Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo con un ramo sin flores: el significado detrás de su elección

Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo con un ramo sin flores

La modelo publicó una fotografía del arreglo junto a una figura de la Virgen de Fátima, dos elementos que estuvieron presentes en su enlace con el futbolista portugués. La imagen ofrece una nueva pista sobre el carácter personal y espiritual de una ceremonia que la pareja decidió mantener en la intimidad familiar.

El ramo contrasta con las composiciones florales tradicionales que suelen acompañar a las novias y confirma que, para su boda, Georgina apostó por la sencillez en un detalle que suele convertirse en uno de los protagonistas del look nupcial.



Más allá de su apariencia minimalista, las ramas de olivo tienen un simbolismo asociado con la paz, la esperanza y la prosperidad. Desde la Antigüedad, el olivo ha sido considerado un símbolo de reconciliación y fortaleza, significados que hacen de esta planta una alternativa cargada de intención para una celebración matrimonial.

En el caso de Georgina, la elección también puede leerse en el contexto de la ceremonia religiosa que acompañó su boda. La modelo ha hablado en distintas ocasiones de su fe y, en la fotografía que compartió, el ramo aparece junto a una figura de la Virgen de Fátima.

Aunque la pareja no ha explicado públicamente cada uno de los elementos de la composición, la presencia de ambos objetos deja ver la importancia que tuvo el componente espiritual en ese día.

