Este jueves, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal, después de 23 años con el equipo nacional. Aunque su despedida llega tras una trayectoria llena de récords y títulos, el conflicto con el entrenador Jorge Jesus fue uno de los episodios que marcaron el cierre de esta etapa.
La polémica que detonó el retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal
La polémica que detonó el retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal
La tensión comenzó durante la última ronda de partidos de Portugal en la Liga de Naciones. El pasado 27 de septiembre, en el encuentro ante Noruega, Jorge Jesus decidió que Cristiano Ronaldo comenzara como suplente. El delantero calentó durante buena parte del segundo tiempo, pero finalmente no ingresó al partido.
La decisión molestó al capitán, quien consideró que el entrenador no había respetado lo que habían hablado previamente sobre su participación. Ronaldo aseguró que Jesus le había dicho que jugaría alrededor de 30 minutos, pero eso no ocurrió.
Posteriormente el futbolista aseguró que el técnico había incumplido su palabra y que, además, ambos habían acordado que Jesus aclararía públicamente lo sucedido. Según Ronaldo, esa explicación tampoco correspondió a lo que habían hablado en privado
Jorge Jesus explicó por qué Cristian Ronaldo no jugó el partido
El entrenador Jorge Jesus defendió que la decisión de dejar a Cristiano Ronaldo fuera del partido respondía a un plan físico que también contemplaba a otros jugadores. Jesus aseguró que había hablado previamente con el delantero sobre la posibilidad de que no jugara ante Noruega ni Dinamarca.
Sin embargo, reconoció que cometió un error al mantenerlo calentando durante demasiado tiempo, pese a que ya había decidido no utilizarlo: “Lo dejé calentando más tiempo del que debía… y ahí fue cuando se enfadó conmigo”, explicó el entrenador.
También defendió su autoridad para tomar las decisiones deportivas de la selección y dejó clara su postura sobre la relación entre el técnico y los futbolistas: “En un club, el presidente está al mando. En un equipo, yo estoy al mando”.
Cristiano Ronaldo abandonó la concentración y prometió contar su versión
El conflicto escaló antes del partido contra Dinamarca. Después de conocer que tampoco sería titular en ese encuentro, Cristianio Ronaldo dejó la concentración portuguesa en Copenhague, tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Pedro Proença.
El propio jugador confirmó su salida mediante un mensaje en redes sociales: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”.
En ese momento, también adelantó que más adelante explicaría las razones de su decisión: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.
La Federación abrió un procedimiento disciplinario contra el delantero y finalmente le impuso una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración.
Aunque el delantero aseguró que seguiría disponible para la selección una vez cumplida su sanción, la relación con Jorge Jesus no volvió a ser la misma.
El pasado 6 de octubre, Ronaldo explicó su versión del desencuentro y reconoció que su salida de la concentración había tenido consecuencias. También dijo que seguía dispuesto a representar a su país si se encontraba en condiciones físicas y deportivas para hacerlo. Sin embargo, este jueves anunció que no volverá a usar la camiseta de Portugal.