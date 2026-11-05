El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro como jugador de la Selección de Portuga l, después de 23 años de trayectoria con el combinado luso y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesús, que le costó una sanción.
Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal
"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.
"Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.
Su retiro queda empañado por el escándalo con Jorge Jesus el 27 de septiembre en Oslo: el DT lo dejó en la banca y sin minutos en el partido de la Nations League contra Noruega, a pesar de haber calentado en banda más de media hora.
Antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, informó que Cristiano Ronaldo no sería titular y el jugador abandonó la concentración.
Tras disculparse días después, CR7 recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros.
El duro mensaje de Cristiano Ronaldo contra el entrenador Jorge Jesús
La Federación Portuguesa de Futbol había abierto la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo al anunciar, la semana pasada, que el delantero figuraba entre los 50 jugadores preconvocados para los próximos partidos ante Dinamarca, el 14 de noviembre en Braga, y Gales, tres días después, en Cardiff.
Sin embargo, aunque el futbolista reconoció que su actitud hacia los aficionados y sus compañeros no había sido la adecuada, también lanzó un duro mensaje contra el seleccionador Jorge Jesús, a quien acusó de haber traicionado su confianza.
Un día antes de que el técnico diera a conocer la lista definitiva para los dos siguientes compromisos de la Liga de las Naciones, el capitán portugués anunció que no volverá a vestir la camiseta de su selección.
"Llegó el día de devolver a todos la camiseta número 7 de nuestra selección. Pongo fin a un camino que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre", declaró el astro en el video publicado en su cuenta de Instagram.
Su despedida llega después de su participación en el Mundial de 2026, disputado en Norteamérica, donde hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. Sin embargo, el torneo tuvo un desenlace discreto para Portugal, que quedó eliminada en octavos de final tras perder 1-0 ante España, selección que posteriormente se coronó campeona.