Cristiano Ronaldo dedica un emotivo mensaje a Messi tras su despedida de Argentina

Cristiano Ronaldo dedica un emotivo mensaje a Messi

El delantero portugués aprovechó una publicación que Messi compartió después de su emotiva noche en el Estadio Monumental para reconocer los años que el argentino dedicó a la Albiceleste y el legado que construyó con su país.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina, un abrazo”, escribió Cristiano Ronaldo .



Lionel Messi (Instagram)

El mensaje del portugués rápidamente llamó la atención de los aficionados, especialmente porque durante más de una década ambos futbolistas fueron colocados frente a frente en una de las comparaciones más constantes del deporte.

Sin embargo, esta vez Cristiano dejó de lado cualquier debate sobre quién fue mejor y se concentró en reconocer la trayectoria de Messi con Argentina. Sus palabras también generaron una ola de comentarios de aficionados que destacaron el gesto del portugués.

La reacción también volvió a poner sobre la mesa el respeto profesional que ambos han mostrado en diferentes momentos, pese a que sus carreras estuvieron marcadas por una competencia constante, especialmente durante los años en que Cristiano jugaba para el Real Madrid y Messi para el Barcelona.