmó su salida mediante un mensaje en redes sociales: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”.

En ese momento, también adelantó que más adelante explicaría las razones de su decisión: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

La Federación abrió un procedimiento disciplinario contra el delantero y finalmente le impuso una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración.

Aunque el delantero aseguró que seguiría disponible para la selección una vez cumplida su sanción, la relación con Jorge Jesus no volvió a ser la misma.

El pasado 6 de octubre, Ronaldo explicó su versión del desencuentro y reconoció que su salida de la concentración había tenido consecuencias. También dijo que seguía dispuesto a representar a su país si se encontraba en condiciones físicas y deportivas para hacerlo. Sin embargo, este jueves anunció que no volverá a usar la camiseta de Portugal.