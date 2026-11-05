Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal

"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

"Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.



Su retiro queda empañado por el escándalo con Jorge Jesus el 27 de septiembre en Oslo: el DT lo dejó en la banca y sin minutos en el partido de la Nations League contra Noruega, a pesar de haber calentado en banda más de media hora.

Antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, informó que Cristiano Ronaldo no sería titular y el jugador abandonó la concentración.

Tras disculparse días después, CR7 recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros.