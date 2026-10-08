La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó reacciones de aficionados, compañeros y figuras del futbol alrededor del mundo. Entre todos los mensajes, uno destacó especialmente por la historia que existe entre sus protagonistas: el de Cristiano Ronaldo .
Cristiano Ronaldo dedica un emotivo mensaje a Messi tras su despedida de Argentina
Cristiano Ronaldo dedica un emotivo mensaje a Messi
El delantero portugués aprovechó una publicación que Messi compartió después de su emotiva noche en el Estadio Monumental para reconocer los años que el argentino dedicó a la Albiceleste y el legado que construyó con su país.
“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina, un abrazo”, escribió Cristiano Ronaldo .
El mensaje del portugués rápidamente llamó la atención de los aficionados, especialmente porque durante más de una década ambos futbolistas fueron colocados frente a frente en una de las comparaciones más constantes del deporte.
Sin embargo, esta vez Cristiano dejó de lado cualquier debate sobre quién fue mejor y se concentró en reconocer la trayectoria de Messi con Argentina. Sus palabras también generaron una ola de comentarios de aficionados que destacaron el gesto del portugués.
La reacción también volvió a poner sobre la mesa el respeto profesional que ambos han mostrado en diferentes momentos, pese a que sus carreras estuvieron marcadas por una competencia constante, especialmente durante los años en que Cristiano jugaba para el Real Madrid y Messi para el Barcelona.
Messi se despide de Argentina en una noche especial
La despedida de Lionel Messi frente a su público ocurrió en el Estadio Monumental, donde la Selección Argentina enfrentó a Benín en uno de los últimos encuentros del capitán con la camiseta albiceleste ante su afición.
La noche estuvo marcada por la emoción y los homenajes para el futbolista que durante más de dos décadas representó a Argentina y que consiguió algunos de los títulos más importantes de la historia del combinado nacional.
Messi también tuvo una participación protagonista en la victoria 3-0, al colaborar con una asistencia y marcar de penal, provocando una nueva ovación de los aficionados presentes en el Monumental.
Entre lágrimas, Messi aseguró que se despide “en paz” y con la satisfacción de haber cumplido su sueño de representar a Argentina durante más de dos décadas. Con 208 partidos y 126 goles, el delantero deja una huella histórica en la Selección Argentina.