Georgina Rodríguez volvió a compartir un detalle íntimo de su boda con Cristiano Ronaldo y llamó la atención por una elección poco convencional: su ramo de novia no tenía rosas, peonías ni flores de temporada, sino ramas de olivo.
Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo con un ramo sin flores: el significado detrás de su elección
Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo con un ramo sin flores
La modelo publicó una fotografía del arreglo junto a una figura de la Virgen de Fátima, dos elementos que estuvieron presentes en su enlace con el futbolista portugués. La imagen ofrece una nueva pista sobre el carácter personal y espiritual de una ceremonia que la pareja decidió mantener en la intimidad familiar.
El ramo contrasta con las composiciones florales tradicionales que suelen acompañar a las novias y confirma que, para su boda, Georgina apostó por la sencillez en un detalle que suele convertirse en uno de los protagonistas del look nupcial.
Más allá de su apariencia minimalista, las ramas de olivo tienen un simbolismo asociado con la paz, la esperanza y la prosperidad. Desde la Antigüedad, el olivo ha sido considerado un símbolo de reconciliación y fortaleza, significados que hacen de esta planta una alternativa cargada de intención para una celebración matrimonial.
En el caso de Georgina, la elección también puede leerse en el contexto de la ceremonia religiosa que acompañó su boda. La modelo ha hablado en distintas ocasiones de su fe y, en la fotografía que compartió, el ramo aparece junto a una figura de la Virgen de Fátima.
Aunque la pareja no ha explicado públicamente cada uno de los elementos de la composición, la presencia de ambos objetos deja ver la importancia que tuvo el componente espiritual en ese día.
Así fue la boda íntima de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casaron el 11 de agosto de 2026 en una ceremonia civil privada celebrada en la sala de estar de su casa de verano en Cascais, Portugal. La fecha coincidió con el décimo aniversario de su primer encuentro en una tienda Gucci de Madrid, donde ella trabajaba.
La pareja estuvo acompañada por sus cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. La decisión de celebrar el enlace en casa respondió a su deseo de vivir el momento en familia, lejos de una boda multitudinaria.
Después de la ceremonia, los recién casados acudieron al santuario de Fátima para una misa y recibir la bendición religiosa. En una entrevista con Vogue, Georgina explicó que quería una celebración íntima, precisamente porque el lujo y las grandes fiestas forman parte de su vida cotidiana.
La pareja adelantó que más adelante organizará una celebración más grande para compartir su matrimonio con familiares y amigos. Mientras tanto, los pequeños detalles que Georgina ha revelado, como su ramo de ramas de olivo, permiten conocer un poco más de una boda en la que la intimidad familiar y la fe tuvieron un papel central.